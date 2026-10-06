Revisione Licenze FIA 2027: Valentino Rossi e Pera diventano Gold, i ferraristi Hanson e Ye Platinum
Dopo le prime valutazioni pubblicate già in estate, la lista dei piloti che verranno rivalutati dalla Federazione Internazionale è stata completata e dal 1° gennaio 2027 alcuni cambieranno classificazione: vediamo tutti i nomi.
#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Valentino Rossi
Foto di: BMW Motorsport
La FIA ha messo nuovamente mano all'elenco dei piloti che a fine 2026 andranno in revisione di Licenza in vista dell'annata 2027, e tra questi spuntano nomi illustri di cambierà il proprio status.
Già a metà della stagione in corso la Federazione Internazionale aveva evidenziato chi sarebbe stato sottoposto ad una verifica e relative analisi per poter, eventualmente, effettuare un cambio di categoria.
Come noto, la 'patente' per correre si differenzia in quattro versioni: Bronze, Silver, Gold e Platinum, che vengono assegnate in base ai risultati conseguiti, campionati cui si è preso parte, prestazioni ed età del soggetto in questione.
Inoltre, avere una particolare classificazione è determinante per poter capire e scegliere quale avventura intraprendere, dato che i campionati GT ed Endurance che si disputano a formazioni multiple, prevedono una composizione degli equipaggi (e relativa categorizzazione in gara) in base proprio alla licenza che i concorrenti hanno in mano.
Per questo la FIA ogni anno prende in considerazione in autonomia la possibilità di cambiare il valore delle licenze, avvisando preventivamente i diretti interessati - anche senza specificare se ci sarà una promozione o un declassamento - in modo che essi possano poi prendere in considerazione la presentazione di una documentazione per mantenere la propria categoria.
Diversamente, i piloti possono anche chiedere in autonomia una revisione per modificare il proprio status, cosa che spesso accade per non incorrere in problematiche lavorative, dato che proprio quelli che fanno parte di equipaggi rischiano di non poter più rientrare se dovesse esserci una modifica alla propria licenza.
#92 The Bend Manthey Porsche 911 GT3 R: Yasser Shahin, Riccardo Pera, Richard Lietz
Foto di: FIA WEC
Rispetto alla lista che avevamo già riportato ad agosto, ora abbiamo non solo nuovi nomi presenti, ma anche in cosa consisterà il cambio (o meno) di categorizzazione per essi.
Scorrendo l'elenco, ancora una volta troviamo il nome di Riccardo Pera, che dopo aver vinto il titolo WEC nel 2025 era riuscito a rimanere Silver, ma ora in procinto di passare alla licenza Gold.
La stessa cosa pare possa avvenire per Valentino Rossi, mentre tra i piloti Ferrari abbiamo i vincitori di Le Mans 2025 - Yifei Ye e Phil Hanson - che riceveranno la promozione a Platinum, così come i loro colleghi di Porsche, Julien Andlauer e Laurin Heinrich. Sempre parlando del Cavallino Rampante, Lilou Wadoux rimarrà Silver.
Tra i Bronze, rientrato in azione da poco e già protagonista di WEC-LMGT3 e GT World Challenge Europe (neo-Campione in Bronze Cup), il mitico Peter Dempsey è indicato al passaggio a Silver, cosa che potrà accadere anche a Dustin Blattner.
Vediamo quindi l'elenco completo dei piloti che verranno rivalutati, segnando in maiuscolo la nuova licenza di cui andranno a disporre nel 2027 (al netto di ricorsi e ulteriori revisioni, come dicevamo).
