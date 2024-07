F1 | Gasly: competitività ritrovata anche usando i setup di Ocon

In casa Alpine, sono molti gli elementi che hanno differenziato l’andamento dei piloti in questa prima parte di stagione, come tra cui il fatto che uno dei due, a rotazione, debba usare un telaio più pesante. Fino al Canada era stato Pierre Gasly ad avere l’unità più leggera, mentre per il trittico Spagna, Austria e Gran Bretagna, il francese ha avuto a disposizione quello più pesante.

Tuttavia, nel corso dell’anno ci sono stati anche altri elementi che hanno differenziato le prestazioni tra i due, come alcuni aspetti che, all’apparenza, potrebbero sembrare secondari ma che, in realtà, hanno un impatto significativo sulle performance.

Parlando durante il weekend di Silverstone, infatti, Gasly ha ripercorso la sua stagione, rimarcando da una parte la cresciuta del team, che nella prima parte di campionato ha spinto con costanza per portare nuovi aggiornamenti aerodinamici e ridurre la massa della monoposto, mentre dall’altra anche i fattori che gli hanno permesso di fare un passo in avanti sul piano personale.

Uno di questi elementi è rappresentato dalle impostazioni del differenziale che, pur trovando una base comunque legata a certe caratteristiche della macchina, in realtà sono legate anche alle preferenze dei piloti e ai relativi stili di guida. Per questo, anche tra compagni di scuderia, non è inusuale che vi siano delle differenze in questa tipologia di settaggi: un aspetto che può avere un impatto considerevole sul cronometro, anche perché questo genere di impostazioni coinvolge le tre e tre le fasi della curva, ovvero entrata, percorrenza e uscita. Ogni pilota ha una base personale, che poi può regolare di fino dal volante.

Il francese ha spiegato che, analizzando i dati con i suoi ingegneri, dopo il Gran Premio di Miami si è accorto che le mappature scelte non stavano dando gli effetti previsti, motivo per il quale è poi passato alla configurazione in uso da Ocon. “Penso che ci sia stato sicuramente un passo avanti durante l’anno. Abbiamo scoperto che, dall'inizio della stagione fino a Miami, c'erano un paio di cose che non andavano bene con i settaggi del mio differenziale".

"Abbiamo quindi utilizzato la mappa dell'altro lato dei box e la macchina si è subito comportata meglio”, ha raccontato Gasly a Silverstone, sottolineando anche come il problema, chiaramente, non fosse di tipo meccanico, bensì legato al codice del software usato sulla sua macchina in base alle sue preferenze.

“C'erano un paio di cose che non avevano senso con il bilanciamento dell'auto a inizio anno. Così ho chiesto di provare la mappa usata nell’altro lato dei box e abbiamo subito ottenuto prestazioni migliori. Era qualcosa legato al software, difficile da individuare. Ma sì, all'inizio ci è costato un po' sul piano delle performance, mentre ora abbiamo trovato molta più costanza e siamo allineati con l’altro lato del box”.

Il volante di Pierre Gasly, Alpine A524 Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

“Questo lavoro di solito è personale per ogni pilota e viene fatto con gli ingegneri. Abbiamo capito cosa è andato storto. Sono cose che purtroppo succedono, siamo riusciti a sistemarla e abbiamo deciso di andare entrambi in una sola direzione”.

Il passaggio alle impostazioni sfruttate da Ocon gli ha in effetti consentito di trovare prestazioni migliori, seppur a discapito di un bilanciamento non proprio ideale per le sue preferenze, il che si va ad aggiungere a delle carenze legate ancora a determinate peculiarità della vettura su cui stanno cercando di lavorare gli ingegneri.

“Questa modifica ha avuto un ruolo importante in termini di consistenza della vettura. Nelle gare successive, pur non avendo il bilanciamento ideale, la macchina è stata più consistente e sono riuscito a trovare maggior costanza da parte della vettura”.

“Credo che al momento quello che ci manca è legato al fatto che il bilanciamento non è ideale ovunque, su alcune piste come Barcellona ero ragionevolmente soddisfatto, però ci manca un po’ di carico alle alte velocità, il che fa scivolare un po' troppo le gomme, che poi naturalmente si surriscaldano, per poi pagarne il prezzo in fase di trazione”.

Pierre Gasly, Alpine A524 Foto di: Erik Junius

“In generale, la stabilità non è ancora ideale. Abbiamo ancora del sottosterzo in alcuni punti che stiamo cercando di risolvere, senza contare che soffriamo ancora in trazione”, ha aggiunto Gasly. I pinti citati dal pilota francese ricalcano in parte quelli menzionati ad inizio anno, soprattutto per quanto riguarda i problemi in fase di trazione, dovuti sia ad aspetti meccanici che aerodinamici.

A inizio anno mancava tanto carico al posteriore e, per compensare, spesso i piloti dovevano sfruttare assetti più aggressivi verso il retrotreno, mettendo così in crisi l’anteriore. Un concetto esasperato su tracciati molto specifici, come quello del Bahrain, che fa della gestione delle coperture posteriori un elemento chiave. Tuttavia, anche grazie agli aggiornamenti introdotti durante la stagione, Gasly nutre maggior fiducia in ottica futura, perché gli ingegneri hanno già un'idea su quali aree intervenire, sia sul breve che sul medio-lungo termine.

“Quello che mi piace è che abbiamo idee molto chiare su ciò che ci manca. Abbiamo anche buone idee su come risolverle. Quindi non credo che vedremo tutto in questa stagione. Ma vedremo un'evoluzione in questa stagione e sono abbastanza fiducioso che anche per l'anno prossimo abbiamo un buon piano per migliorare sostanzialmente ciò che abbiamo”.