F1 | Wolff: "FIA severa su budget cap, se un team imbroglia lo scopriranno"

Motorsport.com ha rivelato di recente come l'organo di governo dell'automobilismo abbia intensificato le indagini sulle dichiarazioni dei team relative al tetto dei costi. I rappresentanti della FIA hanno visitato le squadre per verificare i dati relativi al tetto dei costi e ad alcune squadre sono stati consegnati questionari che richiedono più di 100 risposte per ottenere chiarimenti sulle loro spese.

La FIA ha anche iniziato a verificare l'utilizzo da parte delle squadre di attività diverse dalla F1. Ciò avviene sulla scia di una direttiva tecnica, la TD45, che stabilisce che qualsiasi trasferimento di proprietà intellettuale da elementi non-F1 delle squadre ai loro team deve rientrare nel budget cap.

La direttiva è stata introdotta in seguito al sospetto che i team finanziassero personale e progetti non appartenenti alla F1 per ottenere guadagni in termini di prestazioni che non rientravano nel tetto dei costi.

Quando gli è stato chiesto da Motorsport.com se ritenesse che i team avessero sfruttato quest'area, Wolff ha risposto: "Penso di sì. Sì, credo di sì. Ma il lavoro che la FIA ha svolto su di noi è stato importante e un grande sforzo, e non ho dubbi che faranno lo stesso con gli altri team. Se qualcuno ha imbrogliato, lo scopriranno".

L'impatto della TD45 ha spinto alcuni team ad apportare modifiche alle infrastrutture per garantire la piena conformità alla nuova interpretazione delle regole.

Il capo della McLaren, Andrea Stella, ha dichiarato che la sua squadra ha creato una nuova società, la McLaren Advanced Projects, per garantire che qualsiasi lavoro non legato alla F1 sia totalmente separato dal team.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, il resto dello schieramento alla partenza Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

"Accogliamo con grande favore questo approccio da parte della FIA e pensiamo che sia assolutamente necessario un forte controllo. C'è molta complessità nella struttura dei team, che può creare opportunità o talvolta mancanza di chiarezza, e potrebbe esserci un certo sfruttamento, diciamo. Recentemente abbiamo creato la McLaren Advanced Projects, un'unità di ingegneria completamente separata dall'attività del team di F1".

"È stata creata alla luce di ciò che sapevamo sarebbe accaduto dal punto di vista normativo, e stiamo lavorando insieme alla FIA per, se non altro, rendere le norme e i regolamenti ancora più severi, perché il divario dei costi è l'elemento fondamentale per creare condizioni di parità, che renderebbero questo sport e le corse molto più emozionanti".

L'anno scorso la Red Bull è stata punita per aver violato il limite di spesa durante il 2021. Il team principal Christian Horner ha dichiarato che l'inasprimento della FIA è positivo, in quanto la maggiore chiarezza aiuterà a evitare che i team superino accidentalmente i limiti.

"Abbiamo avuto un periodo molto costruttivo con la FIA e, come organizzazione, ora abbiamo un'enorme quantità di processi in atto per quanto riguarda la conformità", ha spiegato Horner.

"Man mano che i regolamenti e le cose come il TD45 si consolidano e diventano normative, si crea una maggiore chiarezza. Credo che il problema dei primi tempi sia l'ambiguità di una normativa nuova di zecca. Man mano che i regolamenti maturano sotto molti aspetti, diventa tutto più chiaro".

Alla domanda se la TD45 avesse imposto qualche cambiamento all'interno della Red Bull, Horner ha risposto: "No, non abbiamo dovuto apportare alcun cambiamento a seguito della TD45. Ovviamente tutte le strutture aziendali sono molto diverse. Per esempio, la Ferrari agisce come un'unica società con l'intero settore delle auto stradali. Quindi, la loro presentazione è un po' diversa da quella dei team che si concentrano esclusivamente sulla F1".

"Alla Red Bull abbiamo Red Bull Racing, Red Bull Powertrains, Red Bull Advanced Technologies e Red Bull Advanced Services. Quindi, c'è una serie di aziende che devono interagire tra loro. Ma abbiamo lavorato a stretto contatto con la FIA, che ha svolto un lavoro molto accurato".

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, nella conferenza stampa dei Team Principal Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Wolff ha aggiunto che le richieste poste dalla FIA ai team per verificare il rispetto del tetto dei costi non sono facili da soddisfare.

"L'audit, le domande che ci sono state poste e il modo in cui si è svolto, è stato duro e diligente e ha richiesto molto impegno. Se da un lato è difficile far rispettare i regolamenti sul budget cap, dall'altro è bello vedere quanto impegno viene profuso per controllarli".

"Penso che abbiamo visto qualcosa come 100 domande che sono tornate indietro per ulteriori dettagli. Quindi, per me, sembra che ci sia un approccio corretto".

Ma Wolff è stato chiaro sul fatto che la TD45 non ha avuto conseguenze sulla sua organizzazione.

Abbiamo un'unica entità, che si occupa di tutte le attività di F1 e di alcune attività non di F1, come l'America's Cup, che è l'attività più importante per alcuni dei nostri clienti non di F1. Tutto è trasparente. Tutti i libri contabili sono aperti. Non abbiamo creato nessuna filiale, né altre società, e non ci sono partecipazioni incrociate. Tutto è sul tavolo".

"Da questo punto di vista, non abbiamo nulla da nascondere. Ogni dettaglio del nostro lavoro al di fuori della F1 viene messo a disposizione della FIA e spero che possiamo essere un modello per le altre squadre".