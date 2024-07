F1 | Il tormentone Sainz non si spegne: Carlos prende ancora tempo

Il tormentone prosegue. L’aspetto più curioso del toto-futuro che riguarda Sainz è che proprio Carlos era stato categorico nel ribadire, già nei test pre-campionato, che l’imperativo per lui sarebbe stato conoscere quanto prima il suo futuro.

Bene, la stagione si avvicina alla pausa estiva e Sainz non sembra intenzionato a decidere. Nulla di male, ovviamente, se non per i piloti che restano sospesi con trattative che si sbloccheranno solo una volta che il futuro di Carlos sarà noto.

Ovviamente la chance Alpine resta ancora la più probabile, ma se lo spagnolo non ha ancora siglato il contratto biennale che gli hanno offerto Luca De Meo e Flavio Briatore è perché c’è ancora uno spiraglio di speranza che consente a Carlos di sognare un top team.

“Ogni settimana che passa sono sempre più vicino a prendere la decisione finale – ha commentato Sainz sorridendo verso i giornalisti britannici – e poi, sapete, sono stato molto a guardare gli europei di calcio”.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Ferrari

“So che in questo momento sto tenendo in stand-by altre situazioni – ha proseguito – ma al massimo potrò influire sulle tempistiche, per il resto credo che ormai tutte le squadre abbiano i loro piani definiti prevedendo ogni possibile scenario”.

“Allo stesso tempo – ha aggiunto - questo sport e questo mondo mi hanno insegnato ad essere un po' più egoista, prenderò la decisione che devo prendere quando avrò tutte le opzioni ben chiare sul tavolo, non affretterò le cose se non avrò bisogno di farlo”.

C’è stato chi ha fatto notare a Carlos che anche alcune squadre hanno atteso una sua risposta che ad oggi non è ancora arrivata. “Sì, ci sono team molto pazienti e li ringrazio per questo. Ma a mia volta anche io devo avere pazienza, non sono l'unico qui che deve prendere una decisione. E poi mi chiedo: perché quest’anno hanno tutti così fretta? Fino a poco tempo fa c’erano trattative che iniziavano durante la pausa estiva, no?”.