F1 | Per Antonelli Sepang è una doppia sfida: c'è la pista nuova e la Mercedes aggiornata

Qualche giornata trascorsa a Kuala Lumpur, dividendosi tra un po’ di relax e le tradizionali attività promozionali Mercedes legate a Petronas, storico partner della squadra e padrone di casa in Malesia. Kimi Antonelli è arrivato a Sepang tranquillo, con alle spalle un weekend di Baku che gli ha lasciato sensazioni contrastanti: dieci punti importanti per il campionato, ma anche una gara vissuta con un approccio che non sente particolarmente suo.

Lo aveva sintetizzato domenica sera con una battuta efficace: “Ho guidato come mia nonna”. A distanza di qualche giorno Kimi non ha cambiato idea. “Sono contento per i punti conquistati, però non mi è piaciuto. Non mi sentivo me stesso, è stata una sensazione strana essere lì tranquillo e calmo. Quindi basta gare in rimonta: ho già dato abbastanza a Monza e Baku, ora l’obiettivo è partire sempre davanti”.

È una dichiarazione d’intenti piuttosto chiara. Antonelli sa che nelle ultime trasferte ha pagato soprattutto qualifiche complicate e penalità che lo hanno costretto a gare di rimonta, obbligandolo a modificare il suo approccio. A Baku, in particolare, la priorità è diventata rapidamente quella di limitare i danni.

“La gara poteva andare molto peggio. Ho rivisto la ripartenza quando c’è stato l’incidente innescato da Colapinto e avrei potuto essere facilmente coinvolto. Ho avuto comunque un danno al fondo della monoposto, ma sono riuscito a concludere in zona punti, e questo è stato molto positivo”.

La livrea della Mercedes W17 per la Malesia Foto di: Mercedes AMG

A Sepang l’obiettivo è cambiare registro. La Mercedes porterà in pista un pacchetto di aggiornamenti sul quale Antonelli non nasconde aspettative importanti. Il primo banco di prova sarà una FP1 particolarmente intensa, anche perché Kimi non ha mai corso sul circuito malese e la sua conoscenza del tracciato è limitata al simulatore. “È una pista molto bella. La FP1 sarà importante per capire come funziona il pacchetto. Poi ci sarà tutto il lavoro di setup di base, ad esempio dove posizionare la macchina in termini di altezze. Vedremo quanto cambierà il bilanciamento: sarà una sessione un po’ alla ricerca e alla scoperta del pacchetto”.

Le indicazioni arrivate dai tecnici sembrano promettenti. “È un pacchetto fatto per migliorare la macchina a 360 gradi. Credo sia un buon passo avanti, ma i numeri vanno sempre verificati in pista. Mi hanno detto tre decimi, quindi un salto importante, ma dobbiamo pensare che è il frutto di un lavoro durato mesi”. Tre decimi rappresenterebbero un guadagno tutt’altro che marginale in una fase della stagione nella quale ogni dettaglio può pesare nella corsa al titolo. Prima, però, bisognerà verificare che la correlazione tra simulazioni e pista sia quella attesa”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Sepang propone curve veloci, frenate impegnative e soprattutto un asfalto molto abrasivo. La gestione degli pneumatici sarà uno dei temi del weekend. “Dovremo provare il giro veloce e credo che in qualifica non sarà facilissimo, perché la gomma durerà poco. Poi sicuramente lavoreremo sul passo gara: con un asfalto così abrasivo ci sono tante informazioni da verificare”.

Secondo Antonelli, proprio queste caratteristiche potrebbero riportare in primo piano la McLaren. “Vanno sempre molto bene sui circuiti con l’asfalto abrasivo. Lo abbiamo visto anche a Zandvoort e a Budapest”. Resta l’incognita Red Bull, rinvigorita dagli ultimi aggiornamenti: “La loro macchina è molto forte in frenata, quindi a Baku non mi ha sorpreso vederli competitivi. Vedremo questo weekend dove si posizioneranno, sicuramente il loro aggiornamento li aiuterà”.

Antonelli potrà inoltre tornare a utilizzare la power unit protagonista del problema accusato nelle prove libere di Baku. Dopo le verifiche effettuate a Brixworth, l’unità è stata recuperata e sarà nuovamente montata sulla sua monoposto questo weekend.

C’è poi un'altra variabile tradizionalmente legata a Sepang: la pioggia. E su questo fronte Kimi non nasconde una certa curiosità. “Mi piacerebbe fare qualche giro sul bagnato. Magari una gara che parte con la pioggia e poi si asciuga nella seconda metà”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, dopo il crash in Q1 Foto di: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Nessuna sorpresa, invece, per quanto fatto da George Russell a Baku. Antonelli conosce bene il valore del compagno di squadra e ha riconosciuto in quel weekend una di quelle situazioni particolari nelle quali pilota e monoposto sembrano entrare immediatamente in sintonia. “So quanto è forte George e a Baku è sempre andato molto bene. Ci sono weekend nei quali trovi un feeling speciale, come credo sia stato il suo caso. Penso di essermi trovato in una situazione simile quest’anno a Monaco: sali in macchina e vai fortissimo”.

Ora Antonelli vuole ritrovare proprio quella sensazione. Dopo due weekend trascorsi a recuperare terreno, Sepang dovrà essere soprattutto l’occasione per tornare a guardare avanti. Senza dimenticare, però, che nella fase decisiva della stagione il campionato può imporre compromessi. “Se in ottica mondiale arriverà qualche gara in cui bisognerà pensare ai punti, lo farò. Per un mondiale si fa tutto”.