#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson
Foto di: FIAWEC - DPPI
Niklas Abrahamsen (Norvegia): Silver-SILVER
Himar Acosta Cabrera (Spagna): Bronze-BRONZE
Akhil Agarwal (India): Silver-BRONZE
Ian Aguilera (Messico): Silver-SILVER
Marius Aigner (Austria): Bronze-BRONZE
Arkin Aka (Germania): Silver-SILVER
Akkarapong Akkaneenirot (Thailandia): Bronze-SILVER
Johan Akkerman (Paesi Bassi): Bronze-BRONZE
Émilie Alberny Villa (Francia): Bronze-BRONZE
Iradj Alexander David (Svizzera): Bronze-BRONZE
Christopher Allen (USA): Bronze-BRONZE
Kai Allen (Australia): Gold-GOLD
Ulric Amado (Francia): Silver-SILVER
Julien Andlauer (Francia): Gold-PLATINUM
Jarett Andretti (USA): Bronze-BRONZE
Romain Andriolo (Francia): Silver-SILVER
Didier André (Francia): Bronze-BRONZE
Tom Ashton (Regno Unito): Silver-SILVER
Alessandro Balzan (Italia): Gold-SILVER
Joao Barbosa (Portogallo): Gold-SILVER
Dudu Barrichello (Brasile): Silver-SILVER
Aleksei Basov (Russia): Gold-SILVER
Nico Bastian (Germania): Gold-SILVER
Charles Bateman (Regno Unito): Bronze-BRONZE
Maxime Batifoulier (Francia): Bronze-BRONZE
Kenzie-Reiss Beecroft (Regno Unito): Bronze-BRONZE
Lourenço Beirao Da Veiga (Portogallo): Silver-SILVER
Townsend Bell (USA): Gold-SILVER
Jean-Philippe Belloc (Francia): Silver-SILVER
Anthony Beltoise (Francia): Silver-SILVER
Ryan Bensley (Regno Unito): Bronze-BRONZE
Michele Beretta (Italia): Silver-SILVER
Maciej Bernacik (Polonia): Bronze-BRONZE
Timo Bernhard (Germania): Platinum-GOLD
Emil Bernstorff (Regno Unito): Gold-SILVER
Dustin Blattner (USA): Bronze-SILVER
Axel Blom (Finlandia): Silver-SILVER
Aleksandrs Bobrovs (Lettonia): Bronze-BRONZE
Dorian Boccolacci (Francia): Gold-GOLD
Jordan Boisson (Francia): Silver-BRONZE
Marco Bonanomi (Italia): Silver-SILVER
Sacha Bottemanne (Francia): Bronze-BRONZE
Christophe Bouchut( Francia): Silver-SILVER
Lindsay Brewer (USA): Silver-BRONZE
Julien Briche (Francia): Bronze-BRONZE
Timothy Bridgman (Regno Unito): Silver-BRONZE
Timothy Brook (Australia): Silver-SILVER
Christian Brooks (USA): Silver-SILVER
Will Brown (Australia): Gold-PLATINUM
Steve Alvarez Brown (Regno Unito): Silver-BRONZE
Martin Bruhat (USA): Bronze-BRONZE
Olly Bryant (Regno Unito): Silver-SILVER
Alex Buncombe (Regno Unito): Gold-GOLD
Martin Businaro (Belgio): Silver-SILVER
Max Busnelli (Italia): Silver-SILVER
Yelmer Buurman (Paesi Bassi): Platinum-PLATINUM
Mikkel C johansen (Danimarca): Silver-SILVER
Enzo Caldaras (Francia): Silver-SILVER
Olli Caldwell (Regno Unito): Gold-GOLD
Aaron Cameron (Australia): Silver-GOLD
Dane Cameron (USA): Platinum-PLATINUM
Jake Camilleri (Australia): Silver-SILVER
Thiago Camilo (Brasile): Gold-SILVER
Sergio Campana (Italia): Gold-GOLD
Julien Canal (Francia): Silver-SILVER
Vincent Capillaire (Francia): Silver-BRONZE
Ricky Capo (Australia): Silver-SILVER
Colin Caresani (Paesi Bassi): Silver-SILVER
