F1 | Leclerc: "Le novità al fondo possono farci tornare davanti"

Messo alle spalle il poker di gare in cui la Ferrari è andata incontro al peggior momento della stagione, Charles Leclerc vuole tornare a dire la propria per i piani alti della classifica a partire da questo fine settimana, in cui si disputerà il Gran Premio d'Ungheria.

Il pilota monegasco, assieme al team di Maranello, ha fatto esperimenti, ha sacrificato gare per cercare di raccogliere dati sul pacchetto introdotto a Barcellona che ha però conferito bouncing alle SF-24. A Maranello sono convinti di aver capito cosa sia andato storto e all'Hungaroring è arrivato un fondo modificato proprio per cercare di eliminare l'effetto collaterale che ha portato la Ferrari dall'essere la prima sfidante della Red Bull a quarta forza del Mondiale.

Charles, che momento sta attraversando la Ferrari?

"Credo che il nostro sviluppo sino a Monaco sia stato molto buono e credo anche, come ho già detto in diverse occasioni, che la Ferrari è stata il team a migliorare di più dallo scorso settembre a oggi. Poi a Montreal abbiamo avuto un problema al motore che ci è costato un buon risultato. Dopodiché, da Barcellona in poi sono arrivati aggiornamenti che hanno portato ad avere bouncing. Da parte mia, specialmente da quel momento, ho cercato di fare cambiamenti anche estremi nell'assetto per cercare di trovare una soluzione. Alla fine quella scelta ha pagato dividendi perché abbiamo raccolto tanti dati, abbiamo capito quale fosse il problema, e per noi è importante perdere meno gare possibili per capire il problema. Ora abbiamo capito qual è il problema e credo che da qui in poi potremo fare meglio. Qui in Ungheria cercheremo di massimizzare il risultato e a Spa speriamo di fare meglio".

Userai il nuovo pacchetto già da domani?

"Non scenderò nel dettaglio. Lo vedrete domani se correrò con il nuovo pacchetto o con il vecchio. Come ho detto abbiamo raccolto diversi dati per capire il problema e ho fiducia, il team ha fatto bene i compiti a casa. Ma lo vedrete domani".

Pensi che l'Hungaroring potrà essere una pista buona per vedere gli eventuali miglioramenti che avete fatto sul bouncing?

"Non credo che l'Ungheria sia la pista dove il bouncing sarà più visibile. Tuttavia abbiamo dati dalle ultime gare che possono dirci molto se siamo sulla retta via o su quella sbagliata. Credo che Spa possa essere una pista più probante per noi, un test molto più significativo. Ma sono fiducioso che le cose andranno meglio in futuro proprio per il lavoro fatto nelle 4 gare precedenti a questa".

Avete portato nuove parti in Ungheria...

"Le nuove parti che abbiamo portato sono soprattutto per ridurre il bouncing".

Allora cosa vi aspettate da questo fine settimana in termini di risultato?

"Difficile dire cosa potremo aspettarci in questo fine settimana, perché ormai da diverso tempo tra i primi team è questione di 1 o al massimo 2 decimi di distacco. Dunque è difficile sapere dove saremo. Ma il nostro obiettivo è sempre quello di ottenere il miglior risultato possibile. La cosa più importante è avere un fine settimana senza intoppi e senza fare troppe modifiche all'assetto. Se riusciremo a fare questo, sono fiducioso sul fatto che potremo tornare a lottare per le posizioni di testa".

Pensi che ci siano ancora possibilità di evolvere il fondo della macchina e trovare prestazione o siete arrivati al limite dello sviluppo?

"Credo che ci sia sempre una finestra di miglioramento per quanto riguarda il fondo di queste vetture, perché il fondo ha un'incidenza così alta sul carico aerodinamico che è possibile guadagnare sempre qualcosa. Ora la finestra di miglioramento è più piccola perché stiamo usando questo regolamento da qualche anno, ma c'è sempre qualcosa in cui poter migliorare. I dettagli possono fare la differenza. Da Barcellona abbiamo iniziato ad avere bouncing con l'introduzione di piccoli dettagli. Dunque con piccole modifiche puoi generare grosse conseguenze come il bouncing, ma anche il guadagno è sempre dietro l'angolo con piccoli dettagli. Dobbiamo spingere ancora in quell'area".