Video | Ghini: "È già questa la Formula 1 del domani?"
Nel sabato mattina di Motorsport.com non può mancare una nuova puntata del nostro Candido. In compagnia di Antonio Ghini e Franco Nugnes, analizziamo il sabato di qualifica del Gran Premio d'Australia firmato da una Mercedes... imprendibile.
F1 | Mercedes dopo la doppietta: "Ci aspetta una lotta serrata con la Ferrari"
F1 | Ferrari blocca "i guerrieri dell'apocalisse": la SF-26 ha sfidato Mercedes ed è seconda forza
F1 | Piastri spiega l'incidente: "Ho avuto 100 kW di potenza extra che non mi aspettavo"
F1 | Le risposte ai 5 grandi temi usciti dal GP d'Australia
