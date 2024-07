F1 | Tsunoda: "Merito la Red Bull. Pronto per correre con Max"

Red Bull, la caccia è aperta. Non stiamo parlando dei rivali del team di Milton Keynes, che da qualche gara a questa parte hanno nel mirino la RB20 numero 1 di Max Verstappen, ma dei piloti sotto contratto con il team anglo-austriaco, i quali puntano a diventare i nuovi compagni di squadra dell'olandese il prima possibile.

Sergio Perez, fresco di rinnovo pluriennale con Red Bull, ha deluso così tanto da aver fatto ricredere diverse persone all'interno del team, senza contare i requisiti minimi scritti sul suo contratto che, a oggi, sono disattesi a causa delle prestazioni al di sotto delle aspettative.

Per questo il sedile accanto a quello inattaccabile di Max Verstappen è tornato a far gola a tanti. Uno di questi è Yuki Tsunoda. Il giapponese, autore sino a qui di un'ottima stagione in Racing Bulls e fresco di rinnovo contrattuale, punta al sedile di Perez affermando di meritarlo e di essere pronto per assolvere a un compito molto difficile sia dal punto di vista sportivo che da quello psicologico: affiancare Verstappen senza sfigurare. Operazione sino a qui riuscita solo a Carlos Sainz e a Daniel Ricciardo.

"Mi sento pronto per la Red Bull e merito quel posto", ha dichiarato nel primo pomeriggio di oggi il pilota giapponese. "Rispetto agli ultimi 3 anni, a lottare contro i top team per le posizioni più alte, anche contro Max o altri, ma alla fine saranno i vertici del team a decidere, e non è una cosa che posso controllare".

"Per questo motivo mi sto concentrando su ciò che devo fare nelle prossime due gare. E come avete detto, Haas si è avvicinata molto a noi. Devo concentrarmi su molte cose con Racing Bulls. Poi vedremo come andranno le cose. Ma come nelle gare precedenti, mi concentro solo su quello che devo fare, sulle mie prestazioni".

"Penso di meritare davvero il sedile della Red Bull, certo che sì. Altrimenti non mi avrebbero confermato come invece hanno fatto nelle prime fasi di questo Mondiale. Merito di correre accanto a Max".

Tra i candidati per il sedile di Perez potrebbe esserci anche Liam Lawson, pilota australiano che lo scorso anno ha sostituito in modo convincente l'infortunato Daniel Ricciardo. Tsunoda, però, non sembra temere la concorrenza dell'attuale compagno di squadra in Racing Bulls.

"Se Red Bull dovesse scegliere Lawson per sostituire Perez sarebbe piuttosto strano. Voglio dire, per me almeno è quello che penso, ma non credo che possa accadere. Liam ha fatto davvero un ottimo lavoro quando ha guidato al simulatore, ma io ho fatto molto più di quello. Dunque vedremo come andranno le cose. Ancora una volta, posso dire che i vertici di Red Bull sappiano come gestire i piloti".

"Le prossime due gare, sì, saranno molto importanti se le voci sul mio futuro e quello del secondo sedile Red Bull dovessero essere vere. Ma, se devo essere onesto, non conosco la reale situazione. E credo che nemmeno gli altri piloti la sappiano. Credo che tutti noi abbiamo meno informazioni rispetto a voi. Ogni gara è importante per me".