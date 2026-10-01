"Se guardassi le gare in TV, sentirei di poter fare meglio degli altri": cosa ha spinto Alonso a restare in F1

Dopo un dovuto periodo di riflessione sul futuro del progetto Aston Martin e della Formula 1, Fernando Alonso non ha impiegato molto tempo a capire quale fosse la strada di scegliere e che il richiamo della categoria regina del motorsport fosse ancora troppo forte per rinunciarci. Ma c’è soprattutto un aspetto che lo ha convinto a rinnovare: la fiducia di avere ancora dentro di sé il fuoco per lottare.

Una notizia che era comunque nell’aria già da tempo ed è per questo che, nonostante l’annuncio sia poi arrivato a fine settembre, in realtà dietro le quinte Aston Martin fosse tranquilla. Nel caso l’intenzione di Alonso sarebbe stata davvero quella di ritirarsi, la squadra di Silverstone si sarebbe dovuto muovere sul mercato, mentre i rinnovi degli unici altri piloti papabili sono arrivati molto presto.

Lo spagnolo aggiungerà così almeno un altro anno alla sua carriera, portando la sua permanenza in F1 a ben 24 stagioni: “Ho preso la decisione abbastanza di recente e sì, sedermi a parlare con Lawrence è stato molto lineare. Non avevamo molto da discutere. In quel momento entrambi volevamo proseguire. È stata una chiacchierata di cinque minuti e poi lo abbiamo annunciato”, ha detto Alonso a Sepang.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Una volta scelto di restare, l’incontro con il capo del Team, Lawrence Stroll, è stato breve: “"Beh, la cosa non riguardava i doveri familiari, ma piuttosto il mio modo di intendere la vita e il motorsport. Mia moglie mi supporta molto, quest'anno sta soffrendo anche lei ed è preoccupata per la mia salute quando non siamo competitivi!”, ha scherzato lo spagnolo.

"Finché ho quel fuoco dentro, non è il momento di fermarsi"

Negli ultimi mesi, il pilota dell’Aston Martin non aveva comunque nascosto di avere dei pensieri sul suo futuro, sia in attesa di valutare il percorso di Honda in termini di sviluppo della Power Unit, sia della F1 con i regolamenti. Fernando, infatti, non è mai stato un fan di questo ciclo tecnico e non ha fatto mistero di sperare in cambiamenti più profondi di quelli già annunciati.

Nei prossimi anni, il rapporto tra motore a combustione interna ed energia elettrica passerà al 60-40 in due fasi, con la suddivisione per il 2027 fissata al 58-42 e poi un ulteriore step l’anno successivo. Nulla è cambiato rispetto a quando è stato annunciato il piano qualche mese fa, ma nelle valutazioni sul suo rinnovo, c’è un aspetto che ha convinto Alonso ad andare avanti: sentire ancora il fuoco dentro e di non volerlo spegnere.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Non ho garanzie che il 2027 sarà più divertente, ma è un impegno che devi prendere con te stesso. Alla fine della fiera mi sento veloce, mi sento motivato e sento che mi piace quello che sto facendo. Se stessi a casa a guardare la TV e le gare, sentirei di poter fare meglio di loro", ha detto Alonso parlando delle sue motivazioni per continuare.

Una sensazione già vissuta dopo il 2018, quando andò a vincere nel WEC con Toyota e provò l’avventura della Dakar, cosa che poi lo convinse a tornare in Formula 1 a tempo pieno nel 2021 con Alpine. Il sacro fuoco del pilota arde ancora a pieno regime ed è per questo che sente di non voler ancora smettere.

"È quello che in un certo senso ho provato quando ero lontano dalla F1 e guardavo le gare. Pensavo: 'Cavolo, questo e quello non vanno bene'. Ho sempre sentito quel fuoco dentro di essere lì e cercare di fare meglio. Lo sento ancora adesso e mi sono detto: sai, finché ho quel fuoco dentro, penso che non sia il momento di fermarsi".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

I timori per Sepang si scontrano con le speranze per il 2027

Ciò detto, Alonso non ha nascosto nemmeno oggi che, anche se il regolamento non cambierà, in realtà la sua speranza è che ci possano essere ulteriori modifiche da parte dei costruttori, un punto d’incontro per restituire vetture più naturali ai piloti, sebbene già quest’anno si sia visto comunque ci sia stata una progressione da inizio anno e le modifiche per il 2027/8 aiuteranno ulteriormente su questo fronte.

Un tema che si sentirà anche qui a Sepang, pista che racchiude un po’ di tutto, dai tratti lenti a quelli più rapidi, a cui si aggiungono anche diversi rettilinei consecutivi. Anche in Canada si temeva che i rettilinei consecutivi potessero mettere in crisi la PU, ma in quel caso erano più brevi e nel corso del giro c’erano più staccate e zone di recupero, il che aiutava la gestione energetica.

Per Sepang, secondo Alonso sarà differente: “Arriviamo su un circuito incredibile, ma sarà triste nel settore centrale perché lì non potremo usare la batteria. Se lo fai, poi non ne hai più [di batteria] per i tre rettilinei consecutivi da Curva 15 all'ultima curva, dall'ultima curva a Curva 1 e da Curva 1 a Curva 3”.

Fernando Alonso, Aston Martin Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Devi usare la carica completa della batteria su quei tre rettilinei, quindi il resto serve solo a ricaricarla. Questi sono i problemi che stiamo affrontando ora, in termini di portare le vetture al limite dell'aderenza. Ma ho deciso che, magari l'anno prossimo con il rapporto 60-40 e con il secondo anno di queste regole, forse ci sarà un compromesso leggermente migliore su questo punto”.

La speranza è che l’esperienza maturata quest’anno e le modifiche regolamentari per il 2026, che tra l’altro ridurranno di nuovo il carico facilitando la PU, possano migliorare la situazione. Inoltre, Fernando vuole anche dare un'altra possibilità all'ambizioso progetto dell'Aston Martin, un altro anno in cui spera di raccogliere i frutti di tutti gli investimenti fatti dietro le quinte.

"Mi sono detto: facciamolo ancora una volta, diamo un'altra opportunità. Specialmente sul fronte della power unit, siamo partiti col piede sbagliato ed è un punto di domanda cosa succederà il prossimo anno. Ma sì, penso che meritino un'altra opportunità e io mi sento ancora veloce”.