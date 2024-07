F1 | Strähnz (ex Mercedes) gestirà la metamorfosi da Sauber a Audi

Ci sono persone che nel mondo della F1 non sono famose perché hanno ruoli non visibili all’interno delle squadre, ma che in realtà hanno funzioni importanti nell’organizzazione di una struttura. Stefan Strähnz è una di queste figure sconosciute, ma con funzioni strategiche, tanto da spingere Andreas Seidl, CEO del Gruppo Sauber, ad emettere un comunicato per l’ingaggio del tecnico tedesco che arriverà il 1 ottobre da Mercedes.

Strähnz è stato chiamato a rafforzare il team di gestione di Hinwil, ma è evidente che il suo ruolo sarà quello di dirigere i piani della trasformazione della squadra svizzera nel team Audi ufficiale in tempo per il debutto nel 2026.

Un ruolo complesso che un uomo di esperienza come Stefan saprà affrontare visto che ha un bagaglio di oltre 20 anni di F1, avendo lavorato per Toyota, BAR, Renault e Lotus, prima di arrivare alla Mercedes dove è stato operativo per quasi 13 anni. Da essere un tecnico esperto si è trasformato nel tempo in un manager della gestione tecnica, per poi giungere allo sviluppo e all'implementazione di strategie operative e organizzative.

L'Audi entrerà in F1 dal 2026 con una propria squadra derivata dall'acquisto della Sauber Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Lo studio dei processi aziendali e le tempistiche di attuazione dei progetti saranno i compiti di Strähnz che risponderà direttamente ad Andreas Seidl, CEO del Gruppo Sauber: “Sono lieto di dare il benvenuto a Stefan nel team e sono sicuro che porterà una grande esperienza frutto dei suoi ruoli precedenti, rafforzando il nostro gruppo dirigente”.