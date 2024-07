F1 | Haas rinnova con Ferrari, con Toyota solo chiacchiere

Haas e Ferrari hanno esteso il rapporto di collaborazione fino al termine della stagione 2028. La squadra statunitense continuerà ad utilizzare le power unit realizzate a Maranello, prolungando una partnership iniziata nel 2016 con il debutto in Formula 1 del team di Gene Haas.

L’annuncio arriva pochi giorni dopo dei rumors (rivelatesi poi infondati) secondo i quali la Haas avrebbe intavolato una trattativa con Toyota. In realtà il contatto tra le due strutture è avvenuto solo per valutare l’utilizzo della galleria del vento a Colonia, di proprietà della Casa giapponese.

Ayao Komatsu, Team Principal Haas F1 Team Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

"Sono entusiasta di prolungare il nostro rapporto con la Scuderia Ferrari - ha commentato il team principal Ayao Komatsu – la Haas ha sempre corso con power unit Ferrari e volevamo garantire la stabilità anche nel passaggio alla nuova generazione di motori. Il rapporto con la Scuderia Ferrari per noi è sempre stato speciale, sono stati determinanti nella genesi del programma, nei primi momenti di attività in pista e hanno continuato a essere un prezioso partner tecnico nell’arco di ben nove stagioni".

"Sono felice di poter contare su ancora molti anni di collaborazione, i miei ringraziamenti vanno a Fred Vasseur e tanti altri membri della Scuderia Ferrari per aver continuato a credere nel nostro progetto”.

Per la Haas il rinnovo della partnership con Ferrari è una base importante su cui pianificare il futuro nel lungo periodo, ed anche per la Scuderia avere una squadra clienti di riferimento rappresenta un valore aggiunto, sia per le posizioni nella F1 Commission che come sbocco per junior driver, come appena accaduto con il britannico Oliver Bearman.

Con la terza estensione di contratto, la partnership Haas-Ferrari è destinata ad arrivare a ben tredici stagioni di collaborazione al termine del campionato 2028. Nella nota ufficiale diffusa dalla squadra statunitense non è menzionata la partnership tecnica che va oltre l’utilizzo della power unit, ma tutto fa credere che il rapporto con Maranello proseguirà sulla falsariga di quanto visto finora, ovvero con una fornitura che oltre al motore include il retrotreno, con trasmissione e geometrie delle sospensioni.