Steve Caroli (Germania): Bronze-BRONZE
Pierre Castelein (Belgio): Bronze-BRONZE
Mathieu Castelein (Belgio): Bronze-BRONZE
José Cautela (Portogallo): Bronze-BRONZE
Andrea Ceccato (Italia): Silver-BRONZE
Demitria Chalkias (Canada): Bronze-BRONZE
Philippe Charlaix (Francia): Bronze-BRONZE
Ro Charlz (Australia): Bronze-BRONZE
Gabriel Chaves (USA): Gold-GOLD
Bastien Chesaux (Svizzera): Bronze-BRONZE
Katsumasa Chiyo (Giappone): Gold-GOLD
Robin Chrzanowski (Germania): Silver-SILVER
Emmanuel Collard (Francia): Silver-SILVER
Sam Collins (Nuova Zelanda): Bronze-BRONZE
Ben Collins (Regno Unito): Silver-SILVER
Hugo Cook (Regno Unito): Silver-GOLD
Andre Couto (Portogallo): Silver-SILVER
Matthew Cresci (USA): Silver-BRONZE
Nicholas Cristofaro (Regno Unito): Bronze-BRONZE
Nicholas D'Orlando (USA): Silver-SILVER
Ryan Dalziel (Regno Unito): Gold-GOLD
Hubert Darmetko (Polonia): Silver-BRONZE
Mark Darwin (Malesia): Silver-BRONZE
Charles Dawson (Regno Unito): Bronze-BRONZE
Sabino De Castro (Italia): Silver-BRONZE
Tim De Silva (USA): Silver-SILVER
Simona De Silvestro (Svizzera): Gold-SILVER
John Dean (USA): Silver-SILVER
Peter Dempsey (Irlanda): Bronze-SILVER
Casey Dennis (USA): Bronze-BRONZE
Philippe Descombes (Francia): Silver-SILVER
Michael Dinan (USA): Silver-SILVER
Jesse Dixon (Australia): Silver-BRONZE
Eliseo Donno (Italia): Gold-GOLD
Joffry Dorchy (Francia): Silver-SILVER
Sean Doyle (Irlanda): Silver-SILVER
Constantin Dressler (Germania): Bronze-SILVER
Tom Dyer (USA): Silver-SILVER
Ben Dörr (Germania): Silver-GOLD
Maxx Ebenal (Canada): Silver-BRONZE
Jonny Edgar (Regno Unito): Silver-GOLD
John Edwards (Regno Unito): Platinum-GOLD
Nicolai Elghanayan (USA): Silver-SILVER
Cody Ellsworth (USA): Silver-BRONZE
Luca Engstler (Germania): Gold-GOLD
Afschin Fatemi (Germania): Bronze-BRONZE
Broc Feeney (Australia): Gold-GOLD
Luigi Ferrara (Italia): Silver-SILVER
Sennan Fielding (Regno Unito): Silver-SILVER
Dean Fiore (Australia): Silver-SILVER
Christian Fittipaldi (Brasile): Gold-GOLD
Thomas Fleming (Regno Unito): Silver-GOLD
José Pedro Fontes (Portogallo): Bronze-BRONZE
Tommy Michael Forster (Regno Unito): Gold-SILVER
Nicholas Foster (Australia): Gold-GOLD
Xavier Fouineau (Francia): Silver-SILVER
Christopher Froggatt (Regno Unito): Silver-SILVER
Jordi Fuset Sala (Spagna): Bronze-?
Alexandre Gadois (Francia): Silver-SILVER
Cole Gamma (USA): Silver-SILVER
Michelle Gatting (Danimarca): Gold-SILVER
Sean Gelael (Indonesia): Silver-SILVER
Alim Geshev (Emirati Arabi Uniti): Bronze-BRONZE
Nestor Girolami (Argentina): Gold-GOLD
Bertrand Godin (Canada): Bronze-BRONZE
Misha Goikhberg (Canada): Bronze-BRONZE
Diego Gomes Nunes (Brasile): Silver-SILVER
Marc Goossens (Belgio): Silver-SILVER
Jeff Gordon (USA): Gold-GOLD
Jordan Grogor (Sudafrica): Silver-SILVER
Trent Grubel (Australia): Silver-SILVER
Conrad Grunewald (USA): Silver-BRONZE
