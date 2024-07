F1 | Mercedes: la W15 una spina nel fianco di Red Bull e McLaren

La Mercedes arriva all’Hungaroring molto carica: le due vittorie in Austria e Gran Bretagna, rispettivamente con George Russell e Lewis Hamilton, hanno ricaricato le batterie della squadra di Brackley che dal GP del Canada è indiscutibilmente il team che ha conquistato più punti negli ultimi quattro appuntamenti iridati.

Non ci troviamo di fronte a un fatto casuale, ma indiscutibilmente a un cambiamento di tendenza visto che le W15 hanno messo in carniere 125 punti, facendo meglio della McLaren (111 punti), di Red Bull (97 punti) e di Ferrari (50 punti).

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, sul podio di Silverstone Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

La cura di James Allison sta dando i suoi risultati: il direttore tecnico ha capito come intervenire sulla freccia nero-argento e come d’incanto una monoposto che non era competitiva perché difficile da bilanciare, si è rivelata addirittura vincente.

Siamo a una svolta del campionato? Toto Wolff mette le mani avanti: “Abbiamo continuato a fare progressi con la W15 nelle ultime gare. Ciò ci ha portato a vincere in Austria e Silverstone. Tuttavia, sappiamo di non avere ancora una macchina in grado di lottare per la vittoria ogni GP. La squadra sta lavorando duramente per sperare di riuscirci. Gli sforzi continueranno nelle prossime due gare fino alla sosta estiva”.

Ma il team principal sottolinea le caratteristiche della pista magiara… “L'Hungaroring ha un carattere diverso rispetto ai due circuiti precedenti. A differenza di Silverstone, presenta numerose sezioni strette e tortuose, con un solo rettilineo significativo. Contiene però anche alcune curve ad alta velocità e rappresenterà quindi un buon esame sulla crescita che abbiamo fatto nelle percorrenze in curva. Speriamo di mantenere questa traiettoria positiva e di concludere questa prima metà della stagione nel modo più positivo possibile”.

Dettaglio del terzo elemento della sospensione anteriore della Mercedes W15 Foto di: Giorgio Piola

La Mercedes ha svoltato da quando è stato fatto un intervento sulla W15 nella sospensione anteriore. Anziché continuare a modificare il fondo per ridurre gli effetti negativi del saltellamento della vettura alle alte velocità, Allison ha deciso di stabilizzare la macchina con un terzo elemento più grande, ottenendo un maggiore smorzamento delle sollecitazioni per effetto della maggiore superficie a disposizione. Si è trattato di una scelta coraggiosa perché in F1 l’aumento di peso e una perdita di efficienza aerodinamica causata dalla bombatura sulla parte superiore del telaio sono aspetti aborriti nel Circus.

Mercedes W15: ecco la bombatura sulla scocca apparsa dall'Austria Foto di: Giorgio Piola

Il delta prestazionale che è emerso dall’adozione di questa soluzione è stato fin troppo evidente, tale da superare ogni dubbio. I risultati parlano da soli. Ora la Mercedes aspetta la conferma anche da una pista come quella ungherese che esalta caratteristiche diverse da Silverstone. La W15 è diventata una vettura consistente: l’Hungaroring avrà il compito di dire se, come la McLaren MCL38, è diventata una macchina “universale”…