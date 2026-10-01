F1 | Mercedes: Antonelli userà solo il turbo ADUO per non pagare altre penalità fino a fine stagione

Kimi Antonelli potrebbe arrivare al termine della stagione senza dover scontare un’altra penalità legata alla power unit. Non è ancora una certezza e in casa Mercedes sanno che i margini non sono particolarmente ampi, ma il piano è quello di provare a completare il campionato utilizzando il materiale già a disposizione del leader del mondiale.

Da questo punto di vista, nel weekend di Sepang arriverà una buona notizia. Sulla monoposto di Antonelli tornerà infatti la power unit con cui Kimi aveva iniziato il fine settimana di Baku, prima di essere costretto a fermarsi in una via di fuga a metà della sessione FP1.

Il problema riscontrato sull’unità aveva innescato anche un principio d’incendio, rendendo necessario l’intervento degli estintori. La power unit, ricoperta dal liquido estinguente, era stata quindi rimossa dalla monoposto e sostituita con la numero 5, quella che aveva esordito a Monza costando ad Antonelli la partenza dal fondo della griglia.

Una volta tornata a disposizione dei tecnici Mercedes, la power unit sostituita a Baku è stata sottoposta a tutti i controlli necessari, quindi ripristinata e preparata per tornare in pista. Sarà nuovamente utilizzata da Antonelli in questo fine settimana a Sepang.

È una notizia importante soprattutto in prospettiva. L’obiettivo Mercedes è infatti provare a completare la stagione con il materiale già presente nel pool di Antonelli, evitando così un’ulteriore penalità sulla griglia in una fase decisiva della corsa al mondiale. Il programma resta inevitabilmente subordinato all’affidabilità delle unità disponibili, ma al momento ci sono le condizioni per provarci.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Il vantaggio di Kimi sul turbo

C’è poi un altro elemento che gioca a favore di Antonelli. Da tempo il lavoro ADUO della Mercedes è concentrato sul turbocompressore, uno sviluppo destinato ad assumere un peso particolare nelle trasferte di Città del Messico e San Paolo. Soprattutto in Messico, dove l’altitudine rende il turbo un componente particolarmente sollecitato, la soluzione Mercedes di dimensioni più generose dovrebbe garantire dei benefici.

La situazione di Antonelli, da questo punto di vista, offre un margine interessante. Dalla tabella degli elementi di power unit utilizzati nel corso della stagione emerge che Kimi ha impiegato finora soltanto tre turbocompressori, mentre George Russell è già arrivato al quarto elemento.

Questo permetterà alla Mercedes di aggiornare la power unit numero 5 di Antonelli – quella introdotta a Monza e successivamente utilizzata anche a Baku – montando il turbo ADUO senza incorrere in una penalità. Una carta importante proprio in vista della fase della stagione in cui le caratteristiche del nuovo componente dovrebbero garantire i maggiori benefici.

Differente la situazione di Russell. George sta ancora procedendo con il materiale previsto dai limiti del regolamento, ma nel suo caso l’introduzione della quinta power unit è scontata e coinciderà con l’arrivo del turbo ADUO. La sostituzione è programmata per il weekend di Austin e comporterà inevitabilmente una penalità.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

L’occasione di Baku

Resta un passaggio interessante legato proprio al weekend azero. Dopo l’errore commesso in qualifica, che aveva relegato Antonelli alla sedicesima posizione sulla griglia, sembrava quasi scontato che Mercedes approfittasse della situazione per introdurre una nuova power unit.

In quel momento il prezzo sportivo sarebbe stato relativamente contenuto: appena sei posizioni aggiuntive rispetto alla casella conquistata in qualifica. In una gara che Kimi avrebbe comunque iniziato dalle retrovie, poteva sembrare l’occasione ideale per aggiungere un’altra unità fresca al pool disponibile per il finale di campionato.

Mercedes ha invece deciso di proseguire con la PU5, già omologata a Monza. La squadra ha spiegato che la scelta è stata dettata dalla volontà di non rendere ancora più complicata la rimonta che Antonelli avrebbe poi dovuto affrontare. Resta però anche il sospetto che il budget cap riservato ai costruttori di power unit rappresenti un ostacolo da non sottovalutare: in questa fase della stagione, con margini ormai ridotti, anche i limiti di spesa diventano un tema.

Da qui la decisione di non sfruttare l’occasione offerta dalla sedicesima posizione di Baku. Mercedes ha preferito conservare il programma originario, confidando nella possibilità di gestire il materiale già disponibile fino al termine della stagione.

Il ritorno in pista della PU4 a Sepang rappresenta in questo senso un passaggio importante. Se l’unità confermerà di essere stata pienamente recuperata, Mercedes avrà maggiore margine per distribuire il chilometraggio nelle ultime gare, mentre la PU5 potrà essere aggiornata con il nuovo turbo ADUO.

Se il piano funzionerà, Antonelli potrà così affrontare il finale di campionato senza altre penalità legate al motore e, allo stesso tempo, beneficiare dell’evoluzione destinata alle ultime trasferte. In una corsa mondiale in cui ogni posizione sulla griglia può avere un peso enorme, sarebbe un risultato tutt’altro che secondario.