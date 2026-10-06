Revisione Licenze FIA 2027: Valentino Rossi e Pera diventano Gold, i ferraristi Hanson e Ye Platinum

La FIA ha messo nuovamente mano all'elenco dei piloti che a fine 2026 andranno in revisione di Licenza in vista dell'annata 2027, e tra questi spuntano nomi illustri di cambierà il proprio status.

Già a metà della stagione in corso la Federazione Internazionale aveva evidenziato chi sarebbe stato sottoposto ad una verifica e relative analisi per poter, eventualmente, effettuare un cambio di categoria.

Come noto, la 'patente' per correre si differenzia in quattro versioni: Bronze, Silver, Gold e Platinum, che vengono assegnate in base ai risultati conseguiti, campionati cui si è preso parte, prestazioni ed età del soggetto in questione.

Inoltre, avere una particolare classificazione è determinante per poter capire e scegliere quale avventura intraprendere, dato che i campionati GT ed Endurance che si disputano a formazioni multiple, prevedono una composizione degli equipaggi (e relativa categorizzazione in gara) in base proprio alla licenza che i concorrenti hanno in mano.

Per questo la FIA ogni anno prende in considerazione in autonomia la possibilità di cambiare il valore delle licenze, avvisando preventivamente i diretti interessati - anche senza specificare se ci sarà una promozione o un declassamento - in modo che essi possano poi prendere in considerazione la presentazione di una documentazione per mantenere la propria categoria.

Diversamente, i piloti possono anche chiedere in autonomia una revisione per modificare il proprio status, cosa che spesso accade per non incorrere in problematiche lavorative, dato che proprio quelli che fanno parte di equipaggi rischiano di non poter più rientrare se dovesse esserci una modifica alla propria licenza.

#92 The Bend Manthey Porsche 911 GT3 R: Yasser Shahin, Riccardo Pera, Richard Lietz Foto di: FIA WEC

Rispetto alla lista che avevamo già riportato ad agosto, ora abbiamo non solo nuovi nomi presenti, ma anche in cosa consisterà il cambio (o meno) di categorizzazione per essi.

Scorrendo l'elenco, ancora una volta troviamo il nome di Riccardo Pera, che dopo aver vinto il titolo WEC nel 2025 era riuscito a rimanere Silver, ma ora in procinto di passare alla licenza Gold.

La stessa cosa pare possa avvenire per Valentino Rossi, mentre tra i piloti Ferrari abbiamo i vincitori di Le Mans 2025 - Yifei Ye e Phil Hanson - che riceveranno la promozione a Platinum, così come i loro colleghi di Porsche, Julien Andlauer e Laurin Heinrich. Sempre parlando del Cavallino Rampante, Lilou Wadoux rimarrà Silver.

Tra i Bronze, rientrato in azione da poco e già protagonista di WEC-LMGT3 e GT World Challenge Europe (neo-Campione in Bronze Cup), il mitico Peter Dempsey è indicato al passaggio a Silver, cosa che potrà accadere anche a Dustin Blattner.

Vediamo quindi l'elenco completo dei piloti che verranno rivalutati, segnando in maiuscolo la nuova licenza di cui andranno a disporre nel 2027 (al netto di ricorsi e ulteriori revisioni, come dicevamo).

