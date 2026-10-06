MotoGP | Taramasso: "Motegi servirà da lezione: la carcassa rinforzata lavorava a 20 gradi in meno a parità di mescola"

La lotta per il titolo della MotoGP entra sempre di più nel vivo, con appena 2 punti a separare Jorge Martin e Marc Marquez a sei gare dal termine. Nonostante questo, a Motegi si è finito per parlare molto di più delle gomme che della battaglia in pista. Il nuovo asfalto steso sul circuito di proprietà della Honda, sul quale non era mai stato fatto un test, ha complicato parecchio le cose e, nonostante la Michelin avesse scelto delle mescole più rigide rispetto al passato, nel corso della Sprint sono emersi dei problemi di blister sulla gomma posteriore soft che hanno portato l'azienda francese ad eliminare questo pneumatico dall'allocazione per la gara lunga di domenica.

Il grande peccato è che l'azienda francese la soluzione giusta l'aveva portata in Giappone da subito, con una hard che accoppiava la mescola della soft alla carcassa rinforzata che era stata utilizzata anche in Austria, ma nessun pilota l'ha voluta provata prima del Warm-Up, quando ormai erano un po' tutti alle strette, salvo poi scoprire che si trattava dell'opzione che si comportava meglio tra quelle a disposizione. Per questo è importante ricostruire esattamente cosa sia successo nel fine settimana di Motegi ed abbiamo avuto l'opportunità di farlo con il responsabile del marchio del Bibendum, Piero Taramasso.

"Motegi è un tracciato insidioso già di per sé, con lunghe accelerazioni e staccate forti, in più questa volta c'era un asfalto nuovo che non sapevamo come fosse. Per questa ragione, abbiamo proposto un'allocazione con tre soluzioni anteriori e tre soluzioni posteriori. Le anteriori erano le stesse del 2025, mentre quelle posteriore le abbiamo riviste in maniera importante, perché sapevamo che con il nuovo asfalto si potevano generare più usura e temperatura. Abbiamo scelto delle mescole più rigide per la soft e la media, che avevano la costruzione standard. La terza opzione era la hard, che aveva la stessa mescola della soft, ma abbinata alla carcassa da alte temperature che avevamo anche in Austria. E non era un back-up, ma un'opzione che noi avevamo previsto che si potesse utilizzare fin dall'inizio. Infatti, ogni pilota ne aveva a disposizione cinque, e non due come nel caso delle soluzioni di back-up", ha spiegato Taramasso a Motorsport.com.

Venerdì è filato tutto per il verso giusto e forse è stato un po' anche questo a portare a non provare neanche la hard...

"Diciamo che al venerdì, come al solito, si provano la soft e la media. Non c'è il tempo per provare tre specifiche, anche se noi avevamo consigliato di fare un'uscita con la hard alle squadre. Sappiamo che già solo la parola hard per loro è sinonimo di poco grip, inoltre c'era la carcassa dell'Austria, che garantisce più durata, ma a livello di performance non è la migliore della nostra gamma. Però è anche vero che al Red Bull Ring c'è pochissimo grip e questo favorisce il pattinamento, invece qui con un livello di grip molto più elevato poteva essere una soluzione anche prestazionale, come poi si è rivelata. Tuttavia, partendo da queste considerazioni, nessuno ha voluto provarla".

Tra l'altro, siete stati abbastanza sfortunati, perché in realtà uno che l'avrebbe voluta provare c'era...

"L'unica che si era proposta di provarla era stata la Honda con Nakagami, ma sfortunatamente ha fatto solo poche curve e poi il suo weekend è finito perché è caduto e si è fratturato la clavicola. E' un peccato, perché se l'avesse provata avrebbe potuto indirizzare il weekend da subito".

Tornando a venerdì, non c'era stato alcun tipo di avvisaglia del blister che poi è venuto fuori nella Sprint?

"All'inizio della FP1 c'è stata un po' di pioggia, quindi con la pista leggermente umida molti piloti hanno aspettato ad entrare in pista. Nonostante questo, tra la sessione del mattino e quella del pomeriggio, sono arrivati a mettere insieme 14-17 giri sia con la soft che con la media, quindi cinque giri in più rispetto alla Sprint. Avevamo già visto che le temperature si posizionavano nella zona alta della working map, ma la situazione sembrava ancora sotto controllo. Anche la qualifica poi sabato mattina è andata bene, con il nuovo record della pista, che era abbastanza prevedibile proprio in presenza dell'asfalto nuovo".

Poi però c'è stata la Sprint e sono cominciati i problemi...

"Come sappiamo bene, nella Sprint le moto sono full power, perché non ci sono problemi di consumi di carburante ed è una distanza sulla quale i piloti tendono ad attaccare dall'inizio alla fine. Infatti, è stata una gara velocissima, più veloce di nove secondi rispetto al 2025 sulla distanza di appena 12 giri. Il problema è che l'asfalto era a 40 gradi e questo, sommato alla velocità e a delle moto magari non assettate al meglio, ha fatto sì che ci fossero 7-8 piloti che hanno accusato dei problemi di blister, nei casi di Martin, Bagnaia molto pronunciato, meno evidente in quello di Ogura".

La gomma posteriore di Pecco Bagnaia al termine della Sprint.

Viste le condizioni in cui era la sua gomma a fine Sprint, completamente distrutta nella parte centrale, quanto è stato difficile per Martin riuscire comunque a mantenere il podio?

"E' stato molto bravo, anche se il giro più difficile per lui è stato l'ultimo. Il calo grosso ha iniziato a sentirlo al penultimo, ma fino al decimo giro i suoi tempi erano stati buoni. Ma sui circuiti come questo, come il Red Bull Ring o come Buriram, è importante anche il lavoro che il pilota riesce a fare per cercare di tenere il più bassa possibile la temperatura sulla parte centrale della gomma. Per esempio, è per questo che spesso in rettilineo cercano di fare dei movimenti a zig zag e a non andare completamente dritti. Basta già anche solo una piega di 5-6 gradi per aiutare in questo senso".

Questa situazione comunque che vi ha portato a fare gli straordinari sabato sera...

"Sì, ci siamo dati subito da fare ed abbiamo recuperato i dati dei team, perché volevamo capire perché il blister si fosse presentato su alcune moto e su altre no. Questo era fondamentale per capire se si potesse confermare questa specifica nell'allocazione per domenica o meno. Analizzando tutto bene, abbiamo visto che le tre moto che avevano subito più danni avevano dei parametri fuori dai valori normali, come la pressione nei casi di Martin e Bagnaia, ed è stato un mix con gli altri fattori come le condizioni della pista e la velocità della corsa. Alla luce di tutto questo, abbiamo deciso che era meglio togliere la soft dall'allocazione. Anche se con i dati della Sprint le squadre probabilmente avrebbero saputo come reagire a livello di setting, c'era sempre una percentuale di rischio, quindi abbiamo preferito escluderla".

Pur avendo consigliato la dura, avete comunque consentito di utilizzare eventualmente la media nella gara lunga...

"Sì, perché la mescola è più dura. Per farti capire, sulla parte centrale della gomma è la stessa che usiamo anche a Sepang, dove ci sono temperature elevate, tra i 50 ed i 60 gradi, e rettilinei molto lunghi. Per questo abbiamo mantenuto anche la media con la carcassa standard, anche perché eravamo convinti che parecchie squadre e moto avrebbero potuto gestirla. Gli abbiamo però chiesto di provarla bene nel Warm-Up, per capire se le loro modifiche servissero a ridurre la temperatura. In caso contrario, abbiamo consigliato di correre con la gomma hard".

Proprio per consentire queste prove, oltre a quella della hard, il Warm-Up è stato prolungato e portato a 20 minuti...

"Abbiamo chiesto alla Dorna di allungare il Warm-Up a 20 minuti, per dargli la possibilità di fare tutte le valutazioni. Alla fine è andata bene, perché alcuni non la volevano neanche provare la hard, poi hanno visto i tempi che hanno fatto i primi che l'hanno montata e l'hanno messa anche loro, capendo che era la gomma migliore che avevano a disposizione in questo weekend".

Molti piloti hanno detto di aver spinto per obbligare l'utilizzo della gomma dura nella gara di domenica o per allungare il Warm-Up. Ma chi è che decide in questi casi?

"Il problema è che se lo chiedono i team, ci deve essere l'unanimità e quella non si trova praticamente mai, perché c'è sempre qualcuno che magari vuole fare un dispetto ad un altro o magari chi pensa di non essere toccato da quel problema. Per quello siamo stati direttamente noi a chiedere di allungare il Warm-Up e di ritirare la gomma soft dall'allocazione per la gara lunga. Gli unici che possono prendere una decisione del genere all'interno di un weekend di gara siamo noi della Michelin. Ed è un lavoro che cerchiamo di fare in maniera oggettiva, basandoci sui dati che raccogliamo e senza farci influenzare dai team o dai piloti. Una volta che abbiamo analizzato tutto, poi c'è un confronto solo tra noi, gli organizzatori e l'IRTA, e in questo caso abbiamo chiesto di rimuovere la soft dall'allocazione e di prolungare la durata del Warm-Up per permettere a tutti di provare anche la hard. Questa è la procedura che va seguita in questi casi".

Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Con il senno di poi, non avere provata prima la hard è stata un grosso sbaglio...

"Tanti piloti e team l'hanno ammesso che è stato uno sbaglio. Quando facciamo il debriefing al giovedì, se c'è una soluzione in più, noi chiediamo sempre di provarla, in maniera che se non dovesse andare una delle altre c'è l'alternativa pronta, ma nessuno la prova mai. Su questo però incide anche il format, che non lascia troppo tempo per queste prove, perché venerdì bisogna già fare due time attack per entrare direttamente in Q2. Io comunque non ce l'ho con i piloti, perché lo so che i tempi sono stretti. Ma ormai i marchi hanno tutti quattro piloti, alcuni anche sei, quindi forse sarebbe il caso di sacrificarne uno in queste situazioni per fargli fare la prova e vedere cosa succede. In questo caso, per esempio, ne avrebbero avuto un beneficio tutti, perché è stato chiaro che la hard era la gomma giusta e infatti poi l'hanno utilizzata tutti in gara".

Tra l'altro, non è stata solo la gomma giusta dal punto di vista della durata, ma anche della prestazione...

"La differenza del tempo di gara rispetto all'anno scorso è stata enorme. La gara è stata 37 secondi più veloce, e sulla distanza di 24 giri è davvero tantissimo. Ma i piloti sapevano che prendendo quella gomma avrebbero potuto attaccare dal primo all'ultimo giro. Se avessero preso la media invece avrebbero dovuto gestire un po' i primi quattro giri e magari anche gli ultimi quattro. Comunque il dato fondamentale è che la gomma hard, con la carcassa rinforzata e la stessa mescola della soft, ha lavorato a 20 gradi in meno rispetto alla gomma standard. Ed è lì che ha fatto anche la performance, perché la standard avrebbe avuto la tendenza a scaldarsi ed avrebbe perso grip alla distanza".

Parlando di carcassa rinforzata, c'è stata una tua dichiarazione a Sky che ha fatto parlare parecchio, quando hai detto che è una "cazzata" dire che sfavorisce la Ducati, visto che le Desmosedici GP in Austria avevano vinto per tre anni di fila con la stessa gomma. La vittoria di Marc Marquez domenica quindi è venuta nella tua direzione...

"Io ho voluto fare una battuta che sapevo che avrebbe fatto discutere, ma diciamo che la vittoria di Marc è stata un po' la ciliegina sulla torta nonostante un weekend difficile. La mia frase era rivolta soprattutto a quelli che sui social fanno polemiche dicendo che la Michelin vuole avvantaggiare l'Aprilia e sfavorire la Ducati e che in questo modo siamo noi a decidere le sorti del campionato. Se però uno segue le gare, sa benissimo che con questa gomma ha vinto l'Aprilia in Brasile, la KTM in Austria e ora la Ducati in Giappone. E' una soluzione che proponiamo da tante stagioni, che tutti conoscono bene, e alla fine vince quello che riesce a lavorare meglio nel corso del weekend".

Possiamo dire che almeno da questo fine settimana la MotoGP può aver imparato una lezione importante, ovvero di non dare mai niente per scontato, soprattutto quando cambia un parametro fondamentale come l'asfalto?

"Spero che almeno questa situazione ci faccia imparare qualcosa, ma a tutti, noi compresi. Che forse la prossima volta è meglio provare tutte le gomme e vedere come performano già da subito, in maniera da poter valutare quale vada meglio e fare una scelta oculata".