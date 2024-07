F1 | Gasly: "Alpine tratta con 3 piloti. Io ho parlato con Sainz"

Dato l'addio di Esteban Ocon a fine stagione, Alpine è alla ricerca di un pilota che possa affiancare Pierre Gasly a partire dal prossimo campionato. È noto che la scuderia francese sia tra quelle che hanno presentato un'offerta a Carlos Sainz, uno dei piloti più contesi del mercato, il quale è in scadenza con la Ferrari.

Pur avendo diverse offerte sul tavolo, come quelle di Sauber (in futuro Audi), Williams e la stessa Alpine, lo spagnolo sta ritardando la decisione, in attesa soprattutto di capire cosa accandrà nei top team. Il sedile di Sergio Perez non è saldo nonostante gli sia stato rinnovato il contratto, mentre in Mercedes, pur se ci si attende che il piano A sia quello di far salire di categoria Andrea Kimi Antonelli, nulla è stato ancora confermato.

Anche l'ex pilota della Mercedes Valtteri Bottas sta valutando le sue opzioni lontano dalla Sauber nel caso il team decidesse di mettere la parola fine a una collaborazione che va avanti da due anni e mezzo: Alpine è una delle opzioni, così come un ritorno in Williams. Proprio Alpine sta valutando anche la possibilità di promuovere anche dall'interno, con Jack Doohan, il pilota di riserva, che ha già accumulato chilometri su macchine degli anni passati per acquisire esperienza a bordo di una vettura di F1 accanto al suo impegno al simulatore.

Gasly non si aspetta che la sua opinione sui futuri compagni di squadra abbia molto peso, ma ha dichiarato di essere aperto a qualsiasi profilo che arriverà in futuro: "Credo di aver già detto che penso che Alpine abbia buone opzioni sul tavolo", ha detto Gasly durante la conferenza stampa alla vigilia della gara di Budapest.

Pierre Gasly, Squadra Alpine F1 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Alla fine, non dipende da me. Accolgo con favore il pilota più veloce che c'è là fuori. Sappiamo tutti chi è. Ma poi, voglio dire, al momento dobbiamo aspettare. Ma la squadra ha tre buone opzioni", ha aggiunto il francese, sottolineando che sono tre i principali candidati al sedile.

Quando gli è stato chiesto se avesse parlato con Sainz di un possibile futuro in Alpine per convincerlo ad unirsi al progetto francese, visto che lo spagnolo è in cima alla lista dei desideri della scuderia, Gasly ha spiegato di aver provato a gettare delle basi su cui lavorare, per quanto chiaramente la scelta rimane nelle mani del futuro ex Ferrarista.

"Ho fatto la mia parte e alla fine credo nel progetto che stiamo costruendo con Alpine. Io sostengo sempre la squadra, ma ora sta a lui prendere la sua decisione", ha spiegato il francese relativamente a quanto detto a Sainz per convincerlo ad unirsi al team.

Al di là della questione mercato, Gasly si è concentrato anche sulle attuali performance dell'Alpine, che è rimasta quasi "ferma" mentre gli avversar hanno portato aggiornamenti che gli hanno permesso di fare un salto in avanti. La scuderia transalpina ha infatti iniziato il proprio percorso per ridurre il peso e migliorare le caratteristiche aerodinamiche della vettura, ma è da tempo che non porta un pacchetto di novità sostanziose, aspetto che ha avuto un impatto negativo nei confronti degli avversari.

Pierre Gasly, Alpine A524, Esteban Ocon, Alpine A524 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Il direttore tecnico esecutivo David Sanchez ha spiegato che il team sta preparando una serie di aggiornamenti per la pausa estiva: la speranza è che queste novità possano aiutare il team a riaffacciarsi con maggior costanza verso la zona punti, con Haas, Racing Bulls e Aston Martin come rivali principali.

"Penso che per quanto riguarda la macchina in sé, sappiamo dove siamo rispetto agli altri. Non abbiamo avuto un vero e proprio pacchetto di sviluppi nelle ultime gare. Quindi sappiamo come massimizzarla. Ovviamente altri, come la Haas, per esempio, stanno facendo grandi passi avanti", ha raccontato Gasly.

"La situazione a centro gruppo è così serrata che l'ordine viene rimescolato ogni volta che un team si presenta con nuovi componenti. Quindi penso che dobbiamo provarci, ma non sarà facile conquistare punti fino a quando non avremo nuovi aggiornamenti, che si spera ci rimentanno in lotta".