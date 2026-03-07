F1 | Hamilton: "Vantaggio Mercedes? Se dipende dal rapporto di compressione sarei deluso dalla FIA"

I problemi sul più bello. Lewis Hamilton è apparso a tutti un pilota molto differente da quello dello scorso anno per atteggiamento e prestazioni, ma oggi, durante le qualifiche del Gran Premio d'Australia, non è riuscito a piazzare la zampata che avrebbe certificato - tanto per rievocare un tema caro a diversi amanti della lettura - "Il ritorno del re".

Dopo tre ottime sessioni di libere, Hamilton ha approcciato bene anche la Q1, ma dal turno successivo le cose sono andate in modo ben diverso da quello che il britannico aveva immaginato.

Arrivato in Q2, la SF-26 numero 44 ha perso potenza, ma non è tutto. Successivamente, nel secondo run, ha faticato a mettere le gomme nella giusta finestra d'utilizzo e questo ha compromesso il prosieguo delle qualifiche.

"In generale è andata bene, è stato un grande weekend fino alla Q2 praticamente, e la macchina era buona. Ero davvero contento della macchina e di tutto il resto, sai, ingegneria e tutto quanto. Poi siamo arrivati alla Q2 e abbiamo avuto dei problemi: praticamente abbiamo perso potenza, quindi non avevamo niente per tornare ai box. Con la gomma media sembravamo solidi e poi, quando siamo usciti di nuovo, siamo finiti dietro a più piloti, perdendo più temperatura nelle gomme e poi… semplicemente siamo andati fuori sincronia e non abbiamo fatto un grande tempo sul giro".

Che Mercedes fosse il riferimento prestazionale di questo inizio di stagione era chiaro già da diverse settimane. Il gap che i team avversari hanno però patito sul giro secco ha fatto suonare un ulteriore allarme. Hamilton ha voluto lanciare un messaggio politico importante nei confronti della FIA riguardo a quanto possa incidere il rapporto di compressione del V6 tedesco nei risultati visti oggi.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Non capisco esattamente. Nei test non hanno mostrato di poter alzare il livello e ora hanno questa potenza extra da qualche parte e dobbiamo capire da dove venga. Spero non sia questa storia del rapporto di compressione, spero sia solo pura potenza e che dobbiamo semplicemente fare un lavoro migliore. Ma se è davvero il rapporto di compressione, allora sarò deluso che la FIA abbia permesso che fosse così, che non sia conforme al regolamento. E spingerò la mia squadra a fare la stessa cosa così possiamo avere più potenza".

Poi, sempre su Mercedes, ha aggiunto una frase laconica, che lascia poco diritto di replica: "Se Mercedes ha qualche mese di vantaggio (dal punto di vista prestazionale), allora la stagione è finita. Beh, non finita, ma in sette gare, in pochi mesi, perdi un sacco di punti se sei indietro di un secondo in qualifica, quindi... sì".

Per concludere, il pilota della Ferrari ha anche dato un ulteriore parere sulle nuove monoposto, sulla guida, sulle criticità del dispiegamento dell'energia e sull'affrontare alcune parti della pista senza il suo supporto.

"La macchina è davvero bella da guidare. È solo la potenza. La potenza è buona quando ce l’hai, è solo che non arriva quando serve e, sai, non dà la sensazione… stiamo iniziando il giro, mezzo gas passando dall’ultima curva e per un terzo, un quarto del rettilineo, poi vai a pieno gas ed è proprio… è completamente l’opposto di ciò che rappresenta la Formula 1: tutto giù, attacco totale. Invece stiamo alzando il piede e facendo lift and coast e cose del genere. Quell’aspetto non è molto buono".