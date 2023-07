F1 | A Budapest e Monza le qualifiche con il format sperimentale

In occasione del Gran Premio dell’Emilia-Romagna previsto per lo scorso maggio, la F1 aveva organizzato con Pirelli il debutto del format di qualifica sperimentale che prevede l’utilizzo di tutte le mescole deliberate per un normale weekend di gara.

Con il qualifica di sistema sperimentale, la cui proposta impone l’utilizzo della mescola hard nella Q1, della media in Q2 e della soft in Q3, l’idea è quella di risparmiare due set di pneumatici a disposizione di ogni pilota per il fine settimana, passando così tra tredici a undici treni in totale.

Una proposta mirata soprattutto a proseguire la svolta sostenibile intrapresa dalla categoria negli ultimi anni, che mira a raggiungere lo status di carbon neutral entro il 2030, non solo per il numero di set in sé, ma anche per una questione di logistica legata ai trasporti, dato che si tratterebbe di ben 40 treni in meno.

L’allocazione delle gomme è suddivisa in tre set di pneumatici duri, quattro medi e quattro soft. La dotazione per il bagnato rimane invariata: quattro set di intermedie e tre full wet. Ogni pilota avrà a disposizione un totale di sette set di pneumatici per le qualifiche di sabato e la gara di domenica, con almeno un set di dure e uno di medie da conservare per la gara, come da regolamento. Dei restanti quattro set disponibili, uno sarà restituito dopo le FP1, uno dopo le FP2 e due dopo le FP3.

Pneumatici Pirelli Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

L’intenzione della Federazione e del costruttore italiano è quello di verificare il funzionamento di questo format nel corso di due weekend di questa stagione, in modo da poter avere dei dati di riferimento per valutare una possibile introduzione stabile in tutti gli appuntamenti dal 2024 o, in alternativa, dal 2025.

Inizialmente il primo weekend adibito a questo particolare format avrebbe dovuto essere quello di Imola ma, a causa della cancellazione dell’evento per la tragica alluvione che ha colpito il tracciato e le zone limitrofe, si è poi deciso di rimandare e scegliere un’altra data.

Il primo appuntamento con il l’allocazione rivista sarà quindi quello del Gran Premio di Ungheria nelle ultime settimane di luglio, con la speranza che il meteo sia più clemente della passata stagione. Inoltre, a Budapest Pirelli porterà anche gomme di uno step più morbide rispetto al 2022, optando per la C5 come mescola più soffice a disposizione, a cui si affiancheranno la C4 e la C3. In sostituzione di Imola, la seconda tappa sarà in cui verrà testato il format sarà Monza in occasione del Gran Premio d’Italia, previsto nelle prime settimane di settembre.