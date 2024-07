F1 | Stella: "McLaren sta recuperando 15 anni senza investimenti"

Nel corso dell’ultimo anno, McLaren è stata protagonista di una grande rimonta sul lato tecnico. Da una prima parte di stagione 2023 in cui in diverse occasioni si era ritrovata a lottare per evitare le ultime file della griglia, ora la squadra di Woking è passata a lottare con una certa costanza per la vittoria, seppur recentemente sia sfuggita in diverse occasioni a causa di errori e sbavature.

Alla base di questa crescita ci sono diversi fattori, sia sul piano tecnico che umano, i quali vanno però a braccetto essendo inevitabilmente legati tra loro. Al termine della scorsa stagione, infatti, Andrea Stella aveva spiegato come uno degli elementi chiave per sbloccare il potenziale del team fosse stata la fase di riorganizzazione del reparto aerodinamico, guidato da Peter Prodromou, con un triumvirato tecnico a cui sono poi aggiunti anche altri aspetti, come le nuove strutture.

Il Team Principal lavora infatti in McLaren da quasi dieci anni e conosce bene il potenziale della squadra, anche se non sempre è riuscita a capitalizzare. Indubbiamente la campagna di rafforzamento avvenuta negli ultimi anni è stata un fattore chiave, soprattutto quest’anno, come dimostra anche l’arrivo di Rob Marshall dalla Red Bull, ma Stella ha voluto anche sottolineare come nelle ultime stagioni siano stati avviati tanti progetti per permettere alla squadra di Woking di rafforzarsi sulle strutture.

Lando Norris, McLaren F1 Team, Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team, Oscar Piastri, McLaren F1 Team Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

“Il motivo per cui non siamo stati in grado di capitalizzare il potenziale della squadra nel 2022, credo sia dovuto a molteplici ragioni. Ma vorrei dire che alcune delle infrastrutture, per esempio, che sono state realizzate nel 2023, sono state approvate quando Andreas era in carica. Molte delle cose positive di cui beneficiamo ora, sono state messe in atto quando Andreas Seidl era al comando”, ha spiegato Stella in un'intervista al sito gemello di Motorsport.com, motorsport-total.com, rimarcando come nel periodo alla guida del team, Andreas Seidl abbia avuto fondamentale nel mettere in piedi delle fondamenta solide con il supporto del CEO Zak Brown. Qualcosa che il manager tedesco sta cercando di replicare anche in Sauber, guidando la transizione della scuderia elvetica per quando diventerà Audi a partire dal 2026.

“Sarebbe quindi un'interpretazione ingiusta e scorretta della cronologia e della storia pensare che tutto si sia sbloccato perché c'è stato questo cambiamento al comando, non è vero. Credo che, se non altro, il principale contributo che siamo riusciti a dare al team sia stato quello di sbloccare l'elemento delle persone”.

Al suo arrivo nel 2019, l'ex Team Principal della McLaren Andreas Seidl aveva spinto per la costruzione di una nuova galleria del vento e di un simulatore all'avanguardia, in modo da tenere il passo con una concorrenza che aveva già rinnovato le proprie strumentazioni. Inoltre, sempre sotto la guida del tedesco, la scuderia inglese ha riadattato la sua vecchia fabbrica di F1 a Woking nel reparto compositi accanto al magazzino in cui vengono gestiti i kit di ricambio e le parti del garage da spedire in giro per il mondo, il che ha permesso di velocizzare certi processi con nuove attrezzature.

“Abbiamo un nuovo simulatore, una nuova struttura per il reparto compositi, una nuova struttura per la produzione di compositi. Abbiamo investito, ad esempio, nell'officina meccanica. Si tratta di un insieme di investimenti piuttosto ampio. Questo è stato quasi un primo passo per colmare le lacune accumulate in 15 anni di mancati investimenti in McLaren”, ha raccontato Stella.

Zak Brown, Lando Norris e Andrea Stella nella nuova galleria del vento del McLaren Technology Centre Foto di: McLaren

Il passaggio nella nuova galleria del vento ha rappresentato un passo cruciale, perché, con la nuova sala compositi a pochi passi dalla sede principale, ora il team è in grado di testare nuovi prototipi nello spazio di poche ore invece di dover attendere giorni per organizzare il trasferimento in Germania. Infatti, sia la MCL60 che alcune delle vetture precedenti sono state sviluppate nella galleria del vento di Colonia, ma il fatto che fosse così distante da Woking imponeva alcuni limiti. Dopo aver realizzato fisicamente i nuovi elementi per il modello in scala, questi dovevano essere inviati in Germania con un furgone, perdendo giorni di lavoro e, nel caso fosse servita una modifica, si sarebbe dovuto attendere nuovamente l’intero processo.

"Uno dei motivi per cui abbiamo avuto così tante difficoltà con le nuove regole è che abbiamo dovuto trasferirci nella galleria del vento di Colonia. Per dare un riferimento, quando si sviluppa una nuova geometria per un determinate pezzo, questa deve essere testata. Noi dovevamo attendere tra i sette e i dieci giorni dato che dovevamo portare tutto a Colonia. Altre squadre potevano farlo 24 ore dopo nella loro galleria del vento. Invece i nostri ingegneri avrebbero dovuto attendere una decina di giorni per avere un feedback".

"È uno sport completamente diverso. È quasi come giocare a basket, ma con una palla più pesante. Questi investimenti ci hanno aiutato a colmare il divario in aree fondamentali dell'infrastruttura", spiega Stella, il quale ha sottolineato come per McLaren questa situazione rappresenti un punto di inizio dopo 15 anni in cui non vi sono stati abbastanza investimenti per rafforzare la squadra, soprattutto sul piano delle strutture.

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

“Ora stiamo esaminando il prossimo passo da un punto di vista infrastrutturale. Ad esempio, dobbiamo investire in macchine che al momento stanno andando oltre la loro vita nominale con le riparazioni, in particolare quelle che ci consentono di monitorare le parti che tornano dalla pista e devono essere poste sotto ispezione, in modo da capire se possono essere rimontate sulla vettura o meno”.

“Ci sono molte cose che devono ancora essere fatte in McLaren per essere competitivi con alcuni dei migliori team che hanno investito costantemente e regolarmente, anno dopo anno. Queste squadre lo hanno fatto per 15 anni, mentre noi non abbiamo fatto nulla”.

“Quindi, c'è ancora molto da fare. Ed è anche per questo che siamo prudenti. Ora stiamo andando bene, ma siamo molto realistici e umili perché stiamo ancora recuperando come squadra”, ha raccontato il Team Principal.