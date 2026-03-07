F1 | Melbourne, Libere 3: Russell domina, Antonelli sbatte e gli altri lontani

La Mercedes ha gettato la maschera! George Russell ha dato una zampata impressionante alla fine della terza sessione di prove libere del GP d’Australia, subito dopo che Kimi Antonelli aveva demolito la sua W17 in un bruttissimo incidente.

George ha annichilito il paddock stampando un tempo di 1’19”053 con le gomme soft: l’inglese ha rifilato 616 millesimi a tutti, sgonfiando le aspettative della Ferrari che ha messo Lewis Hamilton e Charles Leclerc molto dietro alla freccia nero e argento.

E’ bastato un giro lanciato prima della bandiera a scacchi per dare a tutti la dimensione della superiorità della Stella: Russell ha dovuto abortire il primo tentativo per il botto del compagno di squadra e al secondo tratto della pista aveva dato l’impressione di poter sfondare il muro dell’1’19”.

La Mercedes scoraggia gli avversari dando uno schiaffone molto doloroso alla concorrenza, ma a far male sono anche i tempi dei long run nelle diverse fasi della simulazione della gara.

Antonelli, invece, ha complicato in modo grave il weekend australe: il bolognese, mentre aveva iniziato il suo giro secco, ha perso la W17 sul cordolo sinistro della curva 2: la vettura pare abbia spanciato sul cordolo e il giovane pilota italiano ha perso il retrotreno, sbattendo due volte violentemente contro le barriere. La W17 si è demolita, assorbendo gli urti e lasciando Kimi incolume, ma il conto dei danni sarà una mazzata per il budget cap. Il relitto della monoposto non era ancora rientrato ai box che nel box avevano già approntato un retrotreno pronto. La speranza è di riuscire a ricostruire la vettura se non ci saranno danni rilevanti al telaio o alla power unit, mentre la sostituzione della trasmissione è già stata programmata.

La Ferrari è la prima degli... altri. Nella Scuderia hanno fatto un passo indietro nelle scelte di setup azzardate fatte ieri in particolare con Charles Leclerc, e sembrano aver trovato un buon equilibrio con la SF-26. Hamilton è davanti al monegasco di un decimo rivelando di gradire le vetture agili più di quelle a effetto suolo che non gli sono mai piaciute. I tecnici del Cavallino stanno ancora valutando le migliori modalità di ricarica della batteria visto che si scambiano i dati fra le due vetture, per trovare la soluzione migliore in attesa della qualifica.

Dietro alle rosse rispunta Oscar Piastri con la McLaren: l’australiano è quarto ma paga un secondo alla Mercedes e tre decimi alla Ferrari, segno che la MCL40 non è ancora al passo delle aspettative. Lando Norris, dopo i guai alla trasmissione di ieri, è solo ottavo: il campione del mondo si è dedicato più a preparare la gara che la qualifica.

La sorpresa del turno è Isack Hadjar davanti a Max Verstappen: già questa è una notizia! Il francese è quinto subito attacco alla McLaren di Norris e precede di pochi millesimi l’olandese. Il transalpino conferma la buona scelta fatta dalla Red Bull, mentre il quattro volte campione del mondo si è molto lamentato della sua RB22 a causa di un problema dello sterzo che non seguiva perfettamente le traiettorie.

L’Audi si conferma una macchina da centro griglia: Gabriel Bortoleto è nono con la R26 davanti alla Haas di Oliver Bearman che chiude la Top 10. Il brasiliano ha lasciato il più esperto Nico Hulkenberg al 14esimo posto, subito dietro alla seconda Haas di Esteban Ocon.

Arvid Lindblad, unico debuttante della stagione, si fa valere con la Racing Bulls: l’anglo svedese è 11esimo davanti al compagno, Liam Lawson. I due hanno dedicato molto tempo alla conoscenza delle gomme hard, in preparazione della corsa più che della qualifica.

Fra i motorizzati Mercedes delude l’Alpine che paga due secondi da Russell: Pierre Gasly è 15esimo, braccato da Franco Colapinto. Le aspettative erano altre nel team condotto da Flavio Briatore, ma c’è chi sta peggio: Carlos Sainz ha fatto poca strada.

Lo spagnolo non è riuscito a completare nemmeno un giro cronometrato perché la power unit Mercedes della sua Williams FW48 si è spenta prima dell’ingresso ai box, causando l’esposizione della bandiera rossa. La vettura di Grove, infatti, è rimasta bloccata nell’accesso della pit lane per un problema alla batteria o alla centralina ed è stato necessario chiamare un carro attrezzi per spostare la monoposto azzurra. Un’operazione che ha richiesto una ventina di minuti, decisamente troppi per spostare una macchina...

Alexander Albon è solo 17esimo con la FW48 che paga 28 kg di sovrappeso: l’anglo thailandese ha anche accusato uno stop di elettronica, ma è poi riuscito a ripartire.

Fernando Alonso ha girato con una certa regolarità con l’Aston Martin, seppur con un motore Honda depotenziato. Lo spagnolo non ha accusato le solite vibrazioni e ha colto un obiettivo inaspettato, chiudendo il turno davanti alle due Cadillac. L’asturiano ha ridotto a tre secondi e mezzo il distacco dalla vetta, rivelando un netto miglioramento della AMR26, mentre Lance Stroll è rimasto fermo ai box per l’ennesimo problema alla power unit giapponese.

Male la Cadillac: Valtteri Bottas è 19esimo e rifila quasi un secondo a Sergio Perez, ma il finlandese ha ben poco da essere soddisfatto. La MAC-26 è ancora troppo acerba, l’avvio di stagione si sta rivelando più difficile di quanto la nuova squadra americana potesse sperare...