F1 | FIA: i paraspruzzi verranno testati a Silverstone dopo il GP

Da anni la Formula 1 cerca di migliorare la sicurezza nei Gran Premi sotto la pioggia e uno dei grandi problemi è quello della visibilità a causa delle nuvole d’acqua generate dalle gomme e dall’estrattore delle vetture.

Una delle soluzione su cui ha lavorato la FIA negli ultimi mesi è quello dei paraspruzzi da montare in caso di pioggia estrema e questo piano è stato illustrato dopo la riunione del Consiglio mondiale dell'automobilismo dello scorso novembre ad Abu Dhabi.

"Il feedback dei piloti ha suggerito una riduzione della visibilità in condizioni di bagnato estremo con questa ultima generazione di vetture, che è un fattore determinante per l'avvio o la necessità di sospendere le sessioni", aveva spiegato la Federazione nel momento in cui aveva annunciato l’avvio della fase di studio per questi nuovi dispositivi”

“Pertanto, la FIA ha avviato uno studio per definire un pacchetto di componenti volti a sopprimere gli spruzzi generati quando si corre sul bagnato".

Una condizione fondamentale per l'utilizzo di questi sistemi paraspruzzi è che non ostacolino il cambio degli pneumatici durante un pit stop, dato che dovrebbero rimanere montati sulle vetture anche nel momento in cui la pista passerà da condizioni da bagnato a quelle da asciutto.

Uno degli obiettivi dei test è quello di esplorare il ruolo del diffusore nella creazione delle nuvole d’acqua, perché al di là degli spruzzi generati dalle ruote posteriori, gran parte dello spray è generato proprio dall’estrattore. La prima prova reale con i team verrà svolta il prossimo 13 luglio a Silverstone, dopo il Gran Premio e dopo i test dedicati allo sviluppo delle gomme senza termocoperte per la prossima stagione.

Due saranno le squadre che prenderanno parte al test: Mercedes, che sarà equipaggiata con i sistemi paraspruzzi, e la McLaren, che invece girerà senza i dispositivi sviluppati dalla Federazione in modo da consentire un confronto diretto sullo spray generato. La squadra di Woking non ha partecipato attivamente allo sviluppo dei kit che vorranno montate sulle vetture ma, come spiegato da Andrea Stella, in realtà alcune squadre sono state coinvolte nel processo di progettazione assieme alla Federazione.

Inoltre, un altro obiettivo del test, che verrà filmato in modo da determinare e studiare il comportamento dell’acqua, è quello di raccogliere dati relativo all’impatto aerodinamico dei paraspruzzi.

Come aveva spiegato lo scorso dicembre Nikolas Tombazis, questi dispositivi saranno usati raramente: “Pensiamo che veranno utilizzato soli in un paio di occasioni all'anno, forse tre, cose del genere. Non vogliamo che ogni volta che c'è una goccia di pioggia si debbano montare questi sistemi".

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60, e il resto delle auto alla partenza della Sprint Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Spa nel 2021 ha comunque lasciato delle cicatrici in questo sport perché è stata una circostanza molto sfortunata. Sarebbe stato dieci volte peggio se fossimo andati fino in Giappone e avessimo dovuto fare i bagagli e tornare indietro. Dobbiamo assolutamente evitarlo.

"Abbiamo così tante persone che ci guardano, spettatori che pagano i biglietti, squadre che viaggiano in tutto il mondo, e poi dire improvvisamente che non possiamo gareggiare non è molto responsabile da parte nostra".