F1 | Haas: con le novità c’è più carico, ma non si teme il bouncing

Il sesto posto conquistato da Nico Hulkenberg in Gran Bretagna ha senza dubbio messo in luce la Haas e il lavoro svolto dal gruppo tecnico dietro le quinte, non solo perché si tratta della doppia top ten di fila. In un periodo in cui ben tre squadre hanno deciso di fare un passo indietro sulle novità al fine di ritrovare una linea da seguire, al contrario gli aggiornamenti della Haas hanno restituito riscontri positivi.

Dopo averle provate al venerdì, Hulkenberg è rimasto subito soddisfatto delle novità introdotte in Gran Bretagna, sottolineando come abbia ne sentito immediatamente i benefici alla guida. Più complesso è stato il weekend del compagno di casacca, Kevin Magnussen, il quale ha preferito rimanere sul vecchio pacchetto dopo aver saltato la prima sessione di libere per lasciare spazio al giovane Oliver Bearman.

Nel complesso, però, Haas non ha nascosto la propria soddisfazione non solo per quanto visto in terra britannica, ma anche per quanto raccolto nel trittico. Il tedesco ha centrato due sesti posti consecutivi che, aggiunti all’ottavo posto del danese in Austria, hanno portato il totale per il team a ben 20 punti in meno di due settimane, superando l’intero bottino del 2023. Tuttavia, i recenti risultati nascondono un doppio significato, che va oltre il mero valore per la classifica, perché hanno dato anche conferme a livello tecnico.

Nico Hulkenberg, Haas VF-24 Foto di: Erik Junius

Il contesto in cui è nato il pacchetto di Silverstone

A inizio anno, il limite più marcato della VF-24 erano sicuramente le prestazioni nelle curve veloci, dove mancava carico aerodinamico, mentre l’auto brillava nei tratti più lenti. Già con il pacchetto che aveva debuttato tra Cina e Stati Uniti, gli ingegneri erano in realtà riusciti a compiere un chiaro salto di qualità in quell’area, seppur sia rimasto nascosto, sia per il fatto che gli aggiornamenti non avessero restituito del tutto i numeri della galleria del vento, sia perché subito dopo la Formula 1 si è spostata su una serie di tracciati ricchi di curve lente.

È proprio in questo contesto che è stato concepito il pacchetto di Silverstone, quando il team era ancora convinto che il problema principale su cui vi fosse necessità di intervenire fosse legato alle performance delle curve veloci. Come spiegato da Luca Metelli, responsabile del settore aerodinamico della squadra americana, lo sviluppo del pacchetto che ha debuttato a Silverstone è durato attorno ai tre mesi, basandosi principalmente sui dati visti nella prima parte di campionato e sull’andamento nei tracciati più lenti.

Il weekend di Barcellona ha però mostrato come il passo in avanti compiuto dalla VF-24 nei tratti ad alta velocità fosse superiore alle aspettative: anche se non sono arrivati punti, Hulkenberg aveva duellato con le Alpine sino alla bandiera a scacchi, dimostrando il salto di performance anche su piste che, in precedenza, Haas avrebbe temuto. Progressi poi confermati anche dall’ottima prestazione vista in Austria, che ha di fatto anticipato quanto di buono visto a Silverstone con le novità.

Tuttavia, nonostante le buone prestazioni viste nei weekend precedenti, vi era comunque un minimo di dubbio sugli effetti del nuovo pacchetto: “Ogni volta che si porta in pista un pacchetto importante, c’è sempre un grande punto interrogativo, perché i benefici dipendono dalla correlazione con la galleria del vento, dipende da se e come i piloti riescono a ottenere il massimo da tutto il pacchetto, come si riesce a ottimizzare l'assetto. Tuttavia, siamo soddisfatti di ciò che abbiamo visto con i risultati della galleria del vento e le simulazioni”, aveva spiegato Metelli.

Il confronto tra i due pacchetti della VF-24 Foto di: Uncredited

I benefici del pacchetto: più carico e stabilità

L’obiettivo base del pacchetto che ha debuttato in Gran Bretagna era quello di migliorare le performance nei tratti più rapidi. Tuttavia, non era il solo, perché legato a questo discorso uno dei target prefissati era quello di migliorare la costanza del carico al retrotreno in fase di percorrenza, rendere la vettura ancora più facile da guidare e ridurre i fenomeni di scivolamento delle gomme posteriori e, di conseguenza, il consumo degli pneumatici.

“Le prestazioni ad alta velocità erano un aspetto su cui eravamo carenti all'inizio della stagione e che abbiamo migliorato parecchio già con gli aggiornamenti precedenti” - ha spiegato Metelli -. “Con questo pacchetto, però, abbiamo lavorato anche per migliorare la costanza del carico posteriore, per evitare pattinamenti e, di conseguenza, di distruggere le gomme. Ciò ci ha permette di fare un passo in avanti sulla gestione gomma”.

Il tema della prevedibilità della vettura ha giocato un ruolo chiave nel corso dello sviluppo intrapreso in questi ultimi dodici mesi. Già l’anno passato il team aveva provato a cambiare concept, seppur limitato dai tanti vincoli imposti da un telaio pensato per filosofia differente. Partendo da un foglio bianco per il 2024, i tecnici non riusciti solo a trovare più carico, ma anche a rendere la monoposto più docile, un po’ come avvenuto in Ferrari: questi due elementi hanno permesso ai piloti di guidare al limite con maggior semplicità, rendendo anche più facile gestire gli pneumatici.

