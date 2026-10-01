WRC | Rally Italia Sardegna, PS1: Solberg subito in testa nel poker Toyota

L'ultimo atto del WRC, quello decisivo per assegnare il titolo Piloti 2026, è iniziato questa sera con la Prova Speciale 1, quella spettacolo, disputata alla Ittiri Arena Show.

Una prova di appena 2,21 chilometri fatta soprattutto per avvicinare il pubblico alle vetture e agli equipaggi, in cui Oliver Solberg ha iniziato nel migliore dei modi.

Il norvegese di Toyota, nemmeno a dirlo, ha aperto il poker di Toyota GR Yaris Rally1 ufficiali, nel dominio incontrastato che ormai da 2 anni a questa parte stanno mostrando in quasi tutti gli eventi del Mondiale.

Oliver ha fermato il cronometro in 2'04"4, precedendo di 8 decimi di secondo Sébastien Ogier. Il francese 9 volte iridato è tornato a essere affiancato da Vincent Landais dopo la sfortunata - ma affascinante - parentesi con Julien Ingrassia.

Dietro i primi due c'è il leader del Mondiale, Elfyn Evans, a soli 3 decimi da Ogier e a 1"1 da Solberg. Il gallese dovrà essere bravo nelle prove di domani, perché sarà costretto ad aprirle e a "pulire" il fondo per chi entrerà dopo di lui.

Sami Pajari, primo dei rivali nella classifica iridata, è quarto a 4 decimi da Evans e ha preceduto la prima Hyundai i20 N Rally1, quella di Thierry Neuville. Il belga, che in Sardegna ha già vinto 3 volte in carriera, proverà a firmare il poker prima che l'evento venga spostato a Roma e lui, con tutta probabilità, sia costretto a correre su una Rally2 il prossimo anno.

Buon avvio per Danis Sordo, che in Sardegna sfoggia un nuovo navigatore: Patricia Saiz. I due hanno già passato un bel brivido nello Shakedown, colpendo un arbusto e rompendo la sospensione posteriore sinistra. Niente di irreparabile, tant'è che stasera Dani ha firmato il sesto tempo davanti alla Toyota GR Yaris Rally1 di Takamoto Katsuta, solo settimo.

Non ha brillato nemmeno Adrien Fourmaux, ottavo con la terza Hyundai i20 N Rally1 davanti alle ultime due Rally1 in Top 10, le Ford Puma di Jon Armstrong e Joshua McErlean.

Per quanto riguarda il WRC2, Teemu Suninen ha ottenuto il miglior tempo al volante di una Toyota GR Yaris Rally2, mettendosi alle spalle la Skoda Fabia RS Rally2 di Emil Lindholm per mezzo secondo e la vettura gemella di Kajetan Kajetanowicz.