Cindy Gudet (Francia): Bronze-BRONZE
Esteban Guerrieri (Argentina): Platinum-GOLD
Emmanuel Guigou (Francia): Silver-BRONZE
Saul Hack (Sudafrica): Silver-SILVER
Robert Hall (Regno Unito): Bronze-BRONZE
Philip Hanson (Regno Unito): Gold-PLATINUM
Trent Harrison (Australia): Bronze-BRONZE
Andrew Heffring (USA): Silver-SILVER
Tim Heinemann (Germania): Gold-GOLD
Laurin Heinrich (Germania): Gold-PLATINUM
Richard Heistand (USA): Silver-SILVER
Eric Helary (Francia): Silver-SILVER
Gilles Hériau (Francia): Silver-SILVER
Kenny Herremans (Belgio): Silver-SILVER
Gildardo Herrera (Messico): Bronze-BRONZE
Max Hesse (Germania): Gold-GOLD
Jonathan Hirschi (Svizzera): Silver-SILVER
Tyler Hoffman (USA): Bronze-BRONZE
Erika Hoffmann (Canada): Silver-BRONZE
Paul Holton (USA): Gold-SILVER
Jaroslav Honzík (Repubblica Ceca): Bronze-BRONZE
Claudia Huertgen (Germania): Silver-SILVER
Lachlan 'Lochie' Hughes (Australia): Silver-SILVER
Duncan Huisman (Paesi Bassi): Silver-BRONZE
Freddie Hunt (Regno Unito): Silver-SILVER
Laurent Hurgon (Francia): Bronze-BRONZE
Christophe Hurni (Svizzera): Bronze-BRONZE
Raoul Hyman (Regno Unito): Gold-GOLD
Enzo Ide (Belgio): Silver-SILVER
Alexandre Imperatori (Francia): Gold-SILVER
John Ingram (Regno Unito): Bronze-BRONZE
Phil Ingram (Regno Unito): Silver-BRONZE
Steve Jans (Lussemburgo): Bronze-BRONZE
Oliver Jarvis (Regno Unito): Platinum-PLATINUM
Mathys Jaubert (Francia): Silver-GOLD
Erik Johansson (Svezia): Silver-SILVER
Elton Julian (USA): Bronze-BRONZE
Pierre Kaffer (Germania): Gold-SILVER
Jonas Karklys (Lituania): Silver-SILVER
Tadas Karlinskas (USA): Silver-BRONZE
Hiroki Katoh (Giappone): Bronze-BRONZE
Kohta Kawaai (Giappone): Gold-GOLD
Daniel Keilwitz (Germania): Gold-GOLD
Ralf Kelleners (Germania): Silver-SILVER
Michael Keohane (Irlanda): Bronze-BRONZE
Allam Khodair (Brasile): Gold-SILVER
Brandon Kidd (USA): Silver-SILVER
Andrew Kim (Corea): Silver-BRONZE
Kyle Kirkwood (USA): Gold-PLATINUM
François Kirmann (Francia): Silver-SILVER
Maksim Kizilov (Russia): Silver-SILVER
Matej Konopka (Slovacchia): Bronze-BRONZE
Sebastian Kornely (Germania): Bronze-BRONZE
Brodie Kostecki (Australia): Gold-PLATINUM
Stephane Kox (Paesi Bassi): Bronze-BRONZE
Vesko Kozarov (Bulgaria): Silver-BRONZE
David 'DK25' Kullmann (Svizzera): Silver-SILVER
Valentin Lachenmayer (Germania): Bronze-BRONZE
Paul Lafargue (Francia): Silver-BRONZE
Jon Lancaster (Regno Unito): Gold-SILVER
Paul Lanchère (Francia): Bronze-BRONZE
Shek Fai Edgar Lau (Hong Kong): Bronze-BRONZE
Nattanid Kat Lee Leewattanavalagul (Thailandia): Bronze-BRONZE
Ji 'Jyrki Järvilehto' Lehto (Finlandia): Silver-SILVER
Evgenii Leonov (Malta): Bronze-BRONZE
Ariel Levi (Israele): Silver-SILVER
Adrian Lewandowski (Polonia): Bronze-BRONZE
Dennis Lind (Danimarca): Gold-GOLD
Kang Ling (Cina): Silver-SILVER
Stewart Lynn (Regno Unito): Silver-SILVER
Jakub Litwin (Polonia): Bronze-?
