F1 | Sauber in crisi: si lavora per portare novità già a Budapest

Il Gran Premio di Gran Bretagna ha restituito tanti verdetti, in particolare tra le squadre di centro gruppo. Se Haas, Aston e Williams sono state protagoniste di un fine settimana positivo, lo stesso discorso non si può fare per Racing Bulls e Sauber, due team che, curiosamente, condividono le medesime difficoltà nei tratti ad alta velocità.

Tuttavia, se per la squadra di Faenza sembra essere una fase legata a un trittico molto complicato e non adatto alla VCARB01, dall’altra parte non lo stesso non si può dire per la scuderia elvetica che, dopo un buon avvio di campionato in cui in alcune occasioni si era ritrovata a lottare per i punti, con il prosieguo della stagione si ritrova in un periodo complesso e avaro non solo di risultati, ma anche di performance.

A Silverstone la Williams ha conquistato altri due punti che potrebbero rivelarsi fondamentali in ottica classifica, mentre la Sauber è ancora ultima a quota zero. La squadra svizzera suo malgrado non è stata in grado di contrastare la crescita degli avversari, rimanendo in più occasioni fanalino di cosa, ma non solo su tracciati potenziale poco adatti alla C45, ma anche su piste che, sulla carta, avrebbero dovuto avvicinarsi ai punti di forza della monoposto.

Valtteri Bottas, Kick Sauber C44 Foto di: Erik Junius

La speranza era quella di riuscire a centrare qualche punto negli appuntamenti con tante curve a media o bassa velocità, come Monaco o Montréal, dove tendenzialmente la C45 ha mostrato qualche qualità in più. Tuttavia, anche in quel caso la monoposto ha mostrato alcuni limiti evidenziati già lo scorso anno, come l’eccessiva sensibilità agli avvallamenti dell’asfalto oppure il poco margine per attaccare i cordoli.

Per cercare di trovare una risposta ai dubbi degli ingegneri, il team ha sfruttato le libere del weekend di Silverstone come una sorta di campo di prova, tanto che nelle prime FP si è sentito anche Guanyu Zhou parlare in più occasioni del fatto che la vettura saltasse nei curvoni, togliendo fiducia. In questo caso si scontrano due elementi: da una parte la necessità di dover mantenere bassa la macchina per generare carico dal fondo, mentre dall’altra il fatto che un’eccessiva rigidità per trovare proprio quella downforce renda la vettura ancora più difficile da guidare.

Sebbene con Valtteri Bottas il team abbia gestito bene le chiamate dal punto di vista tattico con Valtteri Bottas, mentre con Guanyu Zhou si è spinto verso un approccio molto più aggressivo non avendo nulla da perdere che, però, non ha dato i suoi frutti, entrambe le vetture non sono state minimamente in grado di lottare per la top ten.

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

"Non è stata sicuramente una giornata facile con le gomme slick sul bagnato. Ma credo che abbiamo fatto le scelte giuste: non abbiamo fatto pit stop inutili. Ma, in qualsiasi condizione, oggi non avevamo il ritmo per lottare con le vetture davanti. È su questo che dobbiamo continuare a lavorare e sviluppare nuove parti, sperando che ciò avvenga il prima possibile".

Al di là del risultato del Gran Premio, facendo un passo indietro alla qualifica, in quella sessione sono emersi in maniera ancora più chiara tutte le difficoltà della C45 nei tratti veloci, specialmente quelli del secondo settore, dove si è accumulato buona parte del distacco che ha poi escluso Zhou nel Q2. Se si effettua un confronto con la Haas, ad esempio, alla Copse il gap è di ben 6 km/h: il problema è che quel delta prestazionale rimane fino all’ingresso della sequenza veloce.

L’aspetto ancor più impressionante, però, è che nella prima parte della stessa sequenza veloce, il pilota cinese sia costretto ad alzare il piede dall’acceleratore in un tratto che, tendenzialmente viene sempre percorso in pieno. In questo caso, il gap dalla Haas raddoppia, salendo a ben 12 km/h: tuttavia, anche contro Racing Bulls, squadra che non fa delle curve veloci un punto di forza, vi è una differenza a livello prestazionale difficile da cucire, visto che si attesta sugli 8 km/h. Nonostante questo approccio più cauto, alla fine della sequenza veloce si rimarcano i problemi, così come in curva sei, dove la C45 è stata tra le vetture più lente del lotto.

Confronto telemetrico tra Zhou e Hulkenberg - Q2 Silverstone Foto di: Gianluca D'Alessandro

Per quanto sia chiaro che la monoposto elvetica non sia stata concepita per dare il meglio di sé nei tratti ad alta velocità, tanto da spingere il team ad effettuare dei test proprio sul tracciato re dei curvoni più rapidi, dall’altra parte è fondamentale compiere un passo in avanti che possa permettere alla Sauber non solo di trovare una vettura più efficace, ma anche più consistente. Non vi è solo un problema di carico, ma anche di come quel carico viene sfruttato in curva, incostante a livello aerodinamico. Queste difficoltà rendono evidente la necessità di produrre nuovi aggiornamenti in tempi brevi.

“Abbiamo nuovi aggiornamenti in arrivo, speriamo a Budapest, ma non è garantito. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno. Tutti stanno facendo dei passi avanti. La Haas questo fine settimana è stata un buon esempio, ha fatto un passo avanti decente con la nuova carrozzeria e un nuovo fondo”, ha spiegato Bottas.

Lo scorso anno, in Ungheria la Sauber fu protagonista di una delle sue migliori qualifiche della stagione, in cui riuscì a centrare una doppia top ten anche davanti alla Ferrari. Tuttavia, in gara il sogno svanì in pochi secondi, data una partenza poco memorabile. Tuttavia, per questa stagione, dati i problemi riscontrati fino a questo punto del campionato, le previsioni non sembrano essere altrettanto ottimistiche, almeno non abbastanza per lottare per i punti: “È difficile dire se andremo come l’anno scorso. Abbiamo visto cambi di performance importanti a seconda dei tracciati. Faccio fatica a fare una previsione, lo spero, ma è difficile fare promesse”, ha poi detto il finlandese.

“Ovviamente la realtà è che quest'anno abbiamo una macchina completamente diversa da quella della scorsa stagione, con diversi problemi. Con i punti deboli che abbiamo attualmente, non credo che il weekend sarà buono come quello dell'anno scorso. Penso che dovrebbe essere simile a quello di Barcellona. Non siamo abbastanza veloci per lottare per i punti”, ha invece spiegato Zhou.