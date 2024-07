F1 | Sainz: "Silverstone ci ha indicato la strada giusta"

“Il weekend di Silverstone è stato un investimento, a medio e lungo termine”. Carlos Sainz ha voluto sottolineare dove hanno preso forma i cambiamenti al fondo che la Ferrari porterà in pista questa settimana sull’Hungaroring.

“Nel venerdì del Gran Premio di Gran Bretagna abbiamo dato priorità al confronto tra le due monoposto – ha ricordato – e questo ovviamente non ci ha messo nelle condizioni migliori per ottimizzare il weekend in termini di performance. Siamo tornati a casa con i dati di Silverstone e questi hanno permesso di poter fare chiarezza in galleria del vento. Già questo weekend abbiamo un piccolo aggiornamento che si spera possa migliorare il rendimento della monoposto”.

Ferrari SF-24: in Ungheria c'è un fondo aggiornato Foto di: Giorgio Piola

A Silverstone è emerso che non solo la Ferrari era ricorsa ad aggiornamenti precedenti della monoposto, considerati migliori sul layout del circuito inglese, ma secondo Sainz non si tratta di un trend che vedremo ancora in futuro...

“Non credo che sia questo il modo ideale per far funzionare bene una squadra, sono convinto che la piattaforma di base della monoposto debba essere la stessa per ogni circuito, non dovresti scegliere fondi diversi in base alle caratteristiche della pista”.

Sul tema ‘fondi’ Carlos è invece ottimista sulla possibilità che questo weekend la SF-24 torni ad essere immune dai fastidiosi saltellamenti.

“Sono abbastanza fiducioso – ha ribadito – la squadra ci ha avvertito che il nuovo fondo avrebbe potuto produrre più rimbalzi, come poi è stato. Ora le nostre simulazioni ci dicono che l’aggiornamento dovrebbe comportarne di meno, quindi sono ottimista”.

Sainz è abbastanza fiducioso anche in vista della seconda metà di stagione che scatta questo weekend a Budapest. Quando gli è stato chiesto se crede nella possibilità che la Ferrari possa tornare a giocarsela con Mercedes e McLaren, Carlos è stato molto deciso nella sua risposta.

“Credo che ci sia una possibilità – ha ribadito - ci servono solo quei due o tre decimi che oggi ci separano dalla lotta per la vittoria. Se riusciremo a portare sulla macchina questo piccolo margine nelle prossime sei o sette gare, allora avremo la possibilità di tornare a lottare per la vittoria nella fase finale di stagione”.

“Ma è un passaggio fondamentale – ha concluso Carlos - altrimenti le nostre possibilità di vincere e salire sul podio dipenderanno più dagli errori degli altri piuttosto che dalle nostre prestazioni. Se ci pensate sono solo due o tre decimi, ma oggi sono davvero difficili da trovare e questo vale per ogni squadra. Oggi tutti i team si danno incredibilmente da fare per trovare quella manciata di decimi, a volte è una questione di ottenere il giusto compromesso ma ovviamente è facile a dirsi, altra cosa è poi mettere tutto insieme su una monoposto”.