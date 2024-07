F1 | Aston: un passo indietro per "tornare alla normalità"

Gli ultimi mesi non sono stati particolarmente semplici per l’Aston Martin. Dopo un inizio di mondiale in cui si era inserita stabilmente come quinta forza, lottando in certe occasioni anche per precedere le Mercedes, la scuderia britannica non è riuscita a tenere il passo degli avversari lato aggiornamenti, così calando nella zona di centro gruppo, dove è stata “assorbita” da altre squadre.

Prima del trittico di piste ad alta velocità, infatti, in casa Racing Bulls vi era la sensazione di essersi posti come quinto miglior team a livello di prestazioni, superando proprio l’Aston Martin. Tuttavia, i tracciati con i tanti curvoni rapidi hanno messo in crisi la VCARB01 lasciando spazio ad altri avversari, come Alpine e, soprattutto, Haas, con quest’ultima capace di centrare due sesti posti consecutivi che l’hanno rilanciata in classifica costruttori.

A complicare ulteriormente le cose vi era il fatto che, secondo il giudizio dei piloti, il pacchetto introdotto in Emilia-Romagna aveva reso la AMR24 ancora più difficile da guidare, al limite, nella ricerca del carico aerodinamico mancante. Come è successo l’anno passato, alla ricerca di miglior prestazioni la squadra lavorò molto sul piano aerodinamico, andando a intaccare però il bilanciamento, tanto che a fine anno fu costretta a fare un passo indietro su alcuni elementi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Foto di: Erik Junius

Di conseguenza, l'Aston Martin è riuscita a ottenere punti solo in due delle cinque gare successive, con un doppio piazzamento a punti in Canada in condizioni variabili dove alcuni elementi, come la capacità della AMR24 di preparare bene le gomme e sfruttare al meglio un DRS efficiente, si sono rivelati cruciali. Un risultato ripetuto anche sul tracciato di Silverstone, a pochi metri dalla fabbrica, per quanto la top 10 britannica abbia un sapore differente rispetto a quelle precedenti.

Infatti, sebbene il settimo e l'ottavo posto siano arrivati in una gara condizionata da condizioni meteo variabili, in realtà la AMR24 ha ben figurato per tutto il fine settimana. Le basse temperature che si sono riscontrate per tutto il weekend hanno aiutato, proprio per questa tipica caratteristica della monoposto, ma la speranza è che non sia un fuoco di paglia, bensì un punto di partenza per tornare a crescere. Non è un mistero che l’Aston Martin abbia avuto fin troppe prestazioni altalenanti nel corso dell’ultimo anno e mezzo, complice gli errori nello scegliere la direzione di sviluppo.

Gli aggiornamenti non sempre hanno dato quanto sperato

“Negli ultimi 12 mesi abbiamo fatto molti test, esplorando a livello aerodinamico. Ogni aggiornamento che abbiamo apportato non ha dato i benefici che speravamo di ottenere nell'ultimo anno. Penso che abbiamo imparato molto e ora cerchiamo solo di mettere a punto il problema e di rendere la macchina molto più veloce", ha spiegato Lance Stroll, ammettendo i problemi incontrati, ma sottolineando anche come la speranza sia quella di aver iniziato un percorso differente.

Infatti, nonostante tanti pacchetti di novità, in realtà non sempre gli effetti sono andati nel verso sperato. Il pacchetto di Suzuka, soprattutto sulla pista giapponese, sembrava aver ridato un po’ di linfa vitale alla AMR24, ma già da Imola, dove era stato introdotto un sostanzioso pacchetto di novità, tra cui un’ampia revisione del fondo, la situazione si è ribaltata nuovamente. La vettura si è rivelata subito più difficile da guidare, come ammesso dai piloti, e le prestazioni non hanno raggiunto i risultati sperati.

Confronto tra le ali anteriori della Aston Martin AMR24

Non deve essere una sorpresa, quindi, che prima di arrivare in Gran Bretagna, non regnasse proprio un clima di grande ottimismo, tanto che lo stesso Alonso aveva preannunciato già in Austria che la tappa di casa del team probabilmente non avrebbe regalato grosso soddisfazioni. Tuttavia, una volta arrivati a Silverstone, la squadra sembra aver capito qualcosa in più su come gestire ed estrarre qualcosa in più dalla AMR24. Lance Stroll ha infatti concluso al settimo posto, con il sesto poi non così lontano, seppur in parte favorito dalla scelta strategica di montare la media nello stint finale contro la soft di Hulkenberg, mentre Alonso ha chiuso immediatamente alle spalle del compagno di casacca.

A Silverstone la squadra ha introdotto una nuova ala anteriore, con la parte centrale del mainplane più pronunciata e vicina all’asfalto, e ha rielaborato l'aerodinamica intorno ai brake duct posteriori. Tuttavia, ci sono anche altri elementi che hanno fatto la differenza, con Alonso che ha suggerito che ora la AMR24 sembra tornata verso la sua posizione naturale rispetto alle tappe di Barcellona e del Red Bull Ring: “È andata abbastanza bene, la sensazione è di essere tornati alla normalità. Eravamo la quinta o sesta squadra più veloce. Hulkenberg credo sia stato molto veloce per tutto il weekend, ma abbiamo lottato per i punti".

"Il settimo e l'ottavo posto sono più o meno le posizioni che occupavamo prima di Imola. Siamo tornati alla nostra posizione più naturale, quindi sono contento. Dopo l'Austria ci siamo riorganizzati un po', abbiamo capito un paio di cose che forse non erano giuste nel modo in cui gestivamo la vettura. Come ho detto, siamo contenti di essere tornati nei punti, ci siamo sentiti più competitivi", ha detto lo spagnolo.

Un passo indietro per farne uno in avanti

Dal punto di vista della guida, per Alonso non ci sono state grosse differenze a Silverstone, ma la vettura sembra aver trovato maggior grip: “Penso che ora abbiamo più grip. Il modo di guidare è più o meno lo stesso, ma semplicemente andiamo più veloci. È una combinazione di fattori. Le novità portate qui hanno aiutato, ma la macchina in generale si comporta meglio. Venerdì abbiamo provato la nuova ala anteriore e ha funzionato. In Austria e Barcellona abbiamo fatto due passi indietro, qui invece abbiamo sistemato un po’ la macchina”, ha spiegato lo spagnolo.

Lance Stroll, Aston Martin AMR24 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

L’aspetto più interessante è che, come ammesso durante le interviste di fine gara dallo stesso Team Principal della Aston su alcuni elementi si è fatto un passo indietro a livello di specifica, come sul fondo: “Abbiamo provato la nuova ala anteriore e i nuovi brake duct. Poi abbiamo visto cosa avevamo tra le parti disponibili per capire cosa si adattasse meglio. Capita spesso di cambiare specifica, non sempre utilizzi lo stesso fondo ovunque”, ha spiegato spiegato Mike Krack quando gli è stato chiesto del ritorno alla vecchia specifica del fondo.

“Certi tracciati hanno anche caratteristiche diverse, con tante curve veloci e anche curve lente. Anche le peculiarità del fondo, di come viene gestito il flusso, cambiano. Anche altri team tornano a vecchie specifiche”.

Ora bisogna confermare i progressi

Per Belgio e Ungheria, Aston Martin continuerà a portare delle novità, sia per migliorare le performance che per adattarsi alle caratteristiche specifiche che richiedono i relativi tracciati. Alonso spera che la squadra possa continuare a progredire, ma è chiaro che questa crescita va confermata gara dopo gara.

"Dobbiamo dimostrarlo; non dobbiamo parlare, ma dobbiamo ottenere i risultati. Abbiamo introdotto molte nuove parti e alcune funzionano, altre no. Speriamo che in Ungheria ci sia una sorpresa positiva", ha detto lo spagnolo.

Il team principal Mike Krack è stato attento a non trarre troppe conclusioni dal risultato della gara, notando la chiara discrepanza tra le calde temperature dell'Austria e le condizioni fresche e umide di Silverstone, in cui tendenzialmente la AMR24 si trova più a suo agio: "Dobbiamo innanzitutto analizzare, perché non è stata una gara normale, dato che c’è stata anche della pioggia. Dobbiamo dare un'occhiata. La classifica è migliore delle due precedenti, non dobbiamo essere ciechi per capirlo, ma dobbiamo analizzare se le prestazioni sono migliori. Dobbiamo vedere qual è l'effetto delle nuove parti e poi decidere come muoverci”.

"Penso che dobbiamo fare attenzione a confrontare queste gare. Siamo stati in Austria, con una temperatura della pista di 50-60 gradi, con gomme molto morbide, con un range di velocità tra curve molto veloci e curve lente. Invece a Silverstone ha fatto molto freddo e abbiamo usato le gomme più dure. Dobbiamo capire a fondo".