F1 | Track limit: il tema resta aperto nonostante le modifiche

Durante l’ultimo trittico di tre gare consecutive, è entrato in vigore anche un nuovo sistema per andare a monitorare i track limit e rendere più semplice per i commissari di gara gestire e sanzionare eventuali infrazioni del regolamento. Una spinta nata soprattutto per quanto successe in Austria circa dodici mesi fa, quando la FIA non riuscì a monitorare tutte le segnalazioni in tempo reale creando confusione.

Quel Gran Premio fu una sorta di trampolino per lavorare sul tema, che si è poi concretizzato attraverso due differenti soluzioni che, tuttavia, lavorano assieme. La prima è l’aggiunta della ghiaia in alcuni punti assieme alla riduzione della larghezza dei cordoli, in modo tale che chiunque vada oltre la linea bianca finisca inevitabilmente sulla ghiaia stessa.

La seconda è rappresentata dall’intelligenza artificiale e, più nello specifico, dalla computer vision. Già lo scorso anno la FIA aveva iniziato a sperimentare questa soluzione, ma solo durante questa stagione è stata approvata come supporto alla direzione gara, anche tramite l’ausilio di una striscia blu al fine di garantire un ulteriore riferimento visivo.

Tuttavia, nonostante le ultime novità proposte dalla Federazione, in realtà la questione resta aperta: non tutti i piloti e i team sono d’accordo, soprattutto sui modi scelti per applicare il regolamento anche alla luce delle ultime modifiche. Gli esempi più significativi sono quelli della McLaren in Austria, perché entrambi i piloti sono stati penalizzati per il superamento dei limiti di pista, seppur in maniera differente.

Dettaglio dei cordoli Foto di: Jon Noble

Il caso Piastri: i criteri per assegnare una penalità

Dopo le qualifiche del Red Bull Ring, McLaren aveva cercato di ribaltare la decisione della FIA di togliere il miglior tempo a Oscar Piastri per track limit, suggerendo che non era rimasta convinta dalle prove che, in teoria, avevano inchiodato l’australiano. Infatti, secondo la scuderia di Woking, le immagini mostrate dall’organo di governo non andavano a soddisfare i criteri che la stessa Federazione aveva imposto per prendere una decisione su casi come questi.

La contestazione della McLaren si basava tre elementi: in primis il fatto che le immagini mostrate dalla FIA secondo cui Piastri fosse al di là della linea, in realtà non fossero abbastanza nitide per essere sicuri che l'australiano avesse effettivamente violato le regole. Il secondo punto era di carattere tecnico, nella fattispecie il fatto che la telecamera che aveva registrato l’episodio, ovvero quella dall’elicottero, non avesse ripreso tutti i piloti nel medesimo punto, rendendo iniqua la sanzione secondo la McLaren.

Di base, in realtà, la FIA aveva sfruttato la telecamera frontale per determinare la posizione di Piastri rispetto alla linea bianca, con quella dall’elicottero di supporto per avere un riferimento in più che, però, non aveva una risoluzione adeguata a togliere qualsiasi dubbio. Tuttavia, la telecamera frontale non mostrava chiaramente e in modo certo la posizione della gomma posteriore sinistra, essendo coperta sia dallo pneumatico anteriore sinistro che dalla fiancata.

“La FIA ha confermato che la visuale dall'elicottero era una specie di supporto alla loro interpretazione di una visuale frontale. Ma era lontana e non permette di vedere la posizione degli pneumatici posteriori e non permette di vedere la posizione del bordo dello pneumatico anteriore rispetto alla linea bianca. Per questo motivo ritengo che il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio non sia stato soddisfatto in questo tipo di decisione”, ha spiegato Andrea Stella.

Per questo, nonostante la protesta sia stata respinta, la scuderia di Woking ha voluto comunque parlare con la FIA, suggerendo come l’organo di governo abbia preso in considerazione i suggerimenti dalla scuderia stessa: “Abbiamo parlato a lungo di questa questione e abbiamo trasmesso alla FIA tutti i nostri suggerimenti possibili. Siamo soddisfatti che la FIA abbia recepito tali indicazioni. E credo che in futuro vedremo criteri migliori per escludere una vettura in modo da rispettare alcuni dei criteri che sono stati dichiarati dalla FIA stessa in alcune decisioni”, ha spiegato il Team Principal.

“Questi criteri sono che deve essere al di là di ogni ragionevole dubbio, così come il fatto che la telecamera usata debba avere una risoluzione adeguata. Inoltre, se si utilizza una sola visuale e una sola telecamera per un pilota, allora questa deve essere disponibile per tutti i concorrenti. Questi sono tre elementi che formano una serie di criteri che, nel caso di Piastri, non sono stati soddisfatti. Ma ne abbiamo discusso, è stato un punto di apprendimento per tutti. L'importante è migliorare il modo in cui controlliamo e facciamo rispettare la cancellazione dei tempi sul giro e andare avanti”.

