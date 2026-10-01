F1 | Hamilton: “Vasseur è l’uomo giusto, ma la struttura Ferrari può essere migliorata”

Lewis Hamilton non ha dubbi. Frederic Vasseur è l’uomo giusto per guidare la Ferrari e gode del pieno sostegno della squadra. Ma il sette volte campione del mondo, intervenuto oggi a Sepang, è andato oltre la semplice difesa del team principal francese. Nel rispondere alle domande sulla situazione emersa nelle ultime settimane ha allargato il campo alla struttura della Scuderia, ricordando come sopra Vasseur ci siano altri livelli decisionali e lasciando intendere che, guardando al futuro, qualche riflessione potrebbe essere necessaria.

Il tema è inevitabilmente tornato d’attualità dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni sul futuro di Vasseur, smentite dalla Ferrari con una presa di posizione che ha ribadito la piena fiducia nel suo team principal. “Credo che Fred abbia il pieno sostegno”, ha chiarito Hamilton. Una risposta secca, seguita poco dopo da un ragionamento più articolato. “La struttura è molto importante, così come la stabilità. Alla fine, in qualsiasi azienda è fondamentale che tutti remino nella stessa direzione”.

Secondo Lewis, il rischio è quello di concentrare eccessivamente l’attenzione sulla figura del team principal ogni volta che a Maranello qualcosa non procede secondo le aspettative. “Qui sembra esserci spesso una grande attenzione su una singola persona e su un singolo ruolo. Nel corso degli anni abbiamo visto cambiare molte persone nella posizione che oggi occupa Fred, ma lui è un leader fantastico. È davvero la persona giusta per portare questa squadra nella giusta direzione”.

Poi arriva il passaggio più interessante. Hamilton difende Vasseur, ma allo stesso tempo sottolinea come il funzionamento della Ferrari non dipenda esclusivamente dal team principal. “C’è però una struttura che esiste da tempo e bisogna capire se in futuro sarà necessario migliorarla. Ci sono anche persone sopra Fred, non è una questione che riguarda un solo individuo”.

Un concetto sul quale Lewis è tornato quando gli è stato chiesto di confrontare la posizione di Vasseur con quella di Toto Wolff in Mercedes, dove il team principal è anche azionista della squadra. “Ci sono dei cambiamenti che farei, ma non dirò quali. Toto si trova in una posizione diversa rispetto a Fred e anche la struttura è molto differente”.

Hamilton ha comunque voluto ricordare i progressi compiuti dalla Ferrari sotto la guida di Vasseur, indicando nell’attuale seconda posizione nel campionato Costruttori un passo avanti significativo rispetto alla scorsa stagione. “Fred ha guidato la squadra e ha contribuito ai cambiamenti fatti nell’ultimo anno. Ci ha aiutato ad arrivare al secondo posto nel mondiale Costruttori ed è un grande passo avanti rispetto alla scorsa stagione”.

“Perdiamo quattro decimi, a volte sei, solo di potenza”

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Nel quadro tracciato da Hamilton c’è però anche un limite tecnico molto preciso. Secondo Lewis, il principale deficit che oggi condiziona la Ferrari è quello della power unit. “Il distacco che abbiamo è semplicemente sul motore e non è qualcosa da cui ci nascondiamo. Sappiamo che ogni weekend paghiamo quattro decimi, se non a volte sei decimi, soltanto per la potenza sui rettilinei”.

Un'indicazione molto netta, che conferma quanto emerso anche nel recente weekend di Baku, uno degli appuntamenti in cui l’efficienza della power unit ha assunto un peso particolarmente importante. “Siamo consapevoli della situazione ed è qualcosa su cui dobbiamo cercare di lavorare. Stanno lavorando duramente per risolvere il problema in vista del prossimo anno”.

Hamilton ha poi allargato il discorso al lavoro svolto sia a Maranello sia dalla squadra impegnata sui circuiti, manifestando una certa insofferenza per la pressione che accompagna ogni momento difficile della Ferrari. “Per me è frustrante vedere tutta questa negatività. Si vedono altre persone commettere degli errori e non viene detto molto. Se commettiamo lo stesso errore noi, o semplicemente non siamo perfetti – e sappiamo di non esserlo – per qualche motivo alla Ferrari tutto diventa dieci volte peggio”.

Una pressione che Hamilton considera in parte inevitabile proprio per la dimensione della Scuderia: “È anche qualcosa che bisogna aspettarsi, perché Ferrari è la squadra più seguita e di gran lunga la più iconica”.

“Le critiche hanno un effetto sulle persone”

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Lewis sostiene di essersi costruito negli anni una sorta di barriera rispetto a ciò che viene scritto e detto all’esterno. Ma ha ammesso che non tutti all’interno della squadra riescono a rimanerne immuni. “Io non leggo queste cose, quindi su di me hanno un effetto pari a zero. Ma vedo che hanno un impatto su alcune persone della squadra”.

Hamilton ha descritto una pressione che non rimane confinata al paddock, ma arriva anche nelle case dei membri del team. “Ogni weekend cercano di presentarsi e fare il miglior lavoro possibile, ma non sempre tutto riesce alla perfezione. Quando le famiglie ti mandano messaggi per le cose negative che stanno leggendo, quando le persone in fabbrica leggono tutto questo pur dando il massimo, a volte sembra quasi che non ci sia nulla che tu possa fare nel modo giusto”.

Da qui il consiglio rivolto anche all’interno della squadra: isolarsi dal rumore esterno e concentrarsi sul lavoro. “Il mio messaggio è di non leggere ciò che viene scritto. Chi riporta certe cose non è all’interno della squadra, non sa cosa succede a porte chiuse e non sa quanto duramente stiano lavorando tutti. Sono supposizioni e opinioni”.

Hamilton resta convinto che il percorso intrapreso porterà la Ferrari dove vuole arrivare, anche se i tempi potrebbero essere più lunghi rispetto alle aspettative di una parte dell’ambiente. “Continueremo semplicemente a concentrarci sul fare il miglior lavoro possibile, indipendentemente da ciò che viene scritto. Arriveremo dove vogliamo essere. Ci vorrà più tempo. Sapevo che non saremmo arrivati dove volevamo essere già al secondo anno, ma spero che, grazie al duro lavoro di tutti, magari il prossimo anno potremo arrivare dove meritiamo”.