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson Foto di: FIAWEC - DPPI

Niklas Abrahamsen (Norvegia): Silver-SILVER

Himar Acosta Cabrera (Spagna): Bronze-BRONZE

Akhil Agarwal (India): Silver-BRONZE

Ian Aguilera (Messico): Silver-SILVER

Marius Aigner (Austria): Bronze-BRONZE

Arkin Aka (Germania): Silver-SILVER

Akkarapong Akkaneenirot (Thailandia): Bronze-SILVER

Johan Akkerman (Paesi Bassi): Bronze-BRONZE

Émilie Alberny Villa (Francia): Bronze-BRONZE

Iradj Alexander David (Svizzera): Bronze-BRONZE

Christopher Allen (USA): Bronze-BRONZE

Kai Allen (Australia): Gold-GOLD

Ulric Amado (Francia): Silver-SILVER

Julien Andlauer (Francia): Gold-PLATINUM

Jarett Andretti (USA): Bronze-BRONZE

Romain Andriolo (Francia): Silver-SILVER

Didier André (Francia): Bronze-BRONZE

Tom Ashton (Regno Unito): Silver-SILVER

Alessandro Balzan (Italia): Gold-SILVER

Joao Barbosa (Portogallo): Gold-SILVER

Dudu Barrichello (Brasile): Silver-SILVER

Aleksei Basov (Russia): Gold-SILVER

Nico Bastian (Germania): Gold-SILVER

Charles Bateman (Regno Unito): Bronze-BRONZE

Maxime Batifoulier (Francia): Bronze-BRONZE

Kenzie-Reiss Beecroft (Regno Unito): Bronze-BRONZE

Lourenço Beirao Da Veiga (Portogallo): Silver-SILVER

Townsend Bell (USA): Gold-SILVER

Jean-Philippe Belloc (Francia): Silver-SILVER

Anthony Beltoise (Francia): Silver-SILVER

Ryan Bensley (Regno Unito): Bronze-BRONZE

Michele Beretta (Italia): Silver-SILVER

Maciej Bernacik (Polonia): Bronze-BRONZE

Timo Bernhard (Germania): Platinum-GOLD

Emil Bernstorff (Regno Unito): Gold-SILVER

Dustin Blattner (USA): Bronze-SILVER

Axel Blom (Finlandia): Silver-SILVER

Aleksandrs Bobrovs (Lettonia): Bronze-BRONZE

Dorian Boccolacci (Francia): Gold-GOLD

Jordan Boisson (Francia): Silver-BRONZE

Marco Bonanomi (Italia): Silver-SILVER

Sacha Bottemanne (Francia): Bronze-BRONZE

Christophe Bouchut( Francia): Silver-SILVER

Lindsay Brewer (USA): Silver-BRONZE

Julien Briche (Francia): Bronze-BRONZE

Timothy Bridgman (Regno Unito): Silver-BRONZE

Timothy Brook (Australia): Silver-SILVER

Christian Brooks (USA): Silver-SILVER

Will Brown (Australia): Gold-PLATINUM

Steve Alvarez Brown (Regno Unito): Silver-BRONZE

Martin Bruhat (USA): Bronze-BRONZE

Olly Bryant (Regno Unito): Silver-SILVER

Alex Buncombe (Regno Unito): Gold-GOLD

Martin Businaro (Belgio): Silver-SILVER

Max Busnelli (Italia): Silver-SILVER

Yelmer Buurman (Paesi Bassi): Platinum-PLATINUM

Mikkel C johansen (Danimarca): Silver-SILVER

Enzo Caldaras (Francia): Silver-SILVER

Olli Caldwell (Regno Unito): Gold-GOLD

Aaron Cameron (Australia): Silver-GOLD

Dane Cameron (USA): Platinum-PLATINUM

