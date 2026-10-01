F1 | Leclerc: “Il problema Ferrari non è più solo il motore”

Charles Leclerc non ha cambiato idea. La fiducia in Frederic Vasseur resta totale e, dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane sul futuro del team principal, il monegasco ha utilizzato parole ancora più nette. Non solo per ribadire quanto ritenga importante Fred per il futuro della Ferrari, ma anche per sottolineare gli effetti che il continuo susseguirsi di voci può avere all’interno della squadra.

“Ho sempre detto quanto mi fidi di Fred e quanto sia importante per il team – ha spiegato Leclerc a Sepang – abbiamo un rapporto molto speciale, ma al di là di questo credo che sia estremamente capace nel suo lavoro. Finora è stato molto prezioso e sono convinto che lo sarà anche negli anni a venire”.

Leclerc ha indicato nella gestione delle persone la qualità principale di Vasseur. Un aspetto che, secondo Charles, assume un'importanza fondamentale nel ruolo di team principal. “Credo che la sua qualità migliore sia saper gestire le persone, ed è esattamente ciò in cui bisogna essere bravi quando si ricopre quel ruolo. Sa quali parole utilizzare e soprattutto sa in quali condizioni mettere una persona per riuscire a tirarne fuori il massimo. È per questo che penso sia così importante per la squadra”.

La Ferrari nei giorni scorsi ha ribadito pubblicamente la piena fiducia nel suo team principal. Una presa di posizione che Leclerc ha accolto positivamente, pur precisando che all’interno della Scuderia non c’erano dubbi sulla posizione di Vasseur. “Non credo ci sia mai stato alcun dubbio all’interno della squadra sul fatto che Fred abbia tutto il nostro sostegno. A volte, però, è necessario renderlo chiaro anche al mondo esterno. Per me non cambia molto, perché so quale sia la situazione all’interno del team ed è questa la cosa più importante”. Poi una frase che sintetizza bene lo stato d’animo di Charles: “Vorrei soltanto che a volte ci fossero meno di queste voci stupide”.

“Tutte queste voci sono poco rispettose”

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Come Hamilton, anche Leclerc ha scelto di allontanarsi dal rumore che circonda la Ferrari. Charles ha spiegato di aver eliminato i social media e di essere quindi meno esposto direttamente alle indiscrezioni, ma è consapevole che all’interno di una struttura composta da centinaia di persone l’effetto sia inevitabile.

“Personalmente ho tolto tutto ciò che riguarda i social, quindi non vedo molto di quello che succede intorno. Ovviamente però senti quello che viene detto e molte persone all’interno della squadra sanno cosa sta succedendo. Sicuramente non è positivo per la serenità del team”. Il problema, secondo Leclerc, non è soltanto emotivo. Le discussioni generate dalle indiscrezioni finiscono per sottrarre attenzione al lavoro che dovrebbe assorbire tutte le energie della squadra.

“Per definizione finisci per dedicare tempo a parlare delle cose sbagliate. In fabbrica abbiamo bisogno che tutto e tutti spingano nella stessa direzione. Se ci sono questo tipo di voci, magari si passa un po’ più di tempo a parlarne e non è piacevole”.

Charles non ha quantificato l’impatto che questo clima possa avere sulla performance, ma non ha dubbi sul fatto che non porti alcun beneficio. “Non credo sia qualcosa che si possa valutare in bianco o nero, è difficile quantificarne gli effetti, ma sicuramente non fa bene. E sinceramente non è bello vedere certe cose”.

Poi il passaggio più duro. “Stiamo tutti cercando di fare del nostro meglio, Fred per primo. Tutti all’interno della squadra ci stiamo spingendo al limite e trovo un po’ irrispettoso vedere circolare così tante voci. Fa parte del nostro lavoro accettare le critiche, ma quando certe cose vengono diffuse continuamente, credo che a un certo punto diventino poco rispettose”.

Il problema Ferrari non è più soltanto il motore

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Leclerc ha poi tracciato un quadro molto lucido della situazione tecnica della Ferrari. Il deficit della power unit resta, ma secondo Charles non è più sufficiente indicare il motore come unica spiegazione del divario dalla concorrenza.

“Credo fermamente che, sì, abbiamo un deficit di potenza rispetto ai nostri avversari, ma ormai non si può più ridurre tutto a questo. Anche sul fronte telaio e aerodinamica gli altri stanno recuperando e recentemente hanno portato aggiornamenti significativi che li hanno resi molto forti anche in curva. Dobbiamo migliorare su ogni fronte”.

Un quadro che fotografa l’evoluzione vista nelle ultime gare. Mercedes resta il riferimento, mentre Red Bull e McLaren hanno compiuto passi avanti che secondo Leclerc hanno modificato gli equilibri. La gestione degli pneumatici resta un'altra area sulla quale lavorare, anche se Charles ritiene che le difficoltà con le gomme di quest'anno non siano una prerogativa della Ferrari.

“Le gomme di questa stagione sono molto difficili da comprendere per tutti. Ci sono weekend in cui alcune squadre hanno dei cali difficili da spiegare semplicemente attraverso le caratteristiche delle monoposto. Le vetture sono molto più complicate da ottimizzare rispetto al passato, ma credo che anche portare le gomme nella finestra corretta sia diventato molto più difficile”.

Per questo gli pneumatici restano una priorità, ma non l’unica. “Dobbiamo migliorare su tutti i fronti. Le gomme sono una priorità di per sé semplicemente perché è molto, molto difficile riuscire a metterle nella finestra giusta”.

Novità a Sepang, ma nessuna rivoluzione

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

La Ferrari porterà alcune novità già nel weekend malese. Leclerc ha però frenato le aspettative, chiarendo che non si tratta di un pacchetto destinato a modificare radicalmente il potenziale della monoposto. “Abbiamo alcune cose in arrivo. Non credo saranno cambiamenti fondamentali in grado di rivoluzionare le nostre prestazioni o il nostro passo, ma saranno sicuramente piccoli passi nella direzione giusta, ed è ciò di cui abbiamo bisogno”.

Charles ha citato direttamente il lavoro svolto dagli avversari. “È quello che ha fatto McLaren ed è quello che recentemente ha fatto anche Red Bull. Dovremo vedere Mercedes, perché ho sentito che questo weekend porterà un pacchetto piuttosto importante e sarà interessante osservarlo”. Sepang dovrebbe comunque rappresentare sulla carta uno scenario più favorevole rispetto a Baku, soprattutto per la minore incidenza dei lunghissimi rettilinei che avevano evidenziato i limiti Ferrari in Azerbaijan. Ma Leclerc non si aspetta rivoluzioni nei rapporti di forza.

“Credo che questa pista dovrebbe essere un po’ più positiva rispetto a Baku, dove c’erano rettilinei molto lunghi. Però il quadro non è cambiato molto nelle ultime gare: Mercedes è chiaramente davanti, mentre McLaren e Red Bull hanno fatto un passo significativo”. L’obiettivo delle novità portate in Malesia è quindi ridurre il divario dal secondo gruppo di riferimento. “Avremo alcune cose nuove sulla macchina e speriamo che possano aiutarci a stare davanti a Red Bull e McLaren. Non credo però che saranno sufficienti per permetterci di lottare con Mercedes”.