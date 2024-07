F1 | Audi sceglie Castrol e bp per la “guerra delle benzine” 2026

Il 2026 rappresenterà un anno importante per la Formula 1, soprattutto in ambito motoristico, quando debutteranno le nuove Power Unit. Il regolamento volto alla sostenibilità vedrà un maggior risalto della parte elettrica, ma anche una riduzione della quantità di carburante a bordo di ogni vettura durante una gara.

Proprio per questo, nel 2026 il ruolo strategico delle aziende impegnate nella ricerca sui carburanti sarà ancor più fondamentale che in passato, dato che il tema dell’efficienza e dei consumi nell’arco di un GP avrà grande rilievo e sarà una delle chiavi per assicurarsi un buon risultato. Maggior efficienza vuol dire non solo poter gestire in maniera differente la benzina, aspetto chiave in un regolamento aerodinamico pensato proprio per sopperire ad alcune carenze delle future Power Unit, ma anche risparmiare peso in gara.

Ferrari continuerà il lungo rapporto con Shell, Mercedes proseguirà con Petronas, mentre Aston Martin, che dal 2026 monterà Power Unit Honda, ha aperto una collaborazione in via esclusiva con Aramco. Per questa nuova era, invece, Audi ha confermato ufficialmente la scelta di affidarsi a bp e la sua azienda specializzata in lubrificanti Castrol.

Adam Baker, CEO Audi Formula Racing, Foto di: Audi Communications Motorsport

Seppur la collaborazione sia stata ufficializzata solamente ora, in realtà dietro le quinte Audi e bp hanno già avuto modo di lavorare insieme per porre le basi del progetto, che ora sta entrando nel vivo dopo che la stessa casa tedesca ha annunciato che la Power Unit completa di tutte le sue parti sta girando al banco dopo un lavoro specifico su ogni componente, raggiungendo la distanza di gara.

Per bp non si tratterà di una novità assoluta, dato che già ora è presente in Formula 1 come sponsor di Alpine, ma la partnership con Audi rappresenta un tassello importante, specie per il marchio tedesco. Al momento, infatti, non è ancora chiaro se la casa francese proseguirà con il suo progetto Power Unit per il 2026 o se lo abbandonerà per diventare cliente di altre case rivali, come Mercedes. In quel caso, al di là degli accordi commerciali, anche per Alpine potrebbe diventare conveniente affidarsi allo stesso fornitore della Mercedes, soprattutto considerando che la Power Unit sarebbe stata progettata attorno all’utilizzo dei carburanti Petronas. Un tema che sicuramente verrà affrontato nei prossimi mesi, quando si scioglierà il nodo attorno ad Alpine.

La collaborazione tra bp e Audi comprende chiaramente lo sviluppo di carburanti sostenibili, come richiesto dal Regolamento Tecnico FIA F1 a partire dal 2026. Inoltre, sulla base delle esigenze della casa tedesca, bp svilupperà e fornirà ad Audi anche una gamma di lubrificanti Castrol su misura. Sulla base della cooperazione tecnica, le aziende hanno anche concordato una sponsorizzazione a lungo termine, con bp che diventerà il primo partner ufficiale del futuro team Audi in Formula 1.

Se per bp non sarà il primo impegno in Formula 1, dall’altra parte non sarà nemmeno la prima volta in cui Castrol e Audi collaborano a un progetto. La collaborazione è infatti iniziata negli anni '80 nel Campionato del Mondo Rally con l'Audi quattro, per poi proseguire nel WEC e nelle gare DTM.

Oliver Hoffmann, rappresentante generale Audi AG Formula 1, Andreas Seidl, CEO Audi F1 team, e Nicola Buck, SVP marketing BP. Foto di: Audi

"Audi e bp hanno sempre collaborato con successo nel motorsport. Siamo lieti di poter portare questa speciale partnership a un livello superiore in Formula 1. bp e Castrol aspirano a fornire le migliori tecnologie nel campo dei carburanti e dei lubrificanti. Si tratta di un abbinamento perfetto. Il fatto che siamo riusciti a stabilire questa partnership in una fase così precoce è un segnale forte per il futuro team Audi di F1”, ha spiegato Andreas Seidl, CEO del team Audi F1.

Adam Baker, CEO Audi Formula Racing GmbH, ha sottolineato soprattutto l’importanza di questa collaborazione per lo sviluppo dietro le quinte della nuova Power Unit: "Questa partnership è di grande importanza per noi. A partire dal 2026 ci sarà una forte competizione nel campo dei carburanti sostenibili in Formula 1. In considerazione dell'elevato potenziale di prestazioni, era importante per noi iniziare i test sui carburanti alla fine del 2022 con bp come partner".

Il processo di combustione è molto complesso e può essere ottimizzato solo sviluppando il motore in combinazione con le proprietà del carburante. È impressionante il numero di varianti di carburante che abbiamo sviluppato finora, mentre ci prepariamo per la nostra stagione nel 2026. Sono convinto che con bp e Castrol siamo perfettamente posizionati".