Jake Camilleri (Australia): Silver-SILVER

Thiago Camilo (Brasile): Gold-SILVER

Sergio Campana (Italia): Gold-GOLD

Julien Canal (Francia): Silver-SILVER

Vincent Capillaire (Francia): Silver-BRONZE

Ricky Capo (Australia): Silver-SILVER

Colin Caresani (Paesi Bassi): Silver-SILVER

Steve Caroli (Germania): Bronze-BRONZE

Pierre Castelein (Belgio): Bronze-BRONZE

Mathieu Castelein (Belgio): Bronze-BRONZE

José Cautela (Portogallo): Bronze-BRONZE

Andrea Ceccato (Italia): Silver-BRONZE

Demitria Chalkias (Canada): Bronze-BRONZE

Philippe Charlaix (Francia): Bronze-BRONZE

Ro Charlz (Australia): Bronze-BRONZE

Gabriel Chaves (USA): Gold-GOLD

Bastien Chesaux (Svizzera): Bronze-BRONZE

Katsumasa Chiyo (Giappone): Gold-GOLD

Robin Chrzanowski (Germania): Silver-SILVER

Emmanuel Collard (Francia): Silver-SILVER

Sam Collins (Nuova Zelanda): Bronze-BRONZE

Ben Collins (Regno Unito): Silver-SILVER

Hugo Cook (Regno Unito): Silver-GOLD

Andre Couto (Portogallo): Silver-SILVER

Matthew Cresci (USA): Silver-BRONZE

Nicholas Cristofaro (Regno Unito): Bronze-BRONZE

Nicholas D'Orlando (USA): Silver-SILVER

Ryan Dalziel (Regno Unito): Gold-GOLD

Hubert Darmetko (Polonia): Silver-BRONZE

Mark Darwin (Malesia): Silver-BRONZE

Charles Dawson (Regno Unito): Bronze-BRONZE

Sabino De Castro (Italia): Silver-BRONZE

Tim De Silva (USA): Silver-SILVER

Simona De Silvestro (Svizzera): Gold-SILVER

John Dean (USA): Silver-SILVER

Peter Dempsey (Irlanda): Bronze-SILVER

Casey Dennis (USA): Bronze-BRONZE

Philippe Descombes (Francia): Silver-SILVER

Michael Dinan (USA): Silver-SILVER

Jesse Dixon (Australia): Silver-BRONZE

Eliseo Donno (Italia): Gold-GOLD

Joffry Dorchy (Francia): Silver-SILVER

Sean Doyle (Irlanda): Silver-SILVER

Constantin Dressler (Germania): Bronze-SILVER

Tom Dyer (USA): Silver-SILVER

Ben Dörr (Germania): Silver-GOLD

Maxx Ebenal (Canada): Silver-BRONZE

Jonny Edgar (Regno Unito): Silver-GOLD

John Edwards (Regno Unito): Platinum-GOLD

Nicolai Elghanayan (USA): Silver-SILVER

Cody Ellsworth (USA): Silver-BRONZE

Luca Engstler (Germania): Gold-GOLD

Afschin Fatemi (Germania): Bronze-BRONZE

Broc Feeney (Australia): Gold-GOLD

Luigi Ferrara (Italia): Silver-SILVER

Sennan Fielding (Regno Unito): Silver-SILVER

Dean Fiore (Australia): Silver-SILVER

Christian Fittipaldi (Brasile): Gold-GOLD

Thomas Fleming (Regno Unito): Silver-GOLD

José Pedro Fontes (Portogallo): Bronze-BRONZE

Tommy Michael Forster (Regno Unito): Gold-SILVER

Nicholas Foster (Australia): Gold-GOLD

Xavier Fouineau (Francia): Silver-SILVER

Christopher Froggatt (Regno Unito): Silver-SILVER

Jordi Fuset Sala (Spagna): Bronze-?