Il caso Norris: perché la regola non cambierà a breve

Sempre in Austria, un altro episodio legato ai track limit ha coinvolto la McLaren, quello dei cinque secondi assegnati a Lando Norris in gara per aver superato la linea bianca in quattro diverse occasioni. Nulla di anomalo se non fosse per il fatto che alcuni di quegli avvertimenti erano legati a dei lunghi commessi nel tentativo di superare Max Verstappen in curva tre, cosa che aveva indispettito la squadra di Woking. Per quanto poi il britannico sia comunque riuscito a scontare la penalità durante la corsa, di fatto rendendola nulla dato che è stata applicata al tempo di gara, il tema ha generato discussioni.

Secondo diversi piloti, infatti, la decisione della FIA di penalizzare Norris per alcuni lunghi commessi durante un duello rappresenta una scelta errata e da rivedere. "Questo genere di decisioni spingerà i piloti a non duellare. Se non volete che corriamo e non volete che io cerchi di sorpassare e che la gara sia noiosa, allora andiamo avanti con questa regola", aveva spiegato lo stesso Norris.

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Kevin Magnussen, il quale ha suggerito come la FIA dovrebbe avere un approccio più aperto e meno restrittivo, dato che i tracciati presentano caratteristiche differenti. Negli utlimi anni la Federazione ha scelto una politica coerente per tutto il mondiale, ma in passato non era inusuale vedere indicazioni differenti a seconda della pista: “La FIA ha deciso di essere molto severa sui track limit. Su alcuni tracciati, come Austin, se non venissero imposti limiti di pista, sarebbe sbagliato, andresti sempre largo”, ha raccontato il danese della Haas.

“Ma forse la FIA potrebbe essere un po' più pragmatica e applicarli su alcune piste. Ad esempio, in Austria se andiamo oltre comunque finiamo nella ghiaia. Magari vai un paio di centimetri oltre la linea bianca, ma andresti sulla ghiaia, quindi perderesti comunque tempo. Non capisco perché su alcune piste siano così restrittivi”.

La questione è stata sollevata durante il briefing dei piloti a Silverstone, ma l’organo di governo ha confermato che continuerà sulla medesima strada anche in futuro ,dato che non vuole cambiare il modo in cui vengono prese e applicate le decisioni a metà stagione, rimandando un’eventuale cambiamento durante la sosta invernale.

Perché non c’è una soluzione definitiva

Oltre alle discussioni sull'incidente di Norris, i piloti hanno parlato a lungo con la FIA della soluzione per i track limit introdotta in Austria. L'idea di ridurre la larghezza dei cordoli in modo da renderli più stretti e far finire le vetture nella ghiaia è stata apprezzata e potrebbe essere applicata anche altrove, come si è già visto a Silverstone.

Tuttavia, non si tratta di una soluzione perfetta, perché rimane aperto il discorso della ghiaia che viene lanciata in pista dopo il passaggio di una vettura, perché può provocare danni alle vetture o alle gomme, causando ad esempio una foratura, spingendo in alcuni casi la direzione gara a richiedere l’intervento della Safety Car per pulire il tracciato. Ad esempio, Pirelli ha spiegato che in Austria, dove è stata aggiunta della ghiaia (non incollata) oltre i cordoli, ha riscontrato dei tagli nella parte superficiale delle gomme. Questi tagli, pur non intaccando la costruzione e, di conseguenza, l’integrità dello pneumatico, sono comunque stati monitorati dal costruttore italiano, anche perché rendono la gomma più suscettibile a forature e altri problemi connessi.

Lo strato di ghiaia "incollata" a Zandvoort nella parte vicina al corodlo Foto di: Jon Noble

Una delle possibili opzioni sarebbe quella di adottare una soluzione simile a quella usata a Zandvoort nella chicane del terzo settore, dove l’area vicina al cordolo presenta una ghiaia differente rispetto a quella di altri circuiti, con i “sassi” incollati tra loro. In questo modo il grip risulta comunque ridotto, ma senza il rischio che la ghiaia venga sparata in pista.

“Probabilmente la soluzione migliore è replicare quella adottata a Zandvoort, dove la ghiaia viene incollata e sappiamo che i team e la FIA ne stanno parlando. Potrebbe essere una buona soluzione perché non si porta la ghiaia sulla linea di gara. Non so se andremo in questa direzione, ma potrebbe essere una possibile introduzione per il futuro. Ma sappiamo che la FIA introdurrà più spesso vie di fuga in ghiaia in futuro perché funzionano”, ha spiegato Simone Berra, uno degli ingegneri di Pirelli.

Tuttavia, anche la ghiaia “finta” ha dei pro e dei contro. Questa soluzione si è dimostrata efficace per le curve a bassa velocità, ma ci sono dei dubbi che possa funzionare anche a velocità più sostenute con forze maggiori, oppure in condizioni di bagnato, dove vi sarebbe un'ulteriore riduzione del grip.

Inoltre, c’è anche un tema da non sottovalutare: alcuni tracciati sono presenti sia sul calendario della Formula 1 che della MotoGP. Ad esempio, alcune delle vie di fuga in ghiaia aggiunte in Austria e in Gran Bretagna dovrebbero essere rimosse in tempo per l’appuntamento motociclistico, stendendo nuovamente l’asfalto. La possibilità di adottare la ghiaia dipende anche dal fatto che i circuiti abbiano la possibilità di investire nella riprogettazioni del circuito e, al momento, non tutti i tracciati sono in grado di effettuare tali revisioni.