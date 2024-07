F1 | Ferrari: ha toccato il... fondo per ripartire da Budapest

La Ferrari “scommette” sull’Ungheria. La Scuderia, precipitata a essere quarta forza a Silverstone, cerca una pronta reazione sul tracciato magiaro dell’Hungaroring, prima appuntamento del girone di ritorno del campionato 2024, anche se penultima gara prima della sosta estiva.

Nel GP di Gran Bretagna, pista veloce con molti curvoni in appoggio, la SF-24 era tornata alla configurazione aerodinamica di Imola nella speranza di limitare il “saltellamento” della vettura a causa del bouncing che causava repentine perdite di carico e, quindi, un comportamento instabile della vettura con effetti negativi percepiti non solo nella guida dei piloti, ma anche nel preservare la durata delle gomme.

A Budapest, invece, la Ferrari torna al pacchetto che era stato presentato con tante attese a Barcellona e che in Spagna, come in Austria, non aveva dato le risultanze che la squadra di Maranello si aspettava.

Charles Leclerc e Carlos Sainz si erano lamentati del ritorno molto fastidioso del “porpoising” e la rossa, sebbene nei dati rivelasse un aumento del carico aerodinamico, nei risultati era scivolata dietro a McLaren, Red Bull e anche Mercedes. Una desolazione per il Cavallino che, nel frattempo, aveva registrato anche le dimissioni di Enrico Cardile, direttore tecnico telaio, in partenza per l’Aston Martin.

In realtà i tecnici del Cavallino hanno lavorato senza sosta per trovare una chiave di lettura ai problemi della SF-24: “La settimana di pausa prima dell’Ungheria ci ha permesso di analizzare a fondo tutti i dati raccolti nelle ultime tre gare – ha ammesso il team principal, Fred Vasseur -. Abbiamo quindi constatato che il pacchetto di upgrade recentemente introdotto ha portato i benefici attesi in termini di punti di carico, ma ha anche innescato degli effetti collaterali che hanno peggiorato il comfort di guida di Charles e Carlos”.

“Abbiamo lavorato sodo in azienda e dunque a Budapest porteremo una versione evoluta del fondo che contiamo possa dare ai piloti una vettura con la quale possano esprimersi al meglio delle loro capacità”.

Ferrari SF-24: ecco l'ala posteriore da massimo carico Foto di: Giorgio Piola

Il nostro Giorgio Piola molto attivo in pit lane ha colto la Ferrari che è stata portata dai meccanici in verifica. Le immagini confermano l’anticipazione di Vasseur: la SF-24 è in versione da massimo carico e, siccome l’efficienza aerodinamica conta meno come a Monte Carlo, ecco che sono state aperti gli sfoghi a garantire il necessario raffreddamento alla power unit 066/12 e dei freni visto che alla bassa velocità media si aggiunge il fatto che il tracciato resta in una conca dove la ventilazione è minima e l'umidità altissima.

Ferrari SF-24: gli sfoghi dell'aria calda sono simmetrici e maggiorati per l'Hungaroring Foto di: Giorgio Piola

Le feritoie ai lati del bazooka questa volta sono perfettamente simmetriche con tre branchie molto vistose per parte, ma per non esagerare nell’allargare lo sfogo d’aria in coda al cofano motore, si osserva anche un piccolo sfogo aperto davanti alla leva del pull rod, seguendo esperimenti sviluppati in quell’area dalla Red Bull.

Ferrari SF-24: doppia beam wingmolto carica e piccolo sfogo d'aria alla radice del pull rod Foto di: Giorgio Piola

Nel Cavallino c’è l’ambizione di ricollocare la rossa in ambiti più consoni a quelli che a Maranello si aspettano, per quanti consapevoli del livellamento raggiunto dai primi quattro team nella classifica del mondiale Costruttori: chi non ha retto la sfida degli aggiornamenti è stata proprio la Scuderia. Negli ultimi quattro GP la Ferrari ha collezionato solo 50 punti contro i 111 della McLaren e i 125 della Mercedes. In calo anche la Red Bull che ha messo in carniere un bottino di 90 punti con il solo Max Verstappen.

Il crollo della rossa deve essere drenato a partire da questo appuntamento per ridare entusiasmo a un ambiente molto deluso e depresso…