Alexandre Gadois (Francia): Silver-SILVER

Cole Gamma (USA): Silver-SILVER

Michelle Gatting (Danimarca): Gold-SILVER

Sean Gelael (Indonesia): Silver-SILVER

Alim Geshev (Emirati Arabi Uniti): Bronze-BRONZE

Nestor Girolami (Argentina): Gold-GOLD

Bertrand Godin (Canada): Bronze-BRONZE

Misha Goikhberg (Canada): Bronze-BRONZE

Diego Gomes Nunes (Brasile): Silver-SILVER

Marc Goossens (Belgio): Silver-SILVER

Jeff Gordon (USA): Gold-GOLD

Jordan Grogor (Sudafrica): Silver-SILVER

Trent Grubel (Australia): Silver-SILVER

Conrad Grunewald (USA): Silver-BRONZE

Cindy Gudet (Francia): Bronze-BRONZE

Esteban Guerrieri (Argentina): Platinum-GOLD

Emmanuel Guigou (Francia): Silver-BRONZE

Saul Hack (Sudafrica): Silver-SILVER

Robert Hall (Regno Unito): Bronze-BRONZE

Philip Hanson (Regno Unito): Gold-PLATINUM

Trent Harrison (Australia): Bronze-BRONZE

Andrew Heffring (USA): Silver-SILVER

Tim Heinemann (Germania): Gold-GOLD

Laurin Heinrich (Germania): Gold-PLATINUM

Richard Heistand (USA): Silver-SILVER

Eric Helary (Francia): Silver-SILVER

Gilles Hériau (Francia): Silver-SILVER

Kenny Herremans (Belgio): Silver-SILVER

Gildardo Herrera (Messico): Bronze-BRONZE

Max Hesse (Germania): Gold-GOLD

Jonathan Hirschi (Svizzera): Silver-SILVER

Tyler Hoffman (USA): Bronze-BRONZE

Erika Hoffmann (Canada): Silver-BRONZE

Paul Holton (USA): Gold-SILVER

Jaroslav Honzík (Repubblica Ceca): Bronze-BRONZE

Claudia Huertgen (Germania): Silver-SILVER

Lachlan 'Lochie' Hughes (Australia): Silver-SILVER

Duncan Huisman (Paesi Bassi): Silver-BRONZE

Freddie Hunt (Regno Unito): Silver-SILVER

Laurent Hurgon (Francia): Bronze-BRONZE

Christophe Hurni (Svizzera): Bronze-BRONZE

Raoul Hyman (Regno Unito): Gold-GOLD

Enzo Ide (Belgio): Silver-SILVER

Alexandre Imperatori (Francia): Gold-SILVER

John Ingram (Regno Unito): Bronze-BRONZE

Phil Ingram (Regno Unito): Silver-BRONZE

Steve Jans (Lussemburgo): Bronze-BRONZE

Oliver Jarvis (Regno Unito): Platinum-PLATINUM

Mathys Jaubert (Francia): Silver-GOLD

Erik Johansson (Svezia): Silver-SILVER

Elton Julian (USA): Bronze-BRONZE

Pierre Kaffer (Germania): Gold-SILVER

Jonas Karklys (Lituania): Silver-SILVER

Tadas Karlinskas (USA): Silver-BRONZE

Hiroki Katoh (Giappone): Bronze-BRONZE

Kohta Kawaai (Giappone): Gold-GOLD

Daniel Keilwitz (Germania): Gold-GOLD

Ralf Kelleners (Germania): Silver-SILVER

Michael Keohane (Irlanda): Bronze-BRONZE

Allam Khodair (Brasile): Gold-SILVER

Brandon Kidd (USA): Silver-SILVER

Andrew Kim (Corea): Silver-BRONZE

Kyle Kirkwood (USA): Gold-PLATINUM

François Kirmann (Francia): Silver-SILVER

Maksim Kizilov (Russia): Silver-SILVER

Matej Konopka (Slovacchia): Bronze-BRONZE

Sebastian Kornely (Germania): Bronze-BRONZE

Brodie Kostecki (Australia): Gold-PLATINUM

Stephane Kox (Paesi Bassi): Bronze-BRONZE

Vesko Kozarov (Bulgaria): Silver-BRONZE

David 'DK25' Kullmann (Svizzera): Silver-SILVER

Valentin Lachenmayer (Germania): Bronze-BRONZE

Paul Lafargue (Francia): Silver-BRONZE

Jon Lancaster (Regno Unito): Gold-SILVER

Paul Lanchère (Francia): Bronze-BRONZE

Shek Fai Edgar Lau (Hong Kong): Bronze-BRONZE

Nattanid Kat Lee Leewattanavalagul (Thailandia): Bronze-BRONZE

Ji 'Jyrki Järvilehto' Lehto (Finlandia): Silver-SILVER

Evgenii Leonov (Malta): Bronze-BRONZE

Ariel Levi (Israele): Silver-SILVER

Adrian Lewandowski (Polonia): Bronze-BRONZE

Dennis Lind (Danimarca): Gold-GOLD

Kang Ling (Cina): Silver-SILVER

Stewart Lynn (Regno Unito): Silver-SILVER

Jakub Litwin (Polonia): Bronze-?

