F1 | Mercedes spiega come abbia scelto le gomme giuste al via del GP del Bahrain in Malesia

Il via del Gran Premio del Bahrain in Malesia è stato a dir poco atipico, almeno per questa stagione di Formula 1. La pioggia dirompente che si è abbattuta su Sepang poche decine di minuti prima del via dell'evento, ha fatto spostare la partenza, ma ha anche messo in difficoltà le squadre.

Una volta smesso di piovere, in tanti avevano pensato che l'asfalto del tracciato di Sepang si sarebbe asciugato rapidamente. Spesso in Malesia è accaduto proprio questo e, memori di questo fattore dovuto al grande caldo, metà della griglia ha propeso per prendere il via del gp con gomme da asciutto.

Tra i team che hanno scelto le gomme slick, anche la Ferrari e la McLaren. Chi invece ha optato per le gomme da bagnato - le Intermedie - una volta iniziata la gara ha capito immediatamente di avere fatto la scelta giusta.

Ma cosa ha portato i team a propendere per le intermedie, sebbene fosse risaputo che l'asfalto di Sepang avrebbe potuto asciugarsi così presto? La risposta è arrivata niente meno che da Bradley Lord.

Il vice team principal della Mercedes ha spiegato come il team tedesco abbia fatto a prendere quella decisione così anacronistica (in un primo momento), ma assai azzeccata una volta spenti i semafori del Gran Premio del Bahrain.

Tutto è nato dalla comprensione dell'asfalto. Quello di Sepang è un nastro d'asfalto vecchio, che permette all'acqua di insinuarsi tra le crepe e gli spazi creati dallo scorrere del tempo. E proprio questo ha fatto sì che la pista si asciugasse molto più lentamente del previsto.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes, partenza della gara Foto di: Srinivasa Krishnan

"La superficie della pista di Sepang è piuttosto insolita", ha detto Lord. "Nonostante le condizioni davvero molto calde e con un'umidità altrettanto accentuata, bisogna prendere in considerazione che l'asfalto della pista malese è molto vecchio, dunque tanta acqua è rimasta ferma tra le crepe dell'asfalto stesso. Ciò significa che l'asfalto è rimasto bagnato molto più a lungo di quanto una persona potesse attendersi".

"Dal nostro punto di vista, abbiamo parlato di quale tipo di gomma sarebbe servito per prendere il via della gara, se farlo con le slick o con le intermedie. Abbiamo scelto piuttosto rapidamente le intermedie semplicemente perché abbiamo capito in anticipo che l'asfalto sarebbe stato bagnato".

"Una volta tolte le termocoperte eravamo curiosi di vedere cosa avessero scelto gli altri, ma fortunatamente il nostro team, dunque i piloti, gli ingegneri al muretto e gli addetti alle strategie hanno centrato il punto perfettamente, facendo la scelta corretta".

Sia Antonelli che Russell sono partiti con le Intermedie e hanno avuto modo di prendere la vetta della corsa in pochi istanti, sfruttando anche il pattinamento eccessivo della RB22 di Max Verstappen che era in pole.

Oltre alla corretta valutazione dell'asfalto, è giusto anche prendere in considerazione altri fattori, quali quelli del rischio e della parità di strategie tra i due piloti che si stanno giocando il titolo iridato Piloti.

Su una pista che presentava ancora diversi punti insidiosi è stato corretto non mandare allo sbaraglio i propri piloti, considerando anche il fatto che Mercedes ha bene in testa di andare a vincere anche il Mondiale Costruttori. Per altro sarebbe stato difficile convincere - eventualmente - Antonelli o Russell nel effettuare una strategia alternativa. Non c'era affatto bisogno di farlo per quanto scritto sopra e, alla fine, Mercedes ha portato a casa un secondo posto che avvicina Kimi al titolo e se stessa a quello Costruttori.