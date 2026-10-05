F1 | Red Bull, il motore nato da zero ha già vinto. Mekies: “Il premio di cinque anni di lavoro”

La vittoria di Sepang resterà una data particolare nella storia della Red Bull. Non soltanto perché Max Verstappen ha riportato la squadra sul gradino più alto del podio, ma perché per la prima volta il successo è arrivato con una power unit progettata e realizzata a Milton Keynes.

È il punto d'arrivo di una sfida iniziata cinque anni fa, quando la Red Bull decise di compiere un passo che nel paddock molti considerarono quasi folle: trasformarsi da cliente di un motorista a costruttore completo, creando praticamente da zero una struttura in grado di confrontarsi con aziende progettano motori da oltre mezzo secolo.

Laurent Mekies non ha nascosto il peso del traguardo raggiunto in Malesia. “Quello di ieri è il premio per cinque anni di lavoro fenomenale. Sentiamo che il motore è una parte forte del nostro pacchetto e sicuramente ci aiuta su circuiti come Baku o la Malesia”.

Il team principal della Red Bull ha però sottolineato un aspetto importante. Nella Formula 1 attuale separare il contributo della power unit da quello della monoposto è diventato quasi impossibile.

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal Foto di: Ashwith S Pai

“Oggi tutto è molto integrato tra telaio e motore. Vinciamo e perdiamo insieme. Abbiamo visto molti progressi da entrambe le parti e c'è molto di più della semplice potenza o del carico aerodinamico. Si tratta di integrazione, di riuscire a estrarre tutto dal pacchetto in qualsiasi condizione, sull'asciutto come sul bagnato”.

È probabilmente questo il passaggio che meglio fotografa la portata del progetto Red Bull. La RB22 che ha vinto a Sepang non dispone semplicemente di un motore costruito in casa: è il risultato di una struttura che ha progressivamente avvicinato le due anime tecniche della squadra, quella del telaio e quella della power unit.

“Tanto di cappello a tutti quelli che sono a Milton Keynes – ha proseguito Mekies – è incredibile che dopo soli cinque anni di lavoro dietro le quinte siamo riusciti a vincere. Devono essere molto orgogliosi dell'enorme contributo che hanno dato a questa vittoria”.

Il successo malese assume ancora più valore considerando da dove era partita la Red Bull all'inizio della stagione. Mekies ha ricordato che il ritardo iniziale superava il secondo e che la fase più difficile del recupero sembrava essere proprio quella conclusiva.

“Siamo partiti con il piede sbagliato, ma ovviamente nessuno ci avrebbe aspettato. Essere partiti da oltre un secondo di ritardo ed essere arrivati dove siamo oggi credo sia molto nel DNA della Red Bull Racing: avere uno sviluppo molto forte durante la stagione”. Ad un certo punto, all'interno della squadra, c'era la convinzione che recuperare gli ultimi tre decimi sarebbe stato particolarmente complicato.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Srinivasa Krishnan

“Pensavamo che ci fosse la possibilità di rimanere bloccati intorno a quei tre decimi dalle vetture migliori. Invece i ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile, sia sul fronte del telaio sia su quello della power unit, riuscendo a recuperare proprio quegli ultimi tre decimi che ritenevamo i più difficili”. L'aggiornamento introdotto a Baku ha contribuito al salto di qualità, ma Mekies non vuole indicarlo come il momento della svolta. È stato piuttosto un altro tassello di un percorso iniziato molto prima.

“Non stavamo aspettando un aggiornamento magico che improvvisamente avrebbe dovuto portarci la prestazione. Sapevamo di avere degli sviluppi in arrivo e che Baku sarebbe stato l'ultimo. Era semplicemente la prosecuzione del percorso di sviluppo della macchina”.

C'è poi un altro aspetto interessante del lavoro effettuato sulla power unit. La Red Bull aveva contestato le valutazioni iniziali della FIA relative all'ADUO, ritenendo che la metodologia utilizzata non rappresentasse correttamente il quadro prestazionale. Il confronto con la Federazione prosegue in vista del 2027, ma Mekies ha spiegato che a Milton Keynes si è scelto rapidamente di concentrare le energie su ciò che poteva essere controllato.

“Abbiamo presentato le nostre ragioni e spiegato perché, secondo noi, quelle valutazioni non fotografavano correttamente la situazione. Stiamo discutendo con la FIA su come migliorare la metodologia per il prossimo anno. Ma ad un certo punto preferiamo ridurre il rumore e concentrarci sulle corse”.

Una frase sintetizza bene la filosofia adottata dalla Red Bull: “Preferiamo trovarci nella situazione di avere un motore forte senza ADUO piuttosto che avere un motore debole e poter reclamare l'ADUO”. Il congelamento dell'hardware non significa infatti che lo sviluppo della power unit si sia fermato. Al contrario, soprattutto per un costruttore al primo anno di attività, le aree sulle quali intervenire rimangono numerose.

Red Bull Ford Powertrains Foto di: Red Bull Content Pool

“L'ADUO cerca in qualche modo di stimare la potenza massima del motore termico, ma esiste un numero enorme di altri fattori prestazionali che possono essere sviluppati e migliorati. I ragazzi hanno svolto un lavoro enorme sul pacchetto, sulla guidabilità, sulle finestre operative e su molti altri aspetti. C'è un enorme lavoro di sviluppo dietro le quinte anche quando non puoi modificare l'hardware. E credo che questo sia particolarmente vero per noi, essendo al nostro primo anno”.

Sepang, quindi, non rappresenta soltanto il momento in cui Red Bull Powertrains ha potuto mettere il proprio nome nell'albo d'oro della Formula 1. È anche la conferma di una crescita che Mekies ritiene evidente da diverse gare.

“La tendenza era già chiara prima della prima vittoria, con Monza, Madrid e Baku. Ora sappiamo altrettanto bene quanti passi dobbiamo ancora fare per poter puntare a vincere con maggiore regolarità”. Il primo obiettivo, però, è stato raggiunto. E probabilmente molto prima di quanto sarebbe stato ragionevole pretendere da una struttura che, cinque anni fa, non esisteva.

La Red Bull ha costruito il proprio reparto motori partendo da zero, ha affrontato il primo anno della nuova era tecnica contro costruttori con decenni di esperienza e, alla sedicesima gara della sua storia da motorista, ha già vinto un Gran Premio.