Joseph Loake (Regno Unito): Silver-GOLD

Matthias Lodi (Italia): Bronze-BRONZE

Aaron Love (Australia): Gold-GOLD

Jordan Love (Australia): Gold-GOLD

Bailey Love (Australia): Silver-BRONZE

Zhiwei Lu (Cina): Bronze-BRONZE

Zach Lumsden (USA): Silver-BRONZE

Christian Lundgaard (Danimarca): Gold-PLATINUM

Linus Lundqvist (Svezia): Gold-GOLD

Denis Lupo (Italia): Silver-SILVER

Richard Lyons (Regno Unito): Gold-SILVER

Thimoty Macrow (Australia): Silver-SILVER

Brandon Madden (Australia): Silver-SILVER

Christoph Malbertz (Germania): Bronze-BRONZE

Matteo Malucelli (Italia): Gold-GOLD

Daniel Mancinelli (Italia): Gold-GOLD

Pippa Mann (Regno Unito): Silver-BRONZE

Kyle Marcelli (Canada): Gold-SILVER

Nerea Martimarti (Spagna): Silver-SILVER

Yanagida Masataka (Giappone): Gold-GOLD

Rino Mastronardi (Italia): Silver-SILVER

Bernd Michael Mayländer (Germania): Silver-SILVER

Nikita Mazepin (Russia): Platinum-PLATINUM

Rocco Mazzola (Italia): Silver-SILVER

Chad Mccumbee (USA): Silver-SILVER

Hunter McElrea (Nuova Zelanda): Silver-SILVER

Maurizio Mediani (Italia): Bronze-BRONZE

Sami Meguetounif (Francia): Silver-SILVER

Christian Menzel (Germana): Silver-SILVER

Jordan Meyer 'Djobro' (Francia): Silver-SILVER

Maksym Max Miller (Ucraina): Bronze-BRONZE

Nicolas Minassian (Francia): Gold-SILVER

Jack Mitchell (Regno Unito): Silver-SILVER

Atsushi Miyake (Giappone): Silver-GOLD

Melvin Moh (Malesia): Bronze-BRONZE

Giorgio Mondini (Italia): Bronze-BRONZE

Jamie Morrow (Regno Unito): Bronze-BRONZE

Daniil Move (USA): Bronze-BRONZE

Yvan Muller (Francia): Gold-GOLD

Stefan Mücke (Germania): Gold-GOLD

Thomas Mühlenz (Germania): Silver-BRONZE

Aaron Nash (USA): Silver-BRONZE

Norman Nato (Francia): Gold-PLATINUM

Matt Neal (Regno Unito): Silver-SILVER

Gray Newell (Regno Unito): Bronze-BRONZE

Morio Nitta (Giappone): Silver-BRONZE

Markus Nölken (Germania): Bronze-BRONZE

Stéphane Ortelli (Monaco): Gold-GOLD

Jamie Orton (Regno Unito): Bronze-BRONZE

Tatsuya Osaki (Giappone): Bronze-BRONZE

Julien Paget (Francia): Silver-SILVER

Aurélien Panis (Francia): Silver-SILVER

Olivier Panis (Francia): Silver-SILVER

Max Papis (Italia): Silver-SILVER

Mattia Pasini (Italia): Silver-BRONZE

Kobe Pauwels (Belgio): Silver-SILVER

Milos Pavlovic (Serbia): Gold-SILVER

Matthew Payne (Nuova Zelanda): Gold-GOLD

Benjamin Pedersen (USA): Silver-SILVER

Griffin Peebles (Australia): Silver-SILVER

Rory Penttinen (Finlandia): Silver-BRONZE

Riccardo Pera (Italia): Silver-GOLD

Cristian Pescatori (Italia): Silver-SILVER

Enzo Peugeot (Francia): Silver-SILVER

Lenoir Philippe (Francia): Silver-BRONZE

Doriane Pin (Francia): Silver-SILVER

Andrew Pinkerton (USA): Silver-BRONZE

Nico Pino (Cile): Silver-SILVER

James Piszcyk (Australia): Silver-SILVER

Olivier Pla (Francia): Platinum-PLATINUM

Peter Portante (USA): Silver-SILVER

Kristian Poulsen (Danimarca): Silver-SILVER

Aaron Povoledo (Canada): Silver-SILVER

Francesco 'Frankie' Provenzano (Italia): Silver-BRONZE

Leonardo Pulcini (Italia): Gold-GOLD

Jordan Ramon (Francia): Bronze-BRONZE

Cesar Ramos (Brasile): Gold-SILVER

Sean Rayhall (USA): Gold-GOLD

Gosia Rdest (Polonia): Silver-SILVER

Buddy Rice (USA): Silver-SILVER

Enzo Richer (Francia): Silver-SILVER

Mike Robinson (Regno Unito): Bronze-BRONZE

Giorgio Roda (Italia): Bronze-BRONZE

Julien Rodrigues (Francia): Silver-SILVER

Rolf Ineichen (Svizzera): Silver-BRONZE

Valentino Rossi (Italia): Silver-GOLD

Benjamin Rouget (Francia): Silver-SILVER

Aaren Russell (Australia): Silver-SILVER

Drew Russell (Australia): Silver-SILVER

Oscar Ryndziewicz (Regno Unito): Bronze-?

