F1 | Bearman e Antonelli il nuovo che avanza, ma la F2 a che serve?

Lo scorso 4 luglio Oliver Bearman è stato annunciato ufficialmente pilota titolare del team Haas nel prossimo campionato mondiale Formula 1. Andrea Kimi Antonelli è in attesa di sapere se nel 2025 guiderà per Williams o Mercedes, ma il suo ingresso nel Circus è ormai cosa fatta. In vista della prossima stagione potrebbe esserci spazio anche per un terzo esordiente, ma iniziamo dai punti fermi.

Se oggi un appassionato non ferratissimo (o anche un addetto ai lavori non proprio dentro il sistema) leggesse la classifica del campionato Formula 2 rischierebbe di ritrovarsi alle prese con qualche interrogativo: Antonelli al momento è ottavo, Bearman tredicesimo. I due, compagni di squadra nel team Prema, vantano oggi una sola vittoria ottenuta in entrambi i casi della sprint race, ovvero la corsa del sabato che scatta con l’inversione delle prime dieci posizioni. Allora perché proprio loro?

Andrea Kimi Antonelli pilota Mercedes

Nell’ultimo decennio il panorama dei programmi junior ha subito grande trasformazioni, dettate da una concorrenza tra le varie Academy sempre più serrata. Bearman e Antonelli fanno parte rispettivamente di Mercedes junior programme e Ferrari Driver Academy, ovvero i vivai di due delle maggiori squadre presenti in Formula 1. La loro storia ha origini differenti, Antonelli è stato selezionato e inserito nel programma junior della Mercedes all’età di tredici anni, disputando le sue due ultime stagioni in karting con tanto di logo ufficiale della ‘stella’ su casco e tuta.

L’esordio in monoposto è datato agosto 2021, in corrispondenza del compimento dei quindici anni d’età, soglia minima per competere in Formula 4. Poi un’ascesa impressionante: campione italiano e tedesco in F4 nel 2022, campione Middle East ed Europeo F.Regional la stagione successiva.

Bearman è entrato nel radar della FDA durante il 2021, anno in cui ha dominato il campionato italiano F.4 con un bottino di undici vittorie. Il passaggio in F.3 ha confermato ciò che a Maranello speravano di vedere, Ollie è stato in lotta per il campionato fino all’ultima gara, chiudendo la stagione in terza posizione. Copione simile lo scorso anno, con quattro vittorie ottenuto nell’anno d’esordio in Formula 2.

Antonelli è un pilota Mercedes ormai da cinque anni, un tempo notevole per poter permettere a chi opera a Brackley di farsi un’idea precisa e dettagliata sulle qualità ed il potenziale di questo ragazzo. Le domande che molta gente si pone oggi sono già state oggetto d’analisi tempo fa, Toto Wolff e Gwen Lagrue (uno dei responsabili del programma junior Mercedes) le risposte le hanno già trovate prima ancora che Antonelli muovesse i primi passi al volante di una monoposto di Formula 2.

Totto Wolff, Mercedes Foto di: Erik Junius

Fino a 15 o 20 anni fa il processo era diverso, molti piloti arrivavano in Formula 3 in GP2 (ex F.2) ancora svincolati, ed erano le prestazioni in queste categorie ad aprire definitivamente le porte dei grandi team di Formula 1. Per giocare d’anticipo le varie Academy hanno iniziato a bruciare i tempi, arrivando progressivamente nel corso degli anni a contendersi dodicenni e tredicenni nel mondo del karting.

Accelerando i processi di selezione e di crescita si è anticipato anche il momento delle scelte, ed in alcuni casi la partecipazione al campionato Formula 2 non è che un warm up prima del passaggio ufficiale in Formula 1. Le decisioni, quelle che contano, sono già state fatte sulla base di risultati sportivi ottenuti in precedenza. Questo non vuol dire che Bearman e Antonelli non siano più sotto esame, ma il risultato in Formula 2 nel loro caso non è un passaggio cruciale.

Oliver Bearman, Haas VF-24 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Per entrambi la stagione nella categoria cadetta si sta confermando deludente, ma a Mercedes e Ferrari basta l’analisi di quanto sta avvenendo in pista, da cui emerge la mancanza di performance del team Prema con la nuova monoposto F.2, vettura che ha messo in crisi diverse squadre che avevano fatto man bassa di successi nel precedente ciclo tecnico.

Bearman si è fatto trovare pronto quando è arrivata la chiamata in Formula 1 nel weekend di Jeddah, dove ha sostituito Carlos Sainz al volante della SF-24, mentre Antonelli sta portando avanti un intenso programma di test con la Mercedes F1 del 2022 sotto la guida dell’ingegner Riccardo Musconi. I dubbi, ammesso che ce ne siano stati, nel caso di Kimi sono stati fugati nelle lunghe giornate di prove al volante della W13.