MotoGP | Tardozzi ammette: "Per Marquez in Indonesia perdere 10 o 12 punti potrebbe essere non male"

Il Circuito di Mandalika, sull’isola indonesiana di Lombok, non è un luogo di grandi ricordi per il nove volte campione del mondo Marc Marquez. La prima volta che questo tracciato ospitò un gran premio di MotoGP fu nel 2022, e in quel fine settimana Marquez, che correva ancora con la Honda, fu vittima di una durissima caduta, lesionandosi la martoriata spalla destra, e subendo un nuovo episodio di diplopia, il problema della vista sdoppiata che aveva già avuto in precedenti occasioni.

Marquez dovette ammainare le vele e tornare a Madrid, iniziando un nuovo recupero. Quell’anno, quella in Indonesia era la seconda gara della stagione e Marc dovette saltare il GP d’Argentina e rientrare, tre settimane dopo la caduta, ad Austin, dove riuscì a finire solo sesto.

Nel 2023, la gara d’Indonesia finì per Marquez al settimo giro, migliorando la sua prestazione nella Sprint, nella quale non superò il primo giro.

Un anno più tardi, già con con la Ducati del Gresini Racing, le cose non migliorarono molto, poiché la gara durò undici giri per il maggiore dei fratelli Marquez che, va detto, riuscì a chiudere terzo il sabato nella Sprint, alle spalle di Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini, le due Ducati Team ufficiali di allora.

Davide Tardozzi, Team Manager Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Nel 2025, ormai nel team ufficiale Ducati e con un percorso schiacciante che lo portò a diventare campione in Giappone, Marquez arrivava a Mandalika rilassato e senza pressione, e tutto lasciava pensare che avrebbe messo fine alla sua sfortuna in Indonesia. Tuttavia, le cose si misero già male il sabato nella Sprint, quando fu sanzionato con un long lap per guida irresponsabile, chiudendo sesto.

Domenica, alla partenza della gara, Marquez fu travolto dall'Aprilia di Marco Bezzecchi, cadendo a terra ed entrando a tutta velocità nella zona della ghiaia, dove impattò brutalmente con la spalla lesionata dal 2020. Il risultato fu dover passare sotto i ferri cinque giorni dopo, all’inizio di ottobre, e di nuovo nel maggio 2026, dopo che il suo recupero si era complicato.

Con questi precedenti, Marquez è arrivato questo lunedì a Mandalika, dove riposerà in una villa privata prima di affrontare, questo fine settimana, un Gran Premio che sa non sarà facile per lui, mentre si gioca il campionato del mondo contro Jorge Martin, vincitore su questo circuito nel 2024.

Il Team Manager del team ufficiale Ducati, il popolare Davide Tardozzi, ha cercato di togliere pressione a Marquez per questo fine settimana, dopo le vittorie in Giappone del pilota spagnolo, che lo lasciano a soli due punti dalla leadership della classifica generale, nelle mani dello stesso Martín.

Ecco come si è conclusa la gara in Indonesia dello scorso anno per la moto di Marc Marquez. Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Credo che perdere 10 o 12 punti potrebbe essere considerato qualcosa di non male", ha detto a TNT Sports Tardozzi quando gli hanno ricordato il cattivo rapporto di Marc con Mandalika.

Una dichiarazione che poi ha voluto precisare. "Vorrei dire una cosa: sì, possiamo considerare che perdere 10 o 12 punti sarebbe una perdita normale a Mandalika, ma andremo lì per vincere", ha avvertito, sottolineando che non si rinuncia a nulla in partenza. Non a caso, negli ultimi tre anni qui hanno vinto tre Ducati, quelle di Pecco Bagnaia nel 2023, quella del Pramac Racing nel 2024 con Martin e quella del Gresini Racing con Fermin Aldeguer l’anno scorso.

Tardozzi sa che se c’è qualcuno capace di raddrizzare un rapporto così complicato, quello non è altri che Marc. "Alla fine, insisto, è un leader", continua il veterano ex pilota di SBK. "È un leader dentro il box. Sa come motivare la gente e sa come lasciarsi aiutare dal team", ha concluso.