Ryohei Sakaguchi (Giappone): Silver-SILVER

Christopher Salkeld (Regno Unito): Bronze-BRONZE

Mika Salo (Finlandia): Silver-SILVER

Thomas Sargent (Australia): Silver-SILVER

Fabian Schiller (Germania): Gold-GOLD

Sebastian Schmitt (Germania): Bronze-BRONZE

Carrie Schreiner (Germania): Silver-BRONZE

Dominik Schwager (Germania): Silver-SILVER

Louis Sharp (Nuova Zelanda): Silver-?

Benny Simonsen (Danimarca): Bronze-BRONZE

Michael Simpson (Regno Unito): Silver-SILVER

Tim Slade (Australia): Gold-GOLD

Vincenzo Sospiri (Italia): Silver-BRONZE

Toby Sowery (Regno Unito): Silver-SILVER

Johannes Stengel (Germania): Silver-SILVER

Michael Stephen (Sudafrica): Silver-BRONZE

Dean Stoneman (Regno Unito): Silver-SILVER

Florian Strauß (Germania): Bronze-BRONZE

Lucas Sugliano (Francia): Silver-BRONZE

Nobuteru Taniguchi (Giappone): Silver-SILVER

David Terrien (Francia): Silver-SILVER

Parker Thompson (Canada): Silver-SILVER

Christophe Tinseau (Francia): Silver-SILVER

Tim Tramnitz (Germania): Silver-SILVER

Benoît Treluyer (Francia): Platinum-GOLD

Mattia Tremolada (Italia): Bronze-BRONZE

Owen Trinkler (USA): Bronze-BRONZE

Ben Tuck (Regno Unito): Silver-GOLD

Henry Tuomaala (Finlandia): Silver-BRONZE

Darren Turner (Regno Unito): Gold-GOLD

Alec Udell (USA): Silver-SILVER

José Manuel Urcera (Argentina): Silver-SILVER

Kay Van Berlo (Paesi Bassi): Gold-GOLD

Carlo Van Dam (Paesi Bassi): Gold-GOLD

Chris Van Der Drift (Nuova Zelanda): Gold-GOLD

Alban Varutti (Francia): Silver-SILVER

Michael Vergers (Paesi Bassi): Silver-BRONZE

David Vidales Ajenjo (Spagna): Gold-GOLD

Francisco Viel Bugliotti (Argentina): Bronze-BRONZE

Jacques Villeneuve (Canada): Platinum-GOLD

Loic Villiger LVI (Svizzera): Silver-SILVER

Bas Visser (Paesi Bassi): Silver-SILVER

Vasily Vladykin (Cipro): Silver-SILVER

Jarrod Waberski (Sudafrica): Silver-SILVER

Lilou Wadoux Ducellier (Francia): Silver-SILVER

James Walker (Regno Unito): Silver-BRONZE

Derek Ware (USA): Bronze-BRONZE

Alex Waters (Regno Unito): Bronze-BRONZE

Antoine Weil (Francia): Silver-SILVER

Finn Wiebelhaus (Germania): Silver-SILVER

Lewis Williamson (Regno Unito): Gold-GOLD

Chris Wilson (USA): Bronze-BRONZE

Stefan Wilson (Regno Unito): Silver-SILVER

Felix Wimmer (Austria): Silver-SILVER

Massimiliano Wiser (Italia): Silver-SILVER

Lucas Wolf (Germania): Bronze-BRONZE

Yifei Ye (Cina): Gold-PLATINUM

Salih Yoluç (Turchia): Silver-SILVER

Alex Yoong (Malesia): Gold-SILVER

Rao Yu (Cina): Bronze-BRONZE

Marcello Zani (Italia): Bronze-BRONZE

Marco Zipoli (Italia): Silver-BRONZE

Eric Zitza (USA): Silver-SILVER

David Zollinger (Francia): Bronze-BRONZE

Marius Zug (Germania): Gold-SILVER

Licenze FIA: lista categorizzazioni