F1 | Williams: ecco la livrea celebrativa degli 800 GP

Come parte della livrea celebrativa, il cofano motore delle FW45 guidate da Alex Albon e Logan Sargeant è stato drappeggiato con la Union Jack e fa riferimento al traguardo delle 800 gare del team di Grove sulle pance.

Anche lo sponsor Gulf ha ottenuto un marchio più evidente sull'ala posteriore della vettura.

Il weekend di Silverstone avrebbe dovuto essere l'800° gran premio della Williams, ma a causa della cancellazione del Gran Premio dell'Emilia-Romagna di Imola, tale traguardo è stato inopportunamente spostato in Ungheria.

Nonostante questo, la Williams ha deciso di mantenere la livrea sulla vettura per entrambi i fine settimana di gara, in modo da poter festeggiare l'anniversario davanti ai suoi tifosi britannici a Silverstone.

Nella spiegazione allegata alle immagini, la Williams ha dichiarato che la livrea "rende omaggio all'eredità britannica della squadra ed al suo amato fondatore, il compianto Sir Frank Williams".

Scomparso nel novembre 2021, Williams è stato al timone della squadra per la maggior parte delle sue 800 gare, supervisionando nove titoli costruttori e sette Mondiali piloti tra il 1977 ed il 2020.

La livrea per questo storico traguardo della Williams non va confusa con la livrea Gulf, votata dai fan, che apparirà sulla vettura per le gare di Singapore, Giappone e Qatar nel corso della stagione.

I fan hanno potuto votare quattro diversi progetti per gli eventi asiatici, con le livree "Bolder than bold" e "Heritage" che sono arrivate in finale. Le votazioni si sono chiuse, ma il team non ha ancora rivelato quale dei due design è stato scelto dai suoi fan.

La Williams si presenta alla gara di Silverstone al nono posto nella classifica costruttori, dopo aver ottenuto punti solo in due occasioni in questa stagione. L'uomo di punta della squadra, Albon, ha conquistato un punto con il 10° posto nel Gran Premio del Bahrein.

Albon ha poi ottenuto un settimo posto che gli ha risollevato il morale nel Gran Premio del Canada del mese scorso, portando il bilancio della squadra a sette punti. Il compagno di squadra Sargeant non è ancora andato a punti, anche se il debuttante ha ottenuto la sua migliore prestazione della stagione lo scorso fine settimana in Austria, piazzandosi al 13° posto al Red Bull Ring.

La Williams ha inoltre programmato ulteriori festeggiamenti per il fine settimana di Silverstone, tra cui un'area dedicata ai tifosi a Londra ed una demo run della FW14B di Nigel Mansell, vincitrice del Mondiale nel 1992, con al volante l'ambasciatore del marchio ed ex pilota di F1 Jenson Button.

Williams British GP livery Photo by: Williams