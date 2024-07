F1 | Vasseur: "Ferrari in Ungheria con un nuovo fondo evoluto"

Fred Vasseur non si arrende. Il francese è un combattente: crede nel potenziale della SF-24 e, nonostante le delusioni scaturite da Silverstone, guarda al futuro con una forma di ottimismo che è davvero encomiabile. La Scuderia vuole dimenticare il momento negativo contando sul fatto che la pista dell’Hungaroring non dovrebbe giocare contro le caratteristiche della rossa.

Se nel GP di Gran Bretagna si era registrato un passo indietro con il ritorno al pacchetto di aggiornamento di Imola, dopo prove comparative che avevano consigliato di utilizzare sul veloce la versione meno evoluta per evitare il saltellamento, in terra magiara tornerà protagonista il fondo più recente che aveva debuttato a Barcellona…

“La settimana di pausa prima dell’Ungheria ci ha permesso di analizzare a fondo tutti i dati raccolti nelle ultime tre gare. Abbiamo quindi constatato che il pacchetto di upgrade recentemente introdotto ha portato i benefici attesi in termini di punti di carico, ma ha anche innescato degli effetti collaterali che hanno peggiorato il comfort di guida di Charles e Carlos”.

Frederic Vasseur, Team Principal di Scuderia Ferrari Foto di: Ferrari

La Gestione Sportiva è sotto pressione: la Ferrari in Ungheria deve ritrovare il bandolo della matassa, per ricominciare a crescere nelle prestazioni visto che la SF-24 in pochissimo tempo è scivolata a quarta forza del mondiale…

“Abbiamo lavorato sodo in azienda e dunque a Budapest porteremo una versione evoluta del fondo che contiamo possa dare ai piloti una vettura con la quale possano esprimersi al meglio delle loro capacità”.

Vasseur sottolinea che la squadra del Cavallino non solo punta sulle soluzioni teoricamente più prestazionali, ma che a casa hanno fatto dei compiti supplementari modificando il pavimento del fondo. Pare che siano state individuate delle flessioni nella parte più esterna del marciapiede e sarebbero stati introdotti degli irrobustimenti che dovrebbero limitare qualsiasi forma di saltellamento…

“In questa stagione si continua a lottare sul filo dei centesimi e avere Charles e Carlos in piena fiducia può consentirci di ottenere risultati migliori, in gara ma soprattutto in qualifica, quando si tratta di spingere al limite. Sono fiducioso che il pacchetto che avremo a disposizione all’Hungaroring potrà permettere alla nostra squadra di essere protagonista”.