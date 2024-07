F1 | McLaren: un... buco regolamentare chiuso in Austria dalla FIA

La Red Bull ha messo nel “mirino” la McLaren: dopo anni in cui la monoposto “vivisezionata” ad ogni GP era quella di Milton Keynes, tocca ora alla MCL38 ricevere le grandi attenzioni della pit lane, dal momento che la vettura papaya risulta essere quella “universale” che si adatta meglio a ogni tracciato e che attualmente è indiscutibilmente la più competitiva.

I tecnici diretti da Pierre Waché hanno messo sotto osservazione la McLaren cercando i motivi che hanno portato la squadra di Andrea Stella a portare il sorpasso nei confronti del team campione del mondo.

Gli ingegneri Red Bull avevano notato un particolare strano: su ogni cestello dei freni della MCL38 c’era un piccolo foro, mentre l’elemento in carbonio che veste ciascun corner per regolamento dovrebbe essere completamente chiuso.

Come è normale prassi in questi casi è stato chiesto alla FIA un chiarimento sulla soluzione se fosse non conforme al regolamento tecnico di F1.

Secondo quanto anticipato dai colleghi tedeschi di AutoMotor und Sport la McLaren aveva trovato il modo di sfruttare il piccolo foro che è usato nelle prove libere per installare un sensore utile a leggere la temperatura del corner, anche durante il weekend (qualifiche e gara): dal momento in cui si entra in parco chiuso diventa vietatissimo.

La squadra di Woking, invece, nella gara Sprint di Spielberg avrebbe fatto correre le vetture di Lando Norris e Oscar Piastri con i fori aperti. Per trarre quale vantaggio? La risposta è abbastanza semplice: con le monoposto a effetto suolo c’è l’esigenza di evitare il surriscaldamento delle gomme con il calore che è generato dall’impianto frenante.

McLaren MCL38: la presa d'aria alimenta il raffreddamento dei freni, ma anche l'intercapedine fra i due cestelli Foto di: Giorgio Piola

Tutte le squadre hanno studiato corner con cestelli doppi nel tentativo di isolare gli pneumatici dalla fonte di calore: la prima cover in carbonio fascia pinza e disco e con uno specifico condotto estrae l’aria calda verso uno sfogo posto dietro alla brake duct. Con il secondo cestello, invece, si crea una intercapedine nella quale si incanala un flusso fresco pescato da una porzione della presa d’aria.

La McLaren, quindi, nella gara Sprint di Spielberg vinta da Max Verstappen avrebbe beneficiato di un (piccolo) vantaggio: Piastri (secondo) e Norris (terzo) avevano “controllato” il degrado termico degli pneumatici potendo essere molto veloci nella fase finale della garetta, mentre gli avversari erano stati costretti a ridurre il passo.

McLaren MCL38: il cestello chiuso già per le qualifiche del GP dell'Austria Foto di: Franco Nugnes

La FIA, su segnalazione Red Bull, aveva fatto i controlli, imponendo alla squadra di Woking di chiudere tutti i fori alla riapertura del parco chiuso, prima di qualifiche e gara austriaca. La McLaren, quindi, dopo il “richiamo” dei commissari federali si è messa in regola. Al team di Andrea Stella è andata bene, perché il fatto è emerso in un appuntamento Sprint, nel quale è possibile intervenire sulle monoposto fra la garetta e il resto del weekend di GP, perché diversamente la Red Bull avrebbe potuto protestare l’irregolarità tecnica McLaren con un reclamo a fine qualifiche o a gara conclusa per il teorico mancato rispetto dell’articolo 3.13.2 del Regolamento Tecnico di F1.

La Federazione Internazionale, in realtà, ha valutato molto modesto il vantaggio della soluzione McLaren e si è limitata a consigliare la squadra di Woking a chiudere i fori con del nastro adesivo. Nel GP d’Austria e nel successivo GP di Gran Bretagna non è sembrato che le MCL38 abbiano perso di competitività per i buchi chiusi con lo schotch. Un fatto è certo: in F1 il diavolo si nasconde nei dettagli…