Joseph Loake (Regno Unito): Silver-GOLD
Matthias Lodi (Italia): Bronze-BRONZE
Aaron Love (Australia): Gold-GOLD
Jordan Love (Australia): Gold-GOLD
Bailey Love (Australia): Silver-BRONZE
Zhiwei Lu (Cina): Bronze-BRONZE
Zach Lumsden (USA): Silver-BRONZE
Christian Lundgaard (Danimarca): Gold-PLATINUM
Linus Lundqvist (Svezia): Gold-GOLD
Denis Lupo (Italia): Silver-SILVER
Richard Lyons (Regno Unito): Gold-SILVER
Thimoty Macrow (Australia): Silver-SILVER
Brandon Madden (Australia): Silver-SILVER
Christoph Malbertz (Germania): Bronze-BRONZE
Matteo Malucelli (Italia): Gold-GOLD
Daniel Mancinelli (Italia): Gold-GOLD
Pippa Mann (Regno Unito): Silver-BRONZE
Kyle Marcelli (Canada): Gold-SILVER
Nerea Martimarti (Spagna): Silver-SILVER
Yanagida Masataka (Giappone): Gold-GOLD
Rino Mastronardi (Italia): Silver-SILVER
Bernd Michael Mayländer (Germania): Silver-SILVER
Nikita Mazepin (Russia): Platinum-PLATINUM
Rocco Mazzola (Italia): Silver-SILVER
Chad Mccumbee (USA): Silver-SILVER
Hunter McElrea (Nuova Zelanda): Silver-SILVER
Maurizio Mediani (Italia): Bronze-BRONZE
Sami Meguetounif (Francia): Silver-SILVER
Christian Menzel (Germana): Silver-SILVER
Jordan Meyer 'Djobro' (Francia): Silver-SILVER
Maksym Max Miller (Ucraina): Bronze-BRONZE
Nicolas Minassian (Francia): Gold-SILVER
Jack Mitchell (Regno Unito): Silver-SILVER
Atsushi Miyake (Giappone): Silver-GOLD
Melvin Moh (Malesia): Bronze-BRONZE
Giorgio Mondini (Italia): Bronze-BRONZE
Jamie Morrow (Regno Unito): Bronze-BRONZE
Daniil Move (USA): Bronze-BRONZE
Yvan Muller (Francia): Gold-GOLD
Stefan Mücke (Germania): Gold-GOLD
Thomas Mühlenz (Germania): Silver-BRONZE
Aaron Nash (USA): Silver-BRONZE
Norman Nato (Francia): Gold-PLATINUM
Matt Neal (Regno Unito): Silver-SILVER
Gray Newell (Regno Unito): Bronze-BRONZE
Morio Nitta (Giappone): Silver-BRONZE
Markus Nölken (Germania): Bronze-BRONZE
Stéphane Ortelli (Monaco): Gold-GOLD
Jamie Orton (Regno Unito): Bronze-BRONZE
Tatsuya Osaki (Giappone): Bronze-BRONZE
Julien Paget (Francia): Silver-SILVER
Aurélien Panis (Francia): Silver-SILVER
Olivier Panis (Francia): Silver-SILVER
Max Papis (Italia): Silver-SILVER
Mattia Pasini (Italia): Silver-BRONZE
Kobe Pauwels (Belgio): Silver-SILVER
Milos Pavlovic (Serbia): Gold-SILVER
Matthew Payne (Nuova Zelanda): Gold-GOLD
Benjamin Pedersen (USA): Silver-SILVER
Griffin Peebles (Australia): Silver-SILVER
Rory Penttinen (Finlandia): Silver-BRONZE
Riccardo Pera (Italia): Silver-GOLD
Cristian Pescatori (Italia): Silver-SILVER
Enzo Peugeot (Francia): Silver-SILVER
Lenoir Philippe (Francia): Silver-BRONZE
Doriane Pin (Francia): Silver-SILVER
Andrew Pinkerton (USA): Silver-BRONZE
Nico Pino (Cile): Silver-SILVER
James Piszcyk (Australia): Silver-SILVER
Olivier Pla (Francia): Platinum-PLATINUM
Peter Portante (USA): Silver-SILVER
Kristian Poulsen (Danimarca): Silver-SILVER
Aaron Povoledo (Canada): Silver-SILVER
Francesco 'Frankie' Provenzano (Italia): Silver-BRONZE
Leonardo Pulcini (Italia): Gold-GOLD
Jordan Ramon (Francia): Bronze-BRONZE
Cesar Ramos (Brasile): Gold-SILVER
Sean Rayhall (USA): Gold-GOLD
Gosia Rdest (Polonia): Silver-SILVER
Buddy Rice (USA): Silver-SILVER
Enzo Richer (Francia): Silver-SILVER
Mike Robinson (Regno Unito): Bronze-BRONZE
Giorgio Roda (Italia): Bronze-BRONZE
Julien Rodrigues (Francia): Silver-SILVER
Rolf Ineichen (Svizzera): Silver-BRONZE
Valentino Rossi (Italia): Silver-GOLD
Benjamin Rouget (Francia): Silver-SILVER
Aaren Russell (Australia): Silver-SILVER
Drew Russell (Australia): Silver-SILVER
Oscar Ryndziewicz (Regno Unito): Bronze-?
Ryohei Sakaguchi (Giappone): Silver-SILVER
Christopher Salkeld (Regno Unito): Bronze-BRONZE
Mika Salo (Finlandia): Silver-SILVER
Thomas Sargent (Australia): Silver-SILVER
Fabian Schiller (Germania): Gold-GOLD
Sebastian Schmitt (Germania): Bronze-BRONZE
Carrie Schreiner (Germania): Silver-BRONZE
Dominik Schwager (Germania): Silver-SILVER
Louis Sharp (Nuova Zelanda): Silver-?
Benny Simonsen (Danimarca): Bronze-BRONZE
Michael Simpson (Regno Unito): Silver-SILVER
Tim Slade (Australia): Gold-GOLD
Vincenzo Sospiri (Italia): Silver-BRONZE
Toby Sowery (Regno Unito): Silver-SILVER
Johannes Stengel (Germania): Silver-SILVER
Michael Stephen (Sudafrica): Silver-BRONZE
Dean Stoneman (Regno Unito): Silver-SILVER
Florian Strauß (Germania): Bronze-BRONZE
Lucas Sugliano (Francia): Silver-BRONZE
Nobuteru Taniguchi (Giappone): Silver-SILVER
David Terrien (Francia): Silver-SILVER
Parker Thompson (Canada): Silver-SILVER
Christophe Tinseau (Francia): Silver-SILVER
Tim Tramnitz (Germania): Silver-SILVER
Benoît Treluyer (Francia): Platinum-GOLD
Mattia Tremolada (Italia): Bronze-BRONZE
Owen Trinkler (USA): Bronze-BRONZE
Ben Tuck (Regno Unito): Silver-GOLD
Henry Tuomaala (Finlandia): Silver-BRONZE
Darren Turner (Regno Unito): Gold-GOLD
Alec Udell (USA): Silver-SILVER
José Manuel Urcera (Argentina): Silver-SILVER
Kay Van Berlo (Paesi Bassi): Gold-GOLD
Carlo Van Dam (Paesi Bassi): Gold-GOLD
Chris Van Der Drift (Nuova Zelanda): Gold-GOLD
Alban Varutti (Francia): Silver-SILVER
Michael Vergers (Paesi Bassi): Silver-BRONZE
David Vidales Ajenjo (Spagna): Gold-GOLD
Francisco Viel Bugliotti (Argentina): Bronze-BRONZE
Jacques Villeneuve (Canada): Platinum-GOLD
Loic Villiger LVI (Svizzera): Silver-SILVER
Bas Visser (Paesi Bassi): Silver-SILVER
Vasily Vladykin (Cipro): Silver-SILVER
Jarrod Waberski (Sudafrica): Silver-SILVER
Lilou Wadoux Ducellier (Francia): Silver-SILVER
James Walker (Regno Unito): Silver-BRONZE
Derek Ware (USA): Bronze-BRONZE
Alex Waters (Regno Unito): Bronze-BRONZE
Antoine Weil (Francia): Silver-SILVER
Finn Wiebelhaus (Germania): Silver-SILVER
Lewis Williamson (Regno Unito): Gold-GOLD
Chris Wilson (USA): Bronze-BRONZE
Stefan Wilson (Regno Unito): Silver-SILVER
Felix Wimmer (Austria): Silver-SILVER
Massimiliano Wiser (Italia): Silver-SILVER
Lucas Wolf (Germania): Bronze-BRONZE
Yifei Ye (Cina): Gold-PLATINUM
Salih Yoluç (Turchia): Silver-SILVER
Alex Yoong (Malesia): Gold-SILVER
Rao Yu (Cina): Bronze-BRONZE
Marcello Zani (Italia): Bronze-BRONZE
Marco Zipoli (Italia): Silver-BRONZE
Eric Zitza (USA): Silver-SILVER
David Zollinger (Francia): Bronze-BRONZE
Marius Zug (Germania): Gold-SILVER
Licenze FIA: lista categorizzazioni
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