F1 | Monza al... lavoro per il rinnovo del contratto del GP d'Italia

La tranquillità non è di casa a Monza. Negli ultimi decenni si sono alternate varie dirigenze alla guida dell’Autodromo Nazionale, manager con approcci e metodologie differenti che non sono mai riusciti a rimuovere quello che è ormai un tratto distintivo delle vicende legate al circuito: la corsa contro il tempo.

Che siano finanziamenti, lavori di ristrutturazione, deroghe o rinnovi di contratto, a Monza il ‘last minute’ è di casa. Nel 2024 il conto alla rovescia è legato alla prima parte dei lavori di ristrutturazione che hanno coinvolto il circuito e la viabilità, opere che saranno concluse in tempo per ospitare il Gran Premio d’Italia in programma il prossimo 1° settembre.

“Avevamo una scadenza fissata lo scorso 1° luglio – ha spiegato il presidente ACI Angelo Sticchi Damiani intervenendo ad un incontro di Confartigianato Motori – e l’ispezione con la delegazione della Federazione Internazionale è andata molto bene, è stato apprezzato il lavoro e sono arrivati dei piccoli suggerimenti in merito a dei dettagli. Ora il prossimo passo sarà l’ispezione del 1 agosto”.

L’imperativo in vista del Gran Premio d’Italia è quello di garantire l’integrità della pista, completamente riasfaltata e ristrutturata dalle fondamenta, così come la nuova viabilità che separerà i percorsi riservati ai pedoni dal traffico di autoveicoli.

Angelo Sticchi Damiani, presidente ACI Foto di: Lorenzo Senna

“È probabilmente l’intervento più importante in assoluto – ha sottolineato Sticchi Damiani – per noi era prioritario garantire l’esodo degli spettatori in totale sicurezza visto che negli ultimi anni questo aspetto è stato oggetto di ordinanze da parte del Prefetto. Finalmente abbiamo avuto la possibilità di svolgere questi lavori, è stato complicatissimo, molto più complicato di quanto prevedessimo, abbiamo tagliato la pista in quattro punti e, complice un inverno particolarmente piovoso, non è stato semplice”.

“Sicuramente la grande novità che apprezzeranno gli spettatori sarà il percorso di ingresso ed uscita dall’impianto – ha ribadito il direttore dell’autodromo Alfredo Scala - da quest’anno il pubblico non dovrà più condividere il tratto da percorrere a piedi con auto e mezzi di lavoro, avrà un percorso riservato”.

Sticchi Damiani ha illustrato quelli che saranno i lavori in programma dopo lo svolgimento del Gran Premio d’Italia, che riguarderanno la struttura principale dei box, a cui sarà applicata una copertura definitiva al posto di quella smontabile montata ogni anno da Formula 1 per i soli giorni del Gran Premio.

“Negli anni sono diventate operative delle nuove normative antisismiche – ha spiegato il presidente – e questo comporta importanti lavori di rinforzo per poter sopportare il maggior carico. È stata trovata una soluzione poco impattante che rinforza le strutture esistenti senza interferire con il lavoro nei box”.

Parallelamente alle urgenze si è aggiunta anche quella dell’atteso rinnovo di Monza con Liberty Media per garantire una sede certa negli anni futuri al Gran Premio d’Italia.

“Abbiamo la necessità di rinnovare il contratto con Formula 1 in tempi brevissimi – ha ribadito Sticchi Damiani – l'accordo in vigore scade tra poco più di un anno, quindi siamo in ritardo rispetto alla tempistiche solite. Il contratto deve essere fatto garantendo la certezza che alcune opere saranno completate entro il 2025 e altre entro il 2026. Siamo un po' in ansia, dobbiamo correre, correre per arrivare a firmare questo contratto avendo tutte le garanzie possibili dal punto di vista economico e autorizzativo”.

Liberty Media anche a Monza ha fatto presente le crescenti esigenze in termini di spazio da destinare al Paddock Club, da qui la richiesta di una copertura permanente della terrazza box ma non solo. “L'altro lavoro importante – ha concluso Sticchi Damiani - sarà quello di destinare l’attuale sala stampa, ovvero una superfice di quasi 5.000 mq, all’estensione del Paddock Club. È un elemento importante per Formula 1, perché godrebbe di una spazio decisamente molto remunerativo. Ovviamente dovremo realizzare una nuova sala stampa, ed abbiamo identificato un’area idonea a questo scopo recuperando i vecchi uffici della SIAS”.

Restano in attesa di autorizzazione ed approvazione le nuove tribune. Il progetto prevede che ogni struttura sia un’unità indipendente, dotata di un’hospitality con aria condizionata, servizi di ristoro ed igienici. L’imperativo è eliminare del tutto i bagni chimici, offrendo un'offerta di ospitalità al passo dei tempi nonché con i prezzi, tutt’altro che popolari, dei biglietti d’ingresso.