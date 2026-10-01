F1 | Ferrari, Hamilton difende Vasseur ma ogni sua parola continua a far discutere

Lewis Hamilton ha scelto di affrontare in modo diretto uno dei temi che più hanno accompagnato la stagione Ferrari nelle ultime settimane: il clima di speculazione che circonda la Scuderia e la sua leadership. Nel corso dell'incontro con i media a Sepang, il sette volte campione del mondo ha espresso un sostegno molto netto nei confronti di Frederic Vasseur, respingendo la tendenza a individuare in una singola persona la causa delle difficoltà di una squadra.

“Nel corso degli anni abbiamo visto cambiare molte persone nella posizione che oggi occupa Fred - ha spiegato Hamilton - ma lui è un leader fantastico. È davvero la persona giusta per portare questa squadra nella giusta direzione”. Parole importanti, arrivate in un momento in cui Ferrari ha recentemente ribadito pubblicamente la propria fiducia nel Team Principal francese. Per Hamilton, il percorso di crescita di una squadra non può essere ricondotto esclusivamente al lavoro di una sola figura.

“C'è però una struttura che esiste da tempo e bisogna capire se in futuro sarà necessario migliorarla. Ci sono anche persone sopra Fred, non è una questione che riguarda un solo individuo”. Più che una riflessione su singole persone, il messaggio di Hamilton sembra richiamare la complessità di un'organizzazione come Ferrari, dove risultati, processi e responsabilità si distribuiscono inevitabilmente su molti livelli.

Lewis ha poi affrontato un altro tema particolarmente sentito a Maranello: l'impatto del rumore mediatico che accompagna costantemente la Scuderia. “Ogni weekend tutti cercano di presentarsi e fare il miglior lavoro possibile, ma non sempre tutto riesce alla perfezione. Quando le famiglie ti mandano messaggi per le cose negative che stanno leggendo, quando le persone in fabbrica leggono tutto questo pur dando il massimo, a volte sembra quasi che non ci sia nulla che tu possa fare nel modo giusto”.

Una considerazione che riflette la realtà unica nella quale opera Ferrari, da sempre la squadra più osservata e discussa della Formula 1. “È anche qualcosa che bisogna aspettarsi - ha aggiunto Hamilton - perché Ferrari è la squadra più seguita e di gran lunga la più iconica”.

Se il sostegno a Vasseur è apparso chiaro e inequivocabile, una successiva osservazione di Hamilton ha inevitabilmente attirato l'attenzione degli osservatori. Alla domanda sulle differenze tra Ferrari e Mercedes, Lewis ha concluso la risposta con una frase destinata a far discutere: “Ci sono dei cambiamenti che farei, ma non dirò quali”.

Frederic Vasseur, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Si tratta di una considerazione che, in fondo, potrebbe essere applicata a qualsiasi grande organizzazione sportiva. Un pilota con vent'anni di esperienza in Formula 1 e che ha vissuto ambienti vincenti come McLaren, Mercedes e oggi Ferrari, possiede inevitabilmente una propria visione sulle aree nelle quali una squadra possa continuare a migliorare.

Allo stesso tempo, la scelta di non entrare nei dettagli lascia spazio alle interpretazioni. Quali aspetti ritiene migliorabili? Processi? Metodologie? Organizzazione? Sono interrogativi ai quali Hamilton ha scelto di non rispondere.

Ed è proprio questo uno degli aspetti che rende particolarmente significativo ogni suo intervento pubblico. Quando a parlare è uno dei piloti più vincenti e influenti della storia della Formula 1, ogni parola viene inevitabilmente esaminata, discussa e interpretata.

Il punto centrale delle dichiarazioni di Sepang resta tuttavia molto chiaro. Hamilton ha difeso apertamente Frederic Vasseur, ha invitato a guardare oltre la ricerca di un singolo responsabile e ha ricordato quanto il clima di pressione costante possa incidere sulle persone che lavorano dentro la Scuderia.

Il resto appartiene alla normale dinamica che accompagna Ferrari da sempre: una realtà nella quale ogni dichiarazione, soprattutto quando arriva da una figura della statura di Hamilton, è destinata a generare attenzione e dibattito.