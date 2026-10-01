Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

MotoGP | Bagnaia: "Ripetere la vittoria del 2025? Punto alla top 7 perché dobbiamo essere realisti"

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Bagnaia: "Ripetere la vittoria del 2025? Punto alla top 7 perché dobbiamo essere realisti"

F1 | Ferrari, Hamilton difende Vasseur ma ogni sua parola continua a far discutere

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Ferrari, Hamilton difende Vasseur ma ogni sua parola continua a far discutere

Perché più cavalli non rendono sempre un'auto più veloce

Prodotto
Prodotto
Motor1.com Italia
Perché più cavalli non rendono sempre un'auto più veloce

Ford Racing tornerà nel WRC dal 2028. La nuova vettura sarà pronta nel 2029

WRC
WRC
Rally d'Italia
Ford Racing tornerà nel WRC dal 2028. La nuova vettura sarà pronta nel 2029

F1 | Mercedes: le novità valgono tre decimi. Pance, fondo, bargeboard e cofano le prime novità viste

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Mercedes: le novità valgono tre decimi. Pance, fondo, bargeboard e cofano le prime novità viste

MotoGP | Martin: "Mi manca un po' di velocità, sono forte ma non superiore a Marquez e Bezzecchi"

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Martin: "Mi manca un po' di velocità, sono forte ma non superiore a Marquez e Bezzecchi"

F1 | Simulazione MegaRide: a Sepang c'è molta usura per i carichi laterali e l'asfalto abrasivo

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Simulazione MegaRide: a Sepang c'è molta usura per i carichi laterali e l'asfalto abrasivo

MotoGP | Bezzecchi: "Martin e Marquez sono più direttamente in lotta, per me il Mondiale è tutto tranne che facile"

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Bezzecchi: "Martin e Marquez sono più direttamente in lotta, per me il Mondiale è tutto tranne che facile"
Commento
Formula 1 Bahrain

F1 | Ferrari, Hamilton difende Vasseur ma ogni sua parola continua a far discutere

Lewis ha ribadito con forza la propria fiducia in Frederic Vasseur e ha denunciato gli effetti delle continue speculazioni intorno alla Scuderia. Allo stesso tempo, alcune sue osservazioni confermano quanto ogni dichiarazione del sette volte campione del mondo finisca inevitabilmente per essere analizzata nel dettaglio.

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Pubblicato:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Lewis Hamilton ha scelto di affrontare in modo diretto uno dei temi che più hanno accompagnato la stagione Ferrari nelle ultime settimane: il clima di speculazione che circonda la Scuderia e la sua leadership. Nel corso dell'incontro con i media a Sepang, il sette volte campione del mondo ha espresso un sostegno molto netto nei confronti di Frederic Vasseur, respingendo la tendenza a individuare in una singola persona la causa delle difficoltà di una squadra.

“Nel corso degli anni abbiamo visto cambiare molte persone nella posizione che oggi occupa Fred - ha spiegato Hamilton - ma lui è un leader fantastico. È davvero la persona giusta per portare questa squadra nella giusta direzione”. Parole importanti, arrivate in un momento in cui Ferrari ha recentemente ribadito pubblicamente la propria fiducia nel Team Principal francese. Per Hamilton, il percorso di crescita di una squadra non può essere ricondotto esclusivamente al lavoro di una sola figura.

“C'è però una struttura che esiste da tempo e bisogna capire se in futuro sarà necessario migliorarla. Ci sono anche persone sopra Fred, non è una questione che riguarda un solo individuo”. Più che una riflessione su singole persone, il messaggio di Hamilton sembra richiamare la complessità di un'organizzazione come Ferrari, dove risultati, processi e responsabilità si distribuiscono inevitabilmente su molti livelli.

Lewis ha poi affrontato un altro tema particolarmente sentito a Maranello: l'impatto del rumore mediatico che accompagna costantemente la Scuderia. “Ogni weekend tutti cercano di presentarsi e fare il miglior lavoro possibile, ma non sempre tutto riesce alla perfezione. Quando le famiglie ti mandano messaggi per le cose negative che stanno leggendo, quando le persone in fabbrica leggono tutto questo pur dando il massimo, a volte sembra quasi che non ci sia nulla che tu possa fare nel modo giusto”.

Una considerazione che riflette la realtà unica nella quale opera Ferrari, da sempre la squadra più osservata e discussa della Formula 1. “È anche qualcosa che bisogna aspettarsi - ha aggiunto Hamilton - perché Ferrari è la squadra più seguita e di gran lunga la più iconica”.

Se il sostegno a Vasseur è apparso chiaro e inequivocabile, una successiva osservazione di Hamilton ha inevitabilmente attirato l'attenzione degli osservatori. Alla domanda sulle differenze tra Ferrari e Mercedes, Lewis ha concluso la risposta con una frase destinata a far discutere: “Ci sono dei cambiamenti che farei, ma non dirò quali”.

Frederic Vasseur, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Frederic Vasseur, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Si tratta di una considerazione che, in fondo, potrebbe essere applicata a qualsiasi grande organizzazione sportiva. Un pilota con vent'anni di esperienza in Formula 1 e che ha vissuto ambienti vincenti come McLaren, Mercedes e oggi Ferrari, possiede inevitabilmente una propria visione sulle aree nelle quali una squadra possa continuare a migliorare.

Allo stesso tempo, la scelta di non entrare nei dettagli lascia spazio alle interpretazioni. Quali aspetti ritiene migliorabili? Processi? Metodologie? Organizzazione? Sono interrogativi ai quali Hamilton ha scelto di non rispondere.

Ed è proprio questo uno degli aspetti che rende particolarmente significativo ogni suo intervento pubblico. Quando a parlare è uno dei piloti più vincenti e influenti della storia della Formula 1, ogni parola viene inevitabilmente esaminata, discussa e interpretata.

Il punto centrale delle dichiarazioni di Sepang resta tuttavia molto chiaro. Hamilton ha difeso apertamente Frederic Vasseur, ha invitato a guardare oltre la ricerca di un singolo responsabile e ha ricordato quanto il clima di pressione costante possa incidere sulle persone che lavorano dentro la Scuderia.

Il resto appartiene alla normale dinamica che accompagna Ferrari da sempre: una realtà nella quale ogni dichiarazione, soprattutto quando arriva da una figura della statura di Hamilton, è destinata a generare attenzione e dibattito.

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Mercedes: le novità valgono tre decimi. Pance, fondo, bargeboard e cofano le prime novità viste

Top Comments
More from
Roberto Chinchero

F1 | Leclerc: “Il problema Ferrari non è più solo il motore”

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Leclerc: “Il problema Ferrari non è più solo il motore”

F1 | Hamilton: “Vasseur è l’uomo giusto, ma la struttura Ferrari può essere migliorata”

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Hamilton: “Vasseur è l’uomo giusto, ma la struttura Ferrari può essere migliorata”

F1 | Mercedes: Antonelli userà solo il turbo ADUO per non pagare altre penalità fino a fine stagione

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Mercedes: Antonelli userà solo il turbo ADUO per non pagare altre penalità fino a fine stagione
More from
Lewis Hamilton

F1 | Vasseur: "Il gruppo è compatto, ma la competitività non basta, dovremo mantenere la concentrazione"

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Vasseur: "Il gruppo è compatto, ma la competitività non basta, dovremo mantenere la concentrazione"

F1 | Ferrari: Leclerc e Hamilton hanno corso con due configurazioni aerodinamiche diverse

Formula 1
Formula 1
Azerbaijan
F1 | Ferrari: Leclerc e Hamilton hanno corso con due configurazioni aerodinamiche diverse

F1 | Ferrari: Baku mette in luce i problemi della SF-26, Leclerc: “Ora dobbiamo reagire”

Formula 1
Formula 1
Azerbaijan
F1 | Ferrari: Baku mette in luce i problemi della SF-26, Leclerc: “Ora dobbiamo reagire”
More from
Ferrari

F1 | Ferrari, dalla Q2 al Q3 trova due decimi in meno di Mercedes: il nodo gomme amplifica il gap di motore

Formula 1
Formula 1
F1 | Ferrari, dalla Q2 al Q3 trova due decimi in meno di Mercedes: il nodo gomme amplifica il gap di motore

ALMS | Le Ferrari 499P di AF Corse e Cetilar Racing sono le prime due Hypercar 2026/2027

Asian Le Mans
Asian Le Mans
ALMS | Le Ferrari 499P di AF Corse e Cetilar Racing sono le prime due Hypercar 2026/2027

F1 | Ferrari spegne i rumors su Vasseur: "La fiducia non è cambiata"

Formula 1
Formula 1
F1 | Ferrari spegne i rumors su Vasseur: "La fiducia non è cambiata"

Ultime notizie

MotoGP | Bagnaia: "Ripetere la vittoria del 2025? Punto alla top 7 perché dobbiamo essere realisti"

MotoGP
MtGP MotoGP
Giappone
MotoGP | Bagnaia: "Ripetere la vittoria del 2025? Punto alla top 7 perché dobbiamo essere realisti"

F1 | Ferrari, Hamilton difende Vasseur ma ogni sua parola continua a far discutere

Formula 1
F1 Formula 1
Bahrain
F1 | Ferrari, Hamilton difende Vasseur ma ogni sua parola continua a far discutere

Perché più cavalli non rendono sempre un'auto più veloce

Prodotto
Auto Prodotto
Motor1.com Italia
Perché più cavalli non rendono sempre un'auto più veloce

Ford Racing tornerà nel WRC dal 2028. La nuova vettura sarà pronta nel 2029

WRC
WRC WRC
Rally d'Italia
Ford Racing tornerà nel WRC dal 2028. La nuova vettura sarà pronta nel 2029