F1 | Live post GP Bahrain: Verstappen è la tigre della Maxesia. Kimi fa, Ferrari disfa
Analizziamo live, insieme a voi e ai nostri ospiti, i temi che hanno caratterizzato il fine settimana della Formula 1 a Sepang.
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