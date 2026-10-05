F1 | Russell rompe la power unit e la Mercedes deve rivedere i piani con un nuovo motore a Singapore

La rottura del motore di George Russell nel GP del Bahrain ha preso in contropiede i tecnici della Mercedes perché complica i piani sull’utilizzo delle power unit fino alla fine della stagione.

L’inglese era terzo dietro al compagno di squadra Kimi Antonelli, mentre la corsa era neutralizzata con la Safety car: a cinque giri della bandiera a scacchi George è stato costretto ad accostare la sua W17 poco oltre l’uscita dei box a causa di un guasto alla power unit.

Il terzo stop stagionale del britannico complica la sua corsa al titolo mondiale, visto che il pilota bolognese, grazie al secondo posto, porta il suo vantaggio nella classifica piloti a 84 punti quando ancora mancano sette gare alla fine.

La Mercedes aveva programmato di passare alla PU numero 5 nel GP degli Stati Uniti: gli esperti di Brixworth speravano che George potesse omologare ad Austin il motore dotato di ADUO, pagando una penalizzazione di 10 posizioni in griglia perché avrebbe superato il plafond concesso di quattro unità per stagione.

“Russell via radio ci ha segnalato mentre era in regime di safety car, ha segnalato che la power unit stava iniziando a emettere un rumore anomalo - ha ammesso Bradley Lord, vice team principal Mercedes -. Abbiamo notato anche noi in telemetria che c’erano dei sensori che indicavano un problema alla monoposto, per cui era necessario fermare la vettura”.

George Russell, Mercedes Foto di: Srinivasa Krishnan

Mercedes non ha voluto dare spiegazioni sul cedimento, riservandosi di effettuare un’ispezione più approfondita della meccanica, ma è evidente che la rottura impone una revisione della dotazione dei motori, dato che George non dispone di molte unità a basso chilometraggio.

È possibile che Russell sia costretto a deliberare la quinta power unit nel weekend di Singapore in programma in questo weekend sconvolgendo i piani, perché la versione del 6 cilindri dotato dell’ADUO (Additional Development and Upgrades Opportunities), non sarebbe pronto per l’utilizzo in questo appuntamento.

"È una possibilità - ha spiegato Bradley -. È proprio quello che dobbiamo capire. Perché George si troverebbe nella condizione di pagare un danno doppio che condizionerebbe pesantemente la sua lotta per il titolo dopo la tremenda delusione di Sepang”.

L’affidabilità della power unit M17 E Performace è il problema principale della Mercedes: il motore è oggettivamente il più potente del lotto, ma le rotture ne stanno pesantemente condizionando il cammino iridato...

"Sono estremamente contrariato, non sono affatto felice - ha dichiarato Toto Wolff - non avevamo la velocità che speravamo di avere con il pacchetto di aggiornamento. C’è molto lavoro da fare per recuperare, cosa che sono certo faremo. Avevamo un vantaggio enorme, ma tra una VSC e due safety car, non potevamo essere più sfortunati di così. E a peggiorare le cose, il guasto alla power unit di George a pochi giri dalla fine: una situazione terribile per il suo campionato e tutt'altro che positiva per i nostri punti nel mondiale costruttori. E a essere onesti questa è stata una delle mie esperienze peggiori”.

Mercedes W17 Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La Mercedes ha un vantaggio di 151 punti sulla Ferrari nella graduatoria a squadre ed è la prima volta dal 2021 che torna a essere in lizza per un titolo.

“Quello dei ritiri è un problema che potrebbe costarci caro anche nelle restanti sette gare - ha aggiunto Wolff -. Le sorti di un campionato possono ribaltarsi rapidamente, a favore o contro, a causa di uno stop: ecco perché questa situazione non può continuare".

L’austriaco, giustamente, mette sotto pressione il dipartimento tecnico della Stella, anche se è difficile pensare che la supremazia Mercedes possa essere messa oggettivamente in difficoltà. In questo momento il pilota fortemente penalizzato è Russell, ma il britannico ha dimostrato di non reggere il confronto con il giovane Antonelli.

Meglio che si aggrappi alla sfortuna per spiegare una stagione che all’inizio del campionato lo vedeva come il grande favorito al mondiale...