Analisi
Formula 1 Australia

F1 | Mercedes: la W17 dispiega le ali e prolunga l'estrazione del diffusore

La squadra di Brackley sta rivelando una superiorità tecnica impressionante anche se sulla W17 non abbiamo visto apparire grandi novità rispetto ai test del Bahrain: in Australia c'è stato un adeguamento dell'ala anteriore con il flap superiore esterno alla paratia laterale a massima larghezza. Curiosa anche la soluzione nel retrotreno...

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Modificato:
Mercedes W17, dettaglio tecnico

Mercedes W17, dettaglio tecnico

Foto di: AG Galli

La Mercedes W17 è lo spauracchio del paddock: la monoposto pensata da James Allison e Simone Resta a Melbourne ha dimostrato di essere la F1 di riferimento. E la freccia nero e argento sembra molto competitiva non solo dal punto di vista della power unit. 
 
Il team di Brackley in Australia non ha portato molte novità tecniche rispetto alla vettura che aveva concluso i test invernali in Bahrain, dove si erano viste importanti modifiche dal punto di vista aerodinamico. La W17 aveva cambiato fisionomia con diverse bocche dei radiatori, fiancate decisamente più rastremate intorno alla meccanica con uno scivolo più picchiato e il fondo ridisegnato davanti alle ruote posteriori. 
 
La Mercedes ha riproposto nel primo GP stagionale un’ala anteriore con alcuni elementi che sono stati modificati: l’aspetto decisamente più visibile è il secondo flap, quello superiore, montato all’esterno della paratia laterale che torna ad avere la massima estensione: l’intenzione è di gestire i flussi a favore di spingere oltre la ruota anteriore il flusso d’aria a vantaggio di un maggiore effetto out wash. 

Mercedes W17, dettaglio del deviatore di flusso che allunga l'effetto dell'estrattore

Mercedes W17, dettaglio del deviatore di flusso che allunga l'effetto dell'estrattore


 
La Mercedes è molto curata in ogni dettaglio: nel retrotreno si è potuto notare un elemento che si era già visto nei test in Bahrain. Ci riferiamo al deviatore di flusso verticale che è stato aggiunto alla cascata dei flap all’esterno del diffusore. La soluzione è interessante perché questo elemento aerodinamico di fatto si comporta come un prolungamento dell’estrattore ampliandone la funzione oltre la sagoma regolamentare del box... 

