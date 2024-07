F1 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del Gran Premio di Ungheria

La settimana di sosta dopo il back-to-back-to-back è finita. La Formula 1 si appresta a tornare in pista all'Hungaroring per disputare il Gran Premio di Ungheria, ennesimo appuntamento previsto in questa parte di stagione nel Vecchio Continente.

La caccia alla Red Bull è più che mai aperta, anche se ormai la vera domanda è chi sarà la vera sfidante del team di Milton Keynes per il resto della stagione. Gli occhi sono tutti puntati sul box Mercedes.

Il team diretto da Toto Wolff è stato capace di portare a casa 2 vittorie nelle ultime gare disputate. La prima, quella al Red Bull Ring, è stata conquistata da George Russell per essere stato al posto giusto, al momento giusto. Quella di Lewis Hamilton a Silverstone, invece, è stata una prova di forza.

Ora la W15 è una monoposto credibile, competitiva, e sembra che a Brackley abbiano trovato ciò che stavano cercando. Quel dettaglio che inseguivano ormai dallo scorso anno e che, a detta degli ingegneri Mercedes, era sotto il loro naso da tempo.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Foto di: Erik Junius

I risultati hanno dato loro ragione, ma ora arriva la parte più difficile, ovvero confermarsi. Per fare ciò, Mercedes dovrà lottare contro Red Bull, ma anche contro la solita McLaren. Il team di Woking è senza dubbio una costante e lo è in tutti i sensi. Lo è dal punto di vista prestazionale - migliorata non poco da Miami in poi - ma anche dal punto di vista degli errori, ormai una serie così vasta da far sorgere più di una domanda riguardo l'essere pronta a mettere in crisi Red Bull per un anno intero.

Dopo le tre certezze del momento, il Circus iridato si sta ponendo una domanda: ce la farà la Ferrari a trovare un modo per tornare nel gruppo in lizza per vincere? Dopo Monaco a Maranello hanno realizzato aggiornamenti che, almeno sino a oggi, non hanno funzionato. Sebbene la correlazione tra simulazioni e pista abbia dato i numeri sperati, sulle SF-24 sono apparsi problemi collaterali che le hanno plafonate.

Prima Sainz e poi Vasseur hanno dichiarato che la prova comparativa fatta dal team a Silverstone ha fatto capire agli ingegneri cosa non stia funzionando. Un buon punto di partenza, ma servirà reagire rapidamente per non restare troppo staccati dai migliori.

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto di: Erik Junius

GP di Ungheria: i palinsesti televisivi (orario italiano)

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 19 luglio

Prove Libere 1: ore 13:30 - 14:30

Prove Libere 2: ore 17:00 - 18:00

Sabato 20 luglio

Prove Libere 3: ore 12:30 - 13:30

Qualifiche: ore 16:00 - 17:00

Domenica 21 luglio

Gara: ore 15:00

Palinsesto TV8

Sabato 20 luglio

Qualifiche: ore 18:30

Domenica 21 luglio

Gara: ore 18:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 19 luglio

Prove Libere 1: ore 13:00 - 14:30

Prove Libere 2: ore 16:30 - 18:00

Sabato 20 luglio

Prove Libere 3: ore 12:00 - 13:30

Qualifiche: ore 15:30 - 17:00

Domenica 21 luglio

Gara: ore 14:30

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Erik Junius

GP di Ungheria: tutti i numeri dell'Hungaroring

Primo Gran Premio disputato: 1986

Lunghezza della pista: 4.381 metri

Numero di giri previsti: 70

Distanza di gara complessiva: 306,63 chilometri

Zone DRS: 1 (Speed trap nel Settore 3)

Giro record: 1'16"627 (Lewis Hamilton, 2022, Mercedes W11)