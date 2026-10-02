MotoGP | Motegi, Libere 1: Marquez precede le due Aprilia di Martin e Bezzecchi

Il weekend del Gran Premio del Giappone di MotoGP si è aperto con la più classica delle nuvolette "fantozziane" che si è posizionata sul tracciato di Motegi proprio quando era il momento di andare in pista per i piloti della classe regina, scaricando qualche leggera goccia di pioggia, che non ha bagnato l'asfalto, ma ha reso molto insidiose le condizioni dei primi minuti della sessione inaugurale di prove libere.

A farne le spese è stato Takaaki Nakagami, chiamato dalla Honda per disputare una wild card con il test team, che è incappato in un highside alla curva 11 prima ancora di riuscire a completare il primo giro. E il collaudatore della Casa giapponese è stato particolarmente sfortunato, perché si è procurato una frattura della clavicola sinistra, che ha già messo la parola fine al suo weekend.

L'incidente del giapponese, dunque, ha invitato tutti quanti alla prudenza, aspettando che la pioggerella cessasse prima di tornare in pista, nonostante ci fosse da assaggiare il nuovo manto d'asfalto steso sul circuito di proprietà della Honda. Ci è voluto un buon quarto d'ora, dunque, affinché si cominciassero a vedere le moto in pista con una certa regolarità, ma poi i tempi si sono abbassati abbastanza rapidamente e alla fine nelle posizioni che contano si sono issati i protagonisti della corsa al titolo.

A svettare infatti è stato il campione in carica Marc Marquez, che proprio qui ha festeggiato il titolo nella passata stagione e con la sua Ducati ha girato in 1'44"073. Le Aprilia però sono subito lì nella sua scia, con il leader iridato Jorge Martin che ha chiuso ad appena 99 millesimi, ma anche l'altra RS-GP di Marco Bezzecchi che segue a 133 millesimi.

In quarta posizione c'è la Ducati con i colori del Gresini Racing affidata ad Alex Marquez, che paga 261 millesimi, ma l'aria di casa sembra aver fatto bene anche alle moto giapponesi, perché a seguire troviamo la Honda LCR di Johann Zarco e la Yamaha di Fabio Quartararo.

Dopo il grande dominio dell'anno scorso, quando aveva conquistato una doppietta inattesa, Pecco Bagnaia ha iniziato il weekend con l'ottavo tempo, alle spalle anche dell'Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez e staccato di poco più di sei decimi dal vicino di box. Il piemontese ha preceduto di una manciata di millesimi l'altra Ducati con i colori della VR46 portata in pista da Fabio Di Giannantonio.

Il quadro delle prime dieci posizioni si completa poi con la KTM di Pedro Acosta, fresco della tanto attesa prima vittoria arrivata finalmente in Austria, che ha incassato 711 millesimi di gap. Bisogna scendere fino al 13° posto invece per trovare l'idolo locale Ai Ogura, che con la sua Aprilia Trackhouse si è piazzato dietro alla Honda LCR di Diogo Moreira ed alla Ducati VR46 di Franco Morbidelli.

Piuttosto attardati gli altri italiani, con Enea Bastianini che non è andato oltre alla 19° piazza con la KTM Tech3, giusto davanti alla Honda di Luca Marini. Stupisce che quest'ultimo sia alle spalle di Somkiat Chantra, 14°, chiamato a sostituire Joan Mir sull'altra RC213V, con il maiorchino che non si è ancora ripreso dal malessere fisico che ha accusato a Misano, per il quale si sta ancora cercando una spiegazione. Anche "Bestia" però si ritrova dietro al rientrante Maverick Vinales, che non correva da prima della pausa estiva a causa dei problemi alla spalla sinistra che si trascina dall'anno scorso.