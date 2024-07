F1 | Verstappen: "Le novità funzionano, ma ne servono altre!"

Max Verstappen e la Red Bull si stanno trovando ad affrontare una situazione molto diversa da quella vissuta nel corso degli ultimi 2 anni. La RB20 è una monoposto eccezionale, perché veloce, perché è in testa a entrambi i Mondiali, ma anche perché - pur avendo vinto meno alla già leggendaria RB19 - ha cambiato diversi concetti strutturali.

L'estate ha però visto avvicinarsi in modo concreto sia McLaren che, nelle ultime 2 settimane, anche Mercedes. La Ferrari era la prima sfidante fino a Monaco ed è riuscita a vincere 2 gare. La McLaren ne ha vinta una e Mercedes le ultime 2. I rivali sono più vicini, sono forti - soprattutto le due squadre britanniche - e il vantaggio di Red Bull su di loro non è così rassicurante.

Alla domanda se questi regolamenti stiano iniziando a influenzare il dominio della Red Bull, Verstappen ha risposto: "Naturalmente sarà sempre utile avere più tempo a disposizione, ma le regole sono così, no? Per cercare di rallentare la squadra vincente, quella di riferimento".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Erik Junius

"Quando si è all'inseguimento, si è contenti quando è così, mentre quando si è in testa e si viene raggiunti durante la stagione, lo si guarda come se non fosse quello che si vuole. ma è così che sono scritte le regole, tutti sono d'accordo e bisogna solo farsene una ragione".

La Red Bull si è presentata a Silverstone con un pacchetto di aggiornamenti, ma i danni apportati in un'uscita di pista in Q1 in cui Max ha danneggiato il fondo. Sull'efficacia del nuovo pacchetto, Verstappen ha dichiarato: "Vediamo che c'è guadagno".

"Il fine settimana è stato un po' altalenante per quanto riguarda la prova di alcune parti della vettura e, naturalmente, il tempo non ha aiutato. Ma a ben guardare, se non avessimo avuto danni al pavimento, saremmo stati sicuramente in lotta per la pole, quindi questo è un aspetto positivo".

"Dobbiamo continuare a spingere, dobbiamo continuare a portare nuove componenti. So che arriveranno e spero che siano migliori rispetto a quelli degli altri team".