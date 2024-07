F1 | Magnussen lascia la Haas a fine anno, Ocon vicino alla firma

La storia tra Kevin Magnussen e la Haas si interromperà alla fine della stagione: la squadra americana ha infatti annunciato che dopo 135 gare insieme, il rapporto con il pilota danese finirà al termine del campionato 2024.

Per il danese questo era il secondo ciclo con la Haas, dopo essere stato richiamato nel 2022 quando la squadra aveva rotto il contratto con Nikita Mazepin e il suo sponsor Uralkali alla vigilia di quella stagione a causa dell'invasione della Russia in Ucraina. In realtà, infatti, Magnussen aveva già lasciato la Haas a fine 2020 quando il team doveva trovare delle risorse economiche, ma è poi stato richiamato all'ultimo secondo proprio a inizio 2022.

Magnussen ha ottenuto un impressionante quinto posto nella prima gara della stagione 2022, dove le sue ottime prestazioni a fianco dell'allora compagno di squadra Mick Schumacher hanno contribuito a far sì che il tedesco venisse sostituito dal connazionale Nico Hulkenberg per il 2023.

Da allora, però, lo stesso Hulkenberg ha messo in ombra Magnussen, conquistando quasi il 75% dei 39 punti della Haas e ottenendo il suo miglior piazzamento (due volte, nelle ultime due gare del 2024) in quel periodo.

Hulkenberg ha scelto di accasarsi in Sauber/Audi per il 2025 e, con Ollie Bearman che ha già firmato per uno dei sedili della Haas per il prossimo anno, l'uscita di scena di Magnussen era comunque attesa. Infatti, pur mostrando dei progressi rispetto allo scorso anno, il danese non ha impressionato all'inizio di questa stagione, che è stata complicata da una serie di penalità che lo terranno sull'orlo di un divieto di gareggiare almeno fino alla fine dell'anno.

Kevin Magnussen, Haas VF-22 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

"Vorrei estendere i miei ringraziamenti a tutti i membri del Team Haas: sono orgoglioso di aver corso per una squadra così negli ultimi anni", ha dichiarato Magnussen.

"In particolare vorrei ringraziare Gene Haas per il suo impegno nei miei confronti, in particolare per avermi ripreso nel 2022 quando pensavo, almeno in quel momento, che il mio tempo in Formula 1 fosse finito. Ho vissuto momenti bellissimi con questa squadra, ricordi che non dimenticherò mai".

"Non vedo l'ora di affrontare il prossimo capitolo della mia carriera agonistica, ma resto pienamente concentrato a dare il massimo per il resto del 2024 con Haas".

L'uscita di Magnussen fa da specchio a quella di Esteban Ocon dall'Alpine: il francese, che si ritiene sia vicino a firmare un accordo per correre con la Haas a partire dal 2025, ha annunciato all'inizio di giugno di aver lasciato la sua attuale squadra senza che venisse nominato il suo sostituto.

Sebbene la notizia di Magnussen abbia spianato la strada alla Haas per l'annuncio di Ocon, sembra che quest'ultimo debba ancora firmare formalmente il contratto definitivo con la squadra. Parlando di Magnussen, che ha iniziato a gareggiare per la Haas nel 2017, la seconda stagione di F1 della squadra, il team principal Ayao Komatsu ha detto: "Vorrei ringraziare Kevin per tutto quello che ci ha dato come squadra, sia in pista che fuori".

Kevin Magnussen, Haas VF-24 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"È stato davvero una colonna portante della nostra formazione nel corso degli anni. Nessuno ha corso più gare per noi e abbiamo vissuto insieme alcuni momenti memorabili, non ultimo un notevole quinto posto al Gran Premio del Bahrain nel 2022, quando Kevin è tornato per iniziare il suo secondo periodo con la squadra.

"Non si aspettava di guidare un'auto di Formula 1 quel fine settimana, ma ha messo in mostra una prestazione straordinaria che ha dato un enorme impulso a tutta la squadra e ha messo in mostra ancora una volta il suo talento al volante. Ci sono ancora molte gare da disputare quest'anno, quindi non vedo l'ora di vedere cos'altro riusciremo a fare con Kevin mentre ci impegniamo insieme nel campionato".

Komastu ha anche lasciato intendere che, dato "il rapporto speciale di Kevin con la squadra", a Magnussen potrebbe ancora essere offerto un ruolo per rimanere in linea con la Haas per il futuro, seppur non da pilota ufficiale.

"Spero che riusciremo a trovare un modo per continuare a lavorare insieme in qualche modo. Speriamo di poterlo definire nel prossimo futuro, ma la sua vasta esperienza in Formula 1 e la sua conoscenza delle nostre operazioni di lavoro sono senza dubbio di valore per la nostra crescita e il nostro sviluppo continui", ha aggiunto Komatsu.