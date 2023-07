F1 | McLaren: ecco la livrea cromata per il GP di Gran Bretagna

Di recente, la McLaren ha realizzato un trio di livree tributo in occasione della 500 Miglia di Indianapolis per commemorare gli straordinari successi della Triple Crown. Queste sono state combinate in un unico look per Lando Norris ed Oscar Piastri, che hanno utilizzato questa colorazione a Monaco ed in Spagna.

Per continuare le celebrazioni, la McLaren ha rivelato il ritorno al look cromato "preferito dai fan" che ha caratterizzato il periodo 2006-2014 e che è stato utilizzato da Lewis Hamilton nel 2008, quando ha conquistato il suo primo titolo mondiale.

La livrea è stata creata in collaborazione con Google, partner di McLaren, che ha lanciato il suo browser Chrome nello stesso anno del primo successo di Hamilton.

McLaren MCL36 in livrea per il GP di Gran Bretagna Photo by: Sam Hall

"Non è un segreto che gli appassionati di corse amino la classica livrea cromata della McLaren", ha dichiarato Zak Brown, CEO di McLaren Racing.

"Google Chrome ha voluto riportare elementi di questa iconica livrea per celebrare la storia del nostro team al Gran Premio di Gran Bretagna, e siamo entusiasti di poter dare ai nostri fan ciò che desiderano".

"Sono sicuro che questa livrea riporterà alla mente di molti dei nostri fan grandi ricordi e non vedo l'ora di vederla in pista nella nostra gara di casa".

Il look "Chrome" sarà completato da caschi, scarpe e tute ignifughe personalizzati per Norris e Piastri.

