F1 | Clamoroso: Ocon rinuncia alla fuga verso la Williams

La Williams sta cercando un sostituto per Logan Sargeant. Lo scorso anno alla vigilia del Gran Premio d’Ungheria la squadra britannica occupava la settima posizione nella classifica Costruttori, con undici punti all’attivo, dodici mesi dopo è nona con soli quattro punti. Il grande passo avanti della Haas e il ritorno nella top-10 dell’Alpine hanno reso difficile la posizione della Williams, che di fatto può contare sul solo Alexander Albon per incrementare il suo bottino.

Logan Sargeant, Williams W46 Foto di: Erik Junius

Il team principal James Vowles nel weekend di Silverstone ha pensato ad una soluzione nel breve periodo, sondando la disponibilità di Esteban Ocon. Il pilota francese è apparso positivo davanti alla possibilità di un passaggio in corsa e secondo informazioni emerse oggi nel paddock dell’Hungaroring, avrebbe già provato la posizione di guida della FW46. Il piano prevedeva la sostituzione di Ocon con l’attuale terzo pilota dell’Alpine, Jack Doohan, una soluzione che inizialmente sembrava poter essere gradita anche alla Casa francese.

Jack Doohan, Alpine F1 Team Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

Oggi, però, è arrivato il ‘no’ all’operazione da parte del team principal Bruno Famin. Una posizione dettata dalla situazione in cui versa l’Alpine nella classifica Costruttori, ovvero la prima antagonista della Williams che al momento vanta soli cinque punti di vantaggio.

I rapporti con Ocon non sono dei migliori, ma una cessione alla concorrenza diretta non è stata ritenuta una buona idea, considerando che la differenza in termini di premi tra l’ottava e la nona posizione nella classifica costruttori è di circa 17 milioni di dollari.

In casa Williams dovranno guardare altrove, ma le possibilità di poter trovare un pilota svincolato e subito in grado di poter garantire alla squadra un rendimento migliore di Sargeant, non sono elevate. Per Ocon la prospettiva è concludere la stagione in Alpine da separato in casa, uno scenario messo in conto da mesi, ma è attesa a breve la conferma del suo passaggio alla Haas nel 2025.