Questi due fattori hanno rappresentato la base anche del pacchetto di Silverstone, dove si è intervenuti solo a livello aerodinamico, dato che i componenti sotto il cofano motore, come i radiatori, sono rimasti inalterati nonostante un nuovo layout delle bocche di ingresso. Queste, infatti, sono state modificate al fine di avere una miglior interazione sia con il fondo che con i flussi provenienti dall’ala anteriore, di fatto rendendo più semplice gestire l’aria verso il retrotreno, generando a sua volta non solo maggior deportanza, ma anche un carico più costante.

Haas VF-24 nuovo ingresso sidepods, GP di Gran Bretagna Foto di: Giorgio Piola

Più stabile è la deportanza generata, più diventa facile per i piloti e gli ingegneri sfruttarla, il che era uno degli obiettivi di questo pacchetto: “Su altre piattaforme questa disposizione delle bocche dei radiatori ha funzionato, per cui l’abbiamo testata in galleria del vento con risultati positivi, per cui abbiamo deciso di introdurla a Silverstone”.

Più carico, ma non c’è ancora bouncing

Dal canto suo, Hulkenberg ha subito sentito la differenza, promuovendo le novità, tanto da suggerire che ora Haas può essere in lotta per il ruolo di quinta forza dello schieramento: “Le novità hanno subito dato sensazioni positive, hanno avuto davvero un effetto sulle performance, ho potuto sentire un miglioramento, quindi bisogna applaudire il team. Sento più fiducia nella vettura, il che mi permette di spingere durante il giro”.

L'elemento chiave, però, è che se gli ingegneri sono riusciti ad aggiungere carico senza penalizzare in maniera eccessiva altri aspetti della vettura, soprattutto in un contesto dove ben tre squadre rivali sono tornate indietro sugli aggiornamenti. Un aspetto di cui è fiero soprattutto Ayao Komasu, da quest’anno alla guida della squadra: “Gli aggiornamenti hanno funzionato, la vettura si è rivelata veloce, Hulkenberg è stato rapido, la gestione gomme è stata buona”.

“Tutto questo dovrebbe dare agli ingegneri molta fiducia, giusto? Sulla stampa si leggeva che i nostri tecnici non erano in grado di migliorare le performance, ma invece ci siamo riusciti. Ora lo abbiamo dimostrato. Nessuno può negare che abbiamo migliorato le prestazioni dell’auto. Questo dovrebbe dare loro molta fiducia”.

Dettaglio tecnico Haas VF-24 Foto di: Filip Cleeren

Il fatto che non si sia stato sperimentato del bouncing nemmeno a Silverstone è senza ombra di dubbio un segnale positivo per la squadra, come confermato dai piloti, specialmente se si tiene conto che la Ferrari abbia dovuto fare un passo indietro proprio per questo problema, pur convivendo la stessa parte meccanica. Generalmente, infatti, questo effetto rimbalzo si verifica anche perché si va a “sovraccaricare” una zona del fondo. Per quanto sia vero che il pavimento della Haas non raggiunga i picchi di quello del Cavallino, se il fondo non è ben sviluppato i rimbalzi possono comunque presentarsi, motivo per il quale essere riusciti ad incrementare il carico senza sperimentare questo fenomeno è un elemento incoraggiante per la scuderia americana.

“Quest’anno non ne abbiamo riscontrato, non siamo stati limitati dal bouncing, ma più dal setup perché, quando abbassi la vettura, anche l’assetto diventa più rigido. Ma, in generale, il bouncing non è stato un fattore limitate per noi”, ha detto il responsabile aerodinamico della Haas.

Ora focus sulle curve a media velocità

Seppur in maniera meno evidente, già con il pacchetto introdotto tra Cina e Stati Uniti Haas era riuscita a risolvere parte delle sue carenze nelle curve veloci, spostando le limitazioni verso le curve a media velocità, come ammesso dai piloti stessi durante l’ultimo triple header.

La vettura ha buone velocità di punta, figlie anche di un carico complessivo non altissimo, come visto a Monaco nonostante l’introduzione di una nuova ala posteriore, ma riesce a mandare in temperatura gli pneumatici piuttosto rapidamente. In generale, riesce a sfruttare meglio il carico rispetto allo scorso anno, anche perché la sospensione di quest’anno gli consente di spingersi più vicino al terreno rispetto a quella dello scorso anno.

Ora l’obiettivo è proprio quello di migliorare anche nelle curve a media velocità, bilanciando i punti di forza in quelle più rapide e quelle più lente: “La risposta sincera è che questa debolezza nelle curve a media velocità è stata una sorpresa anche per noi. Quando abbiamo pensato a questo pacchetto, non avevamo visto curve ad alta velocità, quindi per noi era difficile interpretare le prestazioni del primo pacchetto che abbiamo introdotto. Poi, nelle ultime gare, abbiamo visto che siamo riusciti a migliorare la situazione e che il problema era più nelle curve a media velocità. Diciamo che ora stiamo ancora cercando di capire perché abbiamo più problemi nelle curve a media velocità”.