MotoGP | Motegi, Libere 1: Marquez precede le due Aprilia di Martin e Bezzecchi

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La sessione comincia con una leggera pioggerella, ma poi i tempi si abbassano rapidamente e i protagonisti del Mondiale alla fine scalano la classifica, capitanati dal ducatista e divisi tutti da 133 millesimi. Bagnaia invece è ottavo, davanti a Di Giannantonio. Weekend già finito per Nakagami, che si frattura la clavicola sinistra in un highside.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Il weekend del Gran Premio del Giappone di MotoGP si è aperto con la più classica delle nuvolette "fantozziane" che si è posizionata sul tracciato di Motegi proprio quando era il momento di andare in pista per i piloti della classe regina, scaricando qualche leggera goccia di pioggia, che non ha bagnato l'asfalto, ma ha reso molto insidiose le condizioni dei primi minuti della sessione inaugurale di prove libere.

A farne le spese è stato Takaaki Nakagami, chiamato dalla Honda per disputare una wild card con il test team, che è incappato in un highside alla curva 11 prima ancora di riuscire a completare il primo giro. E il collaudatore della Casa giapponese è stato particolarmente sfortunato, perché si è procurato una frattura della clavicola sinistra, che ha già messo la parola fine al suo weekend.

L'incidente del giapponese, dunque, ha invitato tutti quanti alla prudenza, aspettando che la pioggerella cessasse prima di tornare in pista, nonostante ci fosse da assaggiare il nuovo manto d'asfalto steso sul circuito di proprietà della Honda. Ci è voluto un buon quarto d'ora, dunque, affinché si cominciassero a vedere le moto in pista con una certa regolarità, ma poi i tempi si sono abbassati abbastanza rapidamente e alla fine nelle posizioni che contano si sono issati i protagonisti della corsa al titolo.

A svettare infatti è stato il campione in carica Marc Marquez, che proprio qui ha festeggiato il titolo nella passata stagione e con la sua Ducati ha girato in 1'44"073. Le Aprilia però sono subito lì nella sua scia, con il leader iridato Jorge Martin che ha chiuso ad appena 99 millesimi, ma anche l'altra RS-GP di Marco Bezzecchi che segue a 133 millesimi.

In quarta posizione c'è la Ducati con i colori del Gresini Racing affidata ad Alex Marquez, che paga 261 millesimi, ma l'aria di casa sembra aver fatto bene anche alle moto giapponesi, perché a seguire troviamo la Honda LCR di Johann Zarco e la Yamaha di Fabio Quartararo.

Dopo il grande dominio dell'anno scorso, quando aveva conquistato una doppietta inattesa, Pecco Bagnaia ha iniziato il weekend con l'ottavo tempo, alle spalle anche dell'Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez e staccato di poco più di sei decimi dal vicino di box. Il piemontese ha preceduto di una manciata di millesimi l'altra Ducati con i colori della VR46 portata in pista da Fabio Di Giannantonio.

Il quadro delle prime dieci posizioni si completa poi con la KTM di Pedro Acosta, fresco della tanto attesa prima vittoria arrivata finalmente in Austria, che ha incassato 711 millesimi di gap. Bisogna scendere fino al 13° posto invece per trovare l'idolo locale Ai Ogura, che con la sua Aprilia Trackhouse si è piazzato dietro alla Honda LCR di Diogo Moreira ed alla Ducati VR46 di Franco Morbidelli.

Piuttosto attardati gli altri italiani, con Enea Bastianini che non è andato oltre alla 19° piazza con la KTM Tech3, giusto davanti alla Honda di Luca Marini. Stupisce che quest'ultimo sia alle spalle di Somkiat Chantra, 14°, chiamato a sostituire Joan Mir sull'altra RC213V, con il maiorchino che non si è ancora ripreso dal malessere fisico che ha accusato a Misano, per il quale si sta ancora cercando una spiegazione. Anche "Bestia" però si ritrova dietro al rientrante Maverick Vinales, che non correva da prima della pausa estiva a causa dei problemi alla spalla sinistra che si trascina dall'anno scorso.

La classifica della FP1

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 10

1'44.073

   166.071  
2 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 14

+0.099

1'44.172

 0.099 165.914  
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 13

+0.133

1'44.206

 0.034 165.859  
4 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 14

+0.261

1'44.334

 0.128 165.656  
5 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 14

+0.339

1'44.412

 0.078 165.532  
6 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 11

+0.431

1'44.504

 0.092 165.386  
7 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 14

+0.589

1'44.662

 0.158 165.137  
8 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 13

+0.613

1'44.686

 0.024 165.099  
9 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 12

+0.683

1'44.756

 0.070 164.989  
10 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 11

+0.711

1'44.784

 0.028 164.945  
11 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 11

+0.792

1'44.865

 0.081 164.817  
12 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 11

+1.002

1'45.075

 0.210 164.488  
13 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 12

+1.009

1'45.082

 0.007 164.477  
14 Thailand S. Chantra Honda HRC 15 Honda 21

+1.146

1'45.219

 0.137 164.263  
15 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 12

+1.282

1'45.355

 0.136 164.051  
16 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 19

+1.287

1'45.360

 0.005 164.043  
17 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 12

+1.347

1'45.420

 0.060 163.949  
18 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 13

+1.442

1'45.515

 0.095 163.802  
19 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 11

+1.468

1'45.541

 0.026 163.761  
20 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 10

+1.502

1'45.575

 0.034 163.709  
21 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 10

+1.800

1'45.873

 0.298 163.248  
22 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 15

+1.902

1'45.975

 0.102 163.091  
23 Japan T. Nakagami Honda HRC 30 Honda 0

 

      
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