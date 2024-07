F1 | Pirelli: lo sviluppo della C6 proseguirà nei test dopo Monza

L’ultimo Gran Premio di Monaco, con una strategia di fatto azzerata dopo la bandiera rossa a inizio gara, ha riaperto le discussioni sul tema gomme nei tracciati cittadini. Indubbiamente il fatto di aver seguito un passo estremamente lento per non doversi fermare una seconda volta, a tratti anche 3 o 4 secondi più lento di quello reale, ha influito sul piano tattico, permettendo agli pneumatici di completare l’intera distanza di gara senza grossi problemi.

Per tentare di ravvivare il Gran Premio, piloti hanno la suggerito la possibilità di avere una mescola più soffice di quella attuale specifica per appuntamenti come Monaco, in modo che vi sia un degrado ancor più accentuato costringendo a dover effettuare più soste. Una proposta su cui, in realtà, Pirelli stava già lavorando dietro le quinte, con la creazione di una sesta mescola più soffice da usare su alcuni tracciati cittadini.

Attualmente, infatti, la C5, che è la gomma più tenera della gamma, deve rispondere a un’ampia varietà di scenari: tracciati molto lenti ma anche circuiti con diverse curve veloci, come l’Austria due settimane fa. Per dare un’idea, fino ad ora la mescola più tenera è stata usata in Australia, Imola, Monaco, Canada e Austria, ma realisticamente verrà sfruttata anche in altri appuntamenti durante il resto della stagione, come Ungheria, Singapore, Messico, Las Vegas e Abu Dhabi, come l'anno passato.

Una selezione di circuiti così ampia presenta anche sfide totalmente diverse: Imola, Austria e Abu Dhabi hanno anche curve veloci che mettono sotto stress le coperture, mentre a Singapore e in Messico l’aspetto della gestone delle coperture posteriori in fase di trazione fa la differenza dati i diversi tratti lenti. La C6 entrerebbe in questo scenario, facendo fronte anche al crescente numero di tracciati cittadini nel mondiale, in modo da garantire un’alternativa in più su determinate piste a basso degrado.

Un primo test è stato fatto al Paul Ricard, dove sono state provate anche le mescole C4 e C5 revisionate che dovrebbero scendere in pista il prossimo anno. “Abbiamo fatto solo un test [con la C6] al Paul Ricard perché abbiamo bisogno di provare su circuiti poco severi”, ha spiegato Mario Isola, responsabile del settore Motorsport Pirelli, sottolineando quanto sia importante anche la scelta del tracciato. Gli ultimi due test sono stati fatti al Mugello e a Silverstone, dove il piano era quello di testare, invece, le mescole più dure, data la severità delle piste con tante curve veloci che trasmettono energia alle coperture.

L’idea sarebbe quella di testare i nuovi prototipi della C6 a Monza, dove lo scorso anno fu portata la C5, o più avanti nel corso della stagione a seconda di quale sarà il programma. Anche Pirelli, infatti, ha delle deadline con la FIA sia per la definizione della costruzione delle gomme, sia per le mescole, per quanto quest'ultima scada più avanti nel corso dell'anno. “Stiamo pensando di testarla di nuovo a Monza o più avanti nel corso dell'anno. Sicuramente abbiamo l'idea di introdurre una mescola più morbida e di spostare leggermente anche la gamma delle altre mescole e lo sviluppo sta andando bene”.

Al Paul Ricard Pirelli ha testato i primi esemplari di C6 Foto di: Pirelli

“La costruzione del 2025 è stata definita al 90%, quindi sappiamo che ora possiamo concentrarci maggiormente sullo sviluppo delle mescole con l'obiettivo di ridurre il surriscaldamento e di spostare un po' le mescole per averle meglio distanziate”, ha aggiunto Isola.

Sempre a settembre, inizieranno anche i lavori in ottica 2026, con Aston Martin che è stata sorteggiata per prima per provare le nuove coperture in un test nel periodo tra il Gran Premio di Azerbaijan e quello di Singapore. Proprio in tema Aston Martin, il suo Team Principal, Mike Krack ha parlato del lavoro svolto con Pirelli, accogliendo la possibilità dell’introduzione di una mescola C6 nel 2025, in quanto aprirebbe ad ulteriori opportunità strategiche. Indubbiamente un nuovo compound non risolverebbe tutti i problemi dei circuiti cittadini, ma l'idea sarebbe quella di aggiungere qualche opzione per quanto concerne l'aspetto tattico.

“Siamo lieti che ciò avvenga perché penso che apra ulteriori opzioni strategiche. Ora, se sarà la C6, la C5, la C4 o la C6, la C4, la C2 o cose del genere, è ovviamente Pirelli a scegliere. Ma credo che con le vetture rimarranno molto simili anche l’anno prossimo, l'aggiunta di qualche variazione sia ben accetta”, ha spiegato Krack.