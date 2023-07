F1 | Simulazione Megaride: Silverstone occhio ai carichi laterali

Il Mondiale di F1, dopo solo una settimana dall’ultimo appuntamento in Austria, ripartirà questo weekend da Silverstone per il GP di Gran Bretagna. Dal punto di vista tecnico, quella inglese è sicuramente una pista impegnativa, molto critica per le gomme, caratterizzata da lunghi rettilinei e da diverse curve di medio-alta percorrenza che stressano molto gli pneumatici per via dei notevoli carichi laterali. A ciò si aggiunge anche un asfalto non poco abrasivo.

Grafico MegaRide, GP di Gran Bretagna Photo by: MegaRide

Le diverse curve a media-alta percorrenza generano molta energia nelle gomme, come evidente dal grafico in basso. Il tratto più critico, ma anche più appassionante, è quello che va da curva 10 a curva 14, Maggots-Becketts-Chapel.

È una sequenza caratterizzata da diversi cambi di direzione ad alta velocità, che richiedono elevata precisione in ingresso curva e alta velocità di percorrenza: è necessaria elevata un'efficienza aerodinamica per affrontare correttamente questo tratto.

L’asfalto è mediamente abrasivo il che rende obbligatorio, insieme alla severità del tracciato per via degli elevati carichi, la scelta di uno dei set più duri a disposizione di Pirelli, ovvero C1-C2-C3.

Pirelli dalla gara inglese introduce delle nuove costruzioni più rigide che entrano in campo per controbattere l'eccessiva crescita del carico aerodinamico delle monoposto rispetto ai valori delle simulazioni che le squadre avevano consegnato al fornitore unico di pneumatici a inizio campionato: i valori registrati dopo qualche gara erano già quelli stimati per fine anno.

Vista la notevole quantità di energia prodotta sull’anteriore sinistro e il clima, che potrebbe essere decisamente freddo, nonostante il periodo estivo, non possono essere trascurati fenomeni di graining su questa gomma.

Grafico MegaRide, GP di Gran Bretagna